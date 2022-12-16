Platinum Tank Group 擴展設計團隊並在網路攻擊後反彈

Platinum Tank Group 擴大設計團隊，並在經歷網路攻擊後迅速重振旗鼓
Splashtop Enterprise 實現了 3D CAD 設計人員安全靈活工作的夢想
概覽
挑戰
Platinum Tank Group 需要為旗下 3D CAD 設計師打造靈活的工作模式，因此要設法讓他們無論是在辦公室還是家中，都能透過同一個工作站順暢工作。
解決方案
Platinum 採用 Splashtop Enterprise，透過 3D 滑鼠重新導向和多螢幕支援，讓設計師得以遠端存取 CAD 工作站。
成果
Platinum 已經能夠支援不斷壯大的設計團隊，而無需擴大辦公空間。Splashtop 多重驗證功能也幫助他們在遭遇網路攻擊後，順利恢復遠端工作模式。
來自 Platinum Tank Group
Splashtop 符合我們遠端 CAD 設計支援的所有需求。如果有人想遠端使用 3D 裝置連接，這款解決方案絕對值得一試。
Dominic Benoit - Application Specialist at Platinum Tank Group
挑戰：實現 3D CAD 設計人員的彈性工作模式
Platinum Tank Group (Platinum) 專精於航空加油車的鋁合金油罐車設計和製造，營業據點位於魁北克省尚布利，每年產量超過 1,200 多部。該公司仰賴其設計團隊使用電腦輔助設計 (CAD) 開發創新的新型鋁合金油罐車。
疫情爆發時，Platinum 的設計師都轉為遠端工作。隨著 Platinum 開始規劃重返辦公室，才意識到沒有足夠的空間可以容納人數逐漸增加的設計部門。
Platinum 應用專員 Dominic Benoit 應要求為該部門制定新的彈性工作策略。無論設計師是在家中還是辦公室，都需要一套標準做法來處理各項 CAD 設計工作。「我們希望設計部門的人都可以隨時隨地遠端存取工作站，只有所用螢幕會有差別。」Dominic 說道。
若要遠端辦公，就需要存取辦公室內的工作站並將裝置重新導向，才能在使用 Solid Edge (CAD 軟體) 中正常使用特殊的 3D CAD 滑鼠。Dominic 表示：「對於負責建置生產模型的設計師來說，裝置重新導向到 3D CAD 滑鼠的功能至關重要。」
Platinum 嘗試過多種解決方案，包括 Chrome 遠端桌面、傳統 RDP 和 Microsoft 遠端桌面，可惜都不符合需求。Dominic 指出：「我們大可將這些解決方案全部整合在一起，但這樣仍然無法滿足我們設計師的功能需求。」
Dominic 接獲指示，要找一款具備這兩個核心功能的新遠端存取工具：
裝置自動重新導向：供設計師使用 3D CAD 滑鼠。
多螢幕支援：可從不同裝置存取同一個 CAD 工作站。
「設計師遠端工作時，如果無法使用這兩個功能，就必須完全重新學習如何使用 CAD 應用程式。」
解決方案：Splashtop 符合 Platinum 順利實行彈性工作模式的所有需求
Platinum 透過 Solid Edge 使用者論壇上其他 3D CAD 設計師認識到 Splashtop 後，便決定試試 Splashtop。Dominic 表示：「我們試用了 Splashtop Enterprise，發現它符合我們的一切條件，就連裝置重新導向功能都有。」
✔ 易於設定
Dominic 和團隊發現，Splashtop 的設定方式相當簡單，Platinum 共 20 名 CAD 設計師不到五天就能透過 Splashtop 辦公。「Splashtop 的靈活彈性簡化了一切事務，我甚至可以在外出途中透過 iPhone 操作使用。」
✔ 多螢幕支援
設計團隊對 Splashtop 多螢幕支援功能的依賴與日俱增，因為這個功能讓使用同一個工作站的兩個使用者得以相互合作。「不同設計師的技能各有不同，所以這個功能有助於他們隨時隨地相互支援。」Dominic 解釋道。
✔ 一流的客戶支援
Dominic 的唯一要求，就是取得相關協助來滿足特殊的使用者需求，而他對於享受到的支援服務非常滿意：「Splashtop 技術支援的回應態度相當積極，感覺大家都隨時待命。我們提交需求單之後，很快就能收到 Splashtop 支援的答覆。」
✔ 3D 裝置重新導向
Platinum 的設計師需要裝置重新導向才能遠端辦公。Splashtop 的優異效能使他們振奮不已，經常向社群內的其他設計師大力推薦。「只要有人想遠端使用 3D 裝置連接，Splashtop 絕對值得一試。自 2020 年遠距辦公以來，社群內許多 CAD 使用者都在詢問裝置重新導向的相關資訊。現在我終於有了答案——我要推薦 Splashtop。」Dominic 表示。
成果：Platinum 順利擴大設計團隊規模，卻不必擴大辦公空間
Platinum 目前使用 Splashtop 為其 CAD 設計師提供一致的體驗，讓他們在任何地方都能辦公。每位設計師都有一台迷你電腦 (Dell、HP、Lenovo 等)，可在家中或辦公室使用。他們只要在迷你電腦上執行 Splashtop，就能以遠端方式隨時隨地存取辦公室工作站。
「沒有鍵盤，沒有滑鼠，也沒有螢幕，只有一個小盒子。無論他們身在何處，都只要插上桌上型螢幕和鍵盤就能使用。」Dominic 表示：「Splashtop 是需要在迷你電腦上執行的唯一應用程式。」
Platinum Tank Group 運用靈活彈性的工作站，得以規劃擴編又不必佔用額外的辦公空間。目前為止，他們已為不斷成長的設計團隊提供了 26 台設備，且預計再增加 5 台。Dominic 補充：「我們可能會招募半工半讀的實習生，並請他們透過遠端連線到 Splashtop 來處理公司事務。」
「Splashtop 是遠端辦公的完美工具，便於從任何地方遠端連接工作站。」
Dominic 還指出，只用一個工具就能實現這個目標並支援所有 CAD 設計師，對他的工作來說意義非凡：「我是內部技術支援人員，Splashtop 讓我的一切都輕鬆了起來。」
意外收穫：Platinum 在網路攻擊後重回正軌
在初步採訪之後，Dominic 告訴我們，Platinum 受到了網路攻擊，而 Splashtop 的多重驗證使他們更快控制住了局面。這項功能是他們的安全部門特別要求的。Dominic 指出：「我們很高興能繼續履行居家工作的協議，而使這一切得以成真的正是 Splashtop。」