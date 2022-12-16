Asheville 高中提供遠端CTE計算機動畫和遊戲設計課程

Kathryn Bradley 在 Asheville High School 教授電腦動畫和遊戲藝術這兩門課 CTE 選修課，協助學生做足就業準備，以便進入影視製作、廣告、遊戲設計、建築等領域的職場。

學生使用校內電腦實驗室的 Mac 工作站來執行課程所需的軟體，如 Adobe Creative Suite、Blender、Unity，以及其他 3D 電腦繪圖、動畫、影片和遊戲設計的應用程式。

存取這些軟體程式對於Bradley的課堂至關重要，因此，當COVID-19關閉校園時，學生們將無權存取繼續學習所需要的軟體。

“當大流行首次關閉對電腦實驗室的存取時，這是可怕的，”布拉德利說。