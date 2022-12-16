Platinum Tank Group 擴展設計團隊並在網路攻擊後反彈
Splashtop Enterprise 實現了 3D CAD 設計人員安全靈活工作的夢想
概覽
挑戰
Platinum Tank Group 需要為其 3D CAD 設計師提供靈活的工作。 他們必須找到一種方法，在辦公室和家中從同一個工作站無縫地工作。
解決方案
Platinum 採用了 Splashtop Enterprise，通過 3D 滑鼠重定向和多顯示器支援，讓設計師能夠遠端訪問 CAD 工作站。
結果
Platinum 已經能夠支持他們不斷壯大的設計團隊，而無需擴大辦公空間。 由於Splashtop的多因素身份驗證，他們在網路攻擊後也讓遠端工作重回正軌。
從 Platinum Tank Group
Splashtop 選中了我們所有的遠端 CAD 設計支援框。 對於嘗試遠端使用3D設備連接的任何人來說，這都是有效的解決方案。
Dominic Benoit - Application Specialist at Platinum Tank Group
挑戰：為 3D CAD 設計人員實施靈活工作
Platinum Tank Group （白金）專門從事飛機加油機鋁罐拖車的設計和製造。總部位於魁北克省尚布利，每年生產 1，200 多台。 該公司依靠其設計團隊使用計算機輔助設計（CAD）開發創新的新型鋁製罐式拖車。
當大流行來襲時，鉑金的設計師都轉向了遠端工作。 當 Platinum 開始計劃重返辦公室時，他們意識到沒有足夠的空間來容納他們不斷增長的設計部門。
鉑金的應用專家Dominic Benoit被要求為該部門制定新的靈活工作策略。 無論設計師是在家還是在辦公室，他們都需要有一種標準的方式來完成所有的CAD設計工作。 “我們希望他們無論身在何處都可以遠端訪問他們的工作站，只是他們使用的顯示器會有所不同，”Dominic 說。
遠端工作需要訪問其辦公室工作站和設備重定向，以便使用特殊的 3D CAD 滑鼠在 Solid Edge（CAD 軟體）中工作。 “設備重定向到 3D CAD 滑鼠對於我們的設計師來說至關重要，因為他們為生產創建模型，”Dominic 說。
Platinum嘗試了多種解決方案，包括Chrome遠端桌面，傳統 RDP和 Microsoft 遠端桌面。 不幸的是，他們都不符合要求。 “我們本可以結合所有這些解決方案，但這仍然無法提供我們的設計師所需的所有功能，”Dominic說。
Dominic 被要求尋求一種新的遠端存取工具，該工具可以提供兩個核心功能：
自動設備重定向：供設計師使用的3D CAD滑鼠。
多顯示器支援：用於從不同設備訪問同一CAD工作站。
“如果我們的設計師無法遠端工作，他們必須完全重新學習如何使用CAD應用程式。
解決方案：Splashtop 檢查了 Platinum 的所有框，以實現無縫的靈活工作
在Solid Edge用戶論壇上從其他3D CAD設計師那裡聽說Splashtop后，Platinum親自嘗試了Splashtop。 “我們對 Splashtop Enterprise 進行了試用，它檢查了我們所有的框，包括設備重定向，”Dominic 說。
✔ 易於設定
Dominic 和他的團隊發現 Splashtop 很容易設置。 在五天內，Platinum 的所有 20 名 CAD 設計師都通過 Splashtop 執行了他們的工作。 “Splashtop 的靈活性使這一切變得如此簡單。 我甚至在旅途中通過iPhone使用它。
✔ 多顯示器支援
設計團隊已經開始依賴 Splashtop 的多顯示器支援功能，因為它支援同一工作站上兩個使用者之間的協作。 “設計師可以有不同的技能組合。 因此，當他們可以隨時隨地互相説明時，這非常有用，“多米尼克解釋說。
✔ 一流的客戶支援
Dominic 只需要滿足獨特使用者需求的幫助，並且對他獲得的支援非常滿意。 “Splashtop 的技術支持反應非常迅速。 每個人都準備好了。 從提交工單到收到 Splashtop 支援的答覆之間的時間非常短。
✔ 3D 裝置重新導向
Platinum 的設計師需要設備重定向才能遠端工作，並對 Splashtop 的性能感到興奮。 他們定期向社區中的其他設計師推薦它。 “對於任何嘗試遠端使用 3D 設備連接的人來說，Splashtop 都是一個有效的解決方案。 自 2020 年開始遠端工作以來，社區中的許多 CAD 使用者都詢問了設備重定向。 現在我終於有了答案，可以推薦Splashtop，「多米尼克說」。
成果：Platinum在不擴大辦公空間的情況下擴大了他們的設計團隊
如今，Platinum 正在使用 Splashtop 為其 CAD 設計人員提供一致的體驗，讓他們可以在任何地方工作。 每個設計師都有一台小型計算機（戴爾，惠普，聯想等），可在家中或辦公室使用。 他們隨時隨地從這些小型計算機運行 Splashtop，以遠端訪問他們的辦公室工作站。
“沒有鍵盤，沒有滑鼠，也沒有螢幕。 這隻是一個小盒子，無論他們身在何處，他們都可以插入桌面顯示器和鍵盤，“多米尼克說。 “Splashtop 確實是唯一需要在他們的小型計算機上運行的應用程式。”
借助靈活的工作站，Platinum Tank Group可以在不佔用額外辦公空間的情況下規劃擴展。 到目前為止，他們已經為不斷擴大的設計團隊提供了 26 台機器，並計劃再增加 5 台。 “我們可能會雇用學生實習生，他們也將與 Splashtop 遠端合作，”多米尼克補充道。
“Splashtop 是遠端工作和從任何地方遠端連接到工作站的完美工具。”
Dominic 還指出，只有一個工具來啟用和支援所有 CAD 設計師，這極大地影響了他的工作。 “我是內部技術支援，所以Splashtop 讓我的生活更輕鬆。”
獎勵：白金在網路攻擊后重回正軌
在最初的採訪之後，多米尼克告訴我們，Platinum成為網路攻擊的受害者。 他說，Splashtop 的多因素身份驗證使他們能夠更快地站起來。 該功能是他們的安全部門特別要求的。 “我們很高興我們的在家工作協定回到了正軌。 Splashtop 是使之成為可能的關鍵，「多米尼克說。