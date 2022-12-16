Asheville 高中提供遠端CTE計算機動畫和遊戲設計課程

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High school student utilizing Splashtop's remote software to access a 3D modeling program

Asheville High School 推行遠端 CTE 電腦動畫和遊戲設計課程

遠端存取實驗室電腦為學生帶來了意想不到的好處

概覽

阿什維爾高中是北卡羅來納州阿什維爾市學校區的一部分，它通過為職業和技術教育（CTE）學生提供對實驗室電腦的遠端存取來響應其關閉的電腦實驗室，以使他們能夠運行所需的軟體為他們的電腦動畫和遊戲美術課。

從 Asheville 高中

Splashtop 完全符合我們的需求。我們可以採用疫情之前已經開發的課程模式，提供一套動畫和遊戲創作的完整課程。

Kathryn B., Teacher

挑戰：大流行暫停個人電腦實驗室存取

Kathryn Bradley 在 Asheville High School 教授電腦動畫和遊戲藝術這兩門課 CTE 選修課，協助學生做足就業準備，以便進入影視製作、廣告、遊戲設計、建築等領域的職場。

學生使用校內電腦實驗室的 Mac 工作站來執行課程所需的軟體，如 Adobe Creative Suite、Blender、Unity，以及其他 3D 電腦繪圖、動畫、影片和遊戲設計的應用程式。

存取這些軟體程式對於Bradley的課堂至關重要，因此，當COVID-19關閉校園時，學生們將無權存取繼續學習所需要的軟體。

“當大流行首次關閉對電腦實驗室的存取時，這是可怕的，”布拉德利說。

解決方案：閃點使遠端電腦實驗室存取成為可能

Asheville High School 為了方便學生取用所需的學校資源，想找到一種解決方案，讓學生能在家中從自己的裝置存取學校實驗室電腦。

Asheville High School 決定為 Kathryn Bradley 的 CTE 各班部署 Splashtop 遠端實驗室應用。學生可以利用 Splashtop 從自己的電腦、平板電腦和 Chromebook 裝置遠端存取和控制實驗室電腦。

在高效能遠端連接 (提供 4K 串流) 期間，學生可以即時看到實驗室電腦的螢幕、遠端控制，並且就如同置身實驗室中般自如地執行任何軟體應用程式。

「Splashtop 完美滿足我們的需求。」Bradley 表示：「我們可以採用疫情之前已經開發的課程模式，提供一套動畫和遊戲創作的完整課程。」

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成果：遠端存取提高了學生在所有時段的參與度

Splashtop對於遠端實驗室的意外好處是，學生現在也可以在上課時間之外存取Mac實驗室電腦。他們可以隨時隨地遠端存取實驗室。

布拉德利說：“這具有巨大的優勢，即使學生在凌晨2點鐘在臥室裡吃冷比薩餅，也可以讓學生隨時使用動畫和遊戲設計應用程式。”

提供額外的存取權限，讓學生有更多時間使用所需的軟體應用程式，也更能為自己的時間安排和學習承諾負起責任。

她說：“要講這種責任很難，但是事實證明，對實驗室軟體的更流暢的存取可以加快我們許多學生的學習過程，”

High School student using Splashtop's Remote Software to access 3D Model Program

加碼分享：遠端存取的成功拓展了應用範圍

Asheville High School 見識到 Splashtop 軟體在動畫和遊戲藝術課程中的亮眼成果後，打算將這個方案擴及其他課程。例如，工程科有意將 Splashtop 應用於機器人課程，而 Adobe 數位設計課堂的講師也採用了！

Woman working at desk with laptop computer

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細節

關於 Asheville High School

其中一所位於 4400 名學生 Asheville 市立學校區的幼稚園至中學校，佔 2017 年班級學生的 88% Asheville High School 畢業。 該高中的使命是「教育所有學生以獲得生產公民身份，終身學習和個人實現」。

據估計，Asheville High School 約 1,200 名學生中，有四分之一在就學期間上過至少一門技職教育 (CTE) 課程。

關於 Splashtop 遠端實驗室應用

  • 使用者可以從任何 Windows、Mac、iOS、Android 或 Chromebook 裝置存取 Windows、Mac 和 Linux 電腦。

  • 透過高品質影音的快速連接 (4k 串流)，使用者可輕鬆遠端控制實驗室電腦。

  • 維持生產力所需的重要功能，包括拖放檔案傳輸、遠端列印、遠端喚醒、遠端重啟、聊天等。

  • 遠端存取排程權限，方便學生在安排時段內存取可用的實驗室電腦。

  • 體驗優異的遠端存取功能，包括拖放檔案傳輸、遠端列印、遠端喚醒、遠端重啟、聊天等。

  • 只要選擇 Splashtop，而非其他較貴的遠端存取產品，就能省下高達 80% 以上費用。

進一步了解 Splashtop 遠端實驗室應用聯繫我們取得免費試用。

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