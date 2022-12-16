Asheville 高中提供遠端CTE計算機動畫和遊戲設計課程
遠端訪問實驗室計算機為學生帶來了意想不到的好處
概覽
阿什維爾高中是北卡羅來納州阿什維爾市學校區的一部分，它通過為職業和技術教育（CTE）學生提供對實驗室電腦的遠端存取來響應其關閉的電腦實驗室，以使他們能夠運行所需的軟體為他們的電腦動畫和遊戲美術課。
從 Asheville 高中
Splashtop 完全符合我們的需求。我們可以採用疫情之前已經開發的課程模式，提供一套動畫和遊戲創作的完整課程。
Kathryn B., Teacher
挑戰：大流行暫停個人電腦實驗室存取
Kathryn Bradley 在 Asheville High School 教授電腦動畫和遊戲藝術這兩門課 CTE 選修課，協助學生做足就業準備，以便進入影視製作、廣告、遊戲設計、建築等領域的職場。
學生使用校內電腦實驗室的 Mac 工作站來執行課程所需的軟體，如 Adobe Creative Suite、Blender、Unity，以及其他 3D 電腦繪圖、動畫、影片和遊戲設計的應用程式。
存取這些軟體程式對於Bradley的課堂至關重要，因此，當COVID-19關閉校園時，學生們將無權存取繼續學習所需要的軟體。
“當大流行首次關閉對電腦實驗室的存取時，這是可怕的，”布拉德利說。
解決方案：閃點使遠端電腦實驗室存取成為可能
Asheville High School 為了方便學生取用所需的學校資源，想找到一種解決方案，讓學生能在家中從自己的裝置存取學校實驗室電腦。
Asheville High School 決定為 Kathryn Bradley 的 CTE 各班部署 Splashtop 遠端實驗室應用。學生可以利用 Splashtop 從自己的電腦、平板電腦和 Chromebook 裝置遠端存取和控制實驗室電腦。
在高效能遠端連接 (提供 4K 串流) 期間，學生可以即時看到實驗室電腦的螢幕、遠端控制，並且就如同置身實驗室中般自如地執行任何軟體應用程式。
“Splashtop 完美地滿足了我們的需求，”布蘭得利說。 “我們可以利用大流行之前已經開發的課程，為動畫和遊戲藝術課程提供完整的課程。”
結果：遠端訪問增強了學生 24/7 的參與度
Splashtop對於遠端實驗室的意外好處是，學生現在也可以在上課時間之外存取Mac實驗室電腦。他們可以隨時隨地遠端存取實驗室。
布拉德利說：“這具有巨大的優勢，即使學生在凌晨2點鐘在臥室裡吃冷比薩餅，也可以讓學生隨時使用動畫和遊戲設計應用程式。”
提供額外的存取權限，讓學生有更多時間使用所需的軟體應用程式，也更能為自己的時間安排和學習承諾負起責任。
她說：“要講這種責任很難，但是事實證明，對實驗室軟體的更流暢的存取可以加快我們許多學生的學習過程，”
獎金：遠端存取成功傳播超出了最初的實施
在看到 Splashtop 軟體在動畫和遊戲藝術課程中的成功后， Asheville 高中正在探索擴展到其他班級。 例如，工程部門有興趣將 Splashtop 用於機器人課程， Adobe 數位設計課程講師也在採用它！
細節
關於 Asheville High School
擁有 4,400 名學生的 Asheville City Schools 學區內共有 10 所 K-12 學校，Asheville High School 正是其中之一，其 2017 學年度入學的學生中有 88% 已經畢業。這所高中的創校宗旨是「教導所有學生培養優質公民意識，並落實終身學習和自我實現」。
據估計，Asheville High School 約 1,200 名學生中，四分之一都於在學期間上過技職教育 (CTE) 部的至少一門課。
關於 Splashtop 遠端實驗室應用
使用者可以從任何 Windows、Mac、iOS、Android 或 Chromebook 裝置存取 Windows、Mac 和 Linux 電腦。
透過高品質影音的快速連接 (4k 串流)，使用者可輕鬆遠端控制實驗室電腦。
維持生產力所需的重要功能，包括拖放檔案傳輸、遠端列印、遠端喚醒、遠端重啟、聊天等。
遠端存取排程權限，方便學生在安排時段內存取可用的實驗室電腦。
體驗優異的遠端存取功能，包括拖放檔案傳輸、遠端列印、遠端喚醒、遠端重啟、聊天等。
只要您相中的是 Splashtop，而非其他較昂貴的遠端存取產品，最多可省下 80% 以上費用。
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