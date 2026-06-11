準備具有遠端存取權限的組織以在家中工作

立即免費設置和配置遠端電腦存取。準備在需要時快速推出它
隨著冠狀病毒COVID-19爆發的持續擴大，組織應考慮如何在員工無法上班的情況下做好準備。使用Splashtop，人們可以在家中遠端工作，並通過安全的流連接從另一台電腦，平板電腦或移動裝置存取其辦公電腦。
採取這些快速步驟即可為您的公司，學校，組織或您自己設置遠端存取權限，並且無需任何前期準備。
準備自己，您的小型團隊或整個組織進行遠端存取
透過 Splashtop Remote Access 免費7天試用，您可以設定最多兩個使用者的帳戶，並將 Splashtop Streamer 安裝在您或您的團隊需要存取的最多 20 台電腦上。如果您需要為更多用戶或更多計算機設置它，請告訴我們。
在my.splashtop Web控制台中，按照說明將Splashtop Streamer放置在團隊可能需要遠端存取的電腦上
邀請第二個團隊成員加入該帳戶。兩者都將能夠使用Windows，Mac，iOS，Android，Chrome等平台上的Splashtop Business應用程式來遠端存取使用流媒體設置的電腦。
如果您要設置兩個以上的用戶，請通過sales@splashtop.com與我們的團隊聯繫，他們可以增加您的試用版用戶和電腦數量
在試用期間，您將有7幾天的時間來進行所有設置和測試，以確保其正常工作。
如果您喜歡所看到的內�容，則可以輕鬆地在 my.Splashtop 儀表板中使用每個用戶NT$3,090每年的信用卡進行訂閱。 這是一個很小的價格，以確保您的企業可以繼續運行。
為了支持在家工作（WFH）計劃，Splashtop 還提供以下特殊批量折扣：
10+ 用戶 是NT$194/月/用戶
前往我們的「從首頁工作」頁面購買授權。
也提供企業選項
適合較大的公司及組織
提供雲和內部部署選項
提供 Active Directory / SSO 技術整合
如果您正在尋找雲端或用戶端部署方案，或對活動目錄/ SSO感興趣，請特別註明。或致電 +1.408.886.7177
已經是 Splashtop 訂購用戶了？
您的計劃中需要更多計算機或用戶以確保您受到保障嗎？ 您可以隨時在 my.splashtop.com 上進入您的帳戶設置，以按比例計算的價格增加在您帳戶下管理的計算機數量。 如果您沒有在線訂閱，但您的帳戶中沒有該選項，您可以通過 sales@splashtop.com 與我們的銷售團隊聯繫以獲取幫助。