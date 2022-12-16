Platinum Tank Group 擴展設計團隊並在網路攻擊後反彈

Platinum Tank Group （白金）專門從事飛機加油機鋁罐拖車的設計和製造。總部位於魁北克省尚布利，每年生產 1，200 多台。 該公司依靠其設計團隊使用計算機輔助設計（CAD）開發創新的新型鋁製罐式拖車。

當大流行來襲時，鉑金的設計師都轉向了遠端工作。 當 Platinum 開始計劃重返辦公室時，他們意識到沒有足夠的空間來容納他們不斷增長的設計部門。

鉑金的應用專家Dominic Benoit被要求為該部門制定新的靈活工作策略。 無論設計師是在家還是在辦公室，他們都需要有一種標準的方式來完成所有的CAD設計工作。 “我們希望他們無論身在何處都可以遠端訪問他們的工作站，只是他們使用的顯示器會有所不同，”Dominic 說。

遠端工作需要訪問其辦公室工作站和設備重定向，以便使用特殊的 3D CAD 滑鼠在 Solid Edge（CAD 軟體）中工作。 “設備重定向到 3D CAD 滑鼠對於我們的設計師來說至關重要，因為他們為生產創建模型，”Dominic 說。

Platinum嘗試了多種解決方案，包括Chrome遠端桌面，傳統 RDP和 Microsoft 遠端桌面。 不幸的是，他們都不符合要求。 “我們本可以結合所有這些解決方案，但這仍然無法提供我們的設計師所需的所有功能，”Dominic說。

Dominic 被要求尋求一種新的遠端存取工具，該工具可以提供兩個核心功能：

自動設備重定向：供設計師使用的3D CAD滑鼠。 多顯示器支援：用於從不同設備訪問同一CAD工作站。

“如果我們的設計師無法遠端工作，他們必須完全重新學習如何使用CAD應用程式。