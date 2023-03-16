準備具有遠端存取權限的組織以在家中工作

立即免費設置和配置遠端電腦存取。準備在需要時快速推出它

隨著冠狀病毒COVID-19爆發的持續擴大，組織應考慮如何在員工無法上班的情況下做好準備。使用Splashtop，人們可以在家中遠端工作，並通過安全的流連接從另一台電腦，平板電腦或移動裝置存取其辦公電腦。

採取這些快速步驟即可為您的公司，學校，組織或您自己設置遠端存取權限，並且無需任何前期準備。

準備自己，您的小型團隊或整個組織進行遠端存取

使用 Splashtop 業務訪問免 7 費試用版，您最多可以設置兩個用戶的帳戶，並將 Splashtop 流媒體放在您或您的團隊需要訪問的多達 20 台電腦上。 如果您需要為更多用戶或更多計算機設置它，請告訴我們。

如果您喜歡所看到的內容，則可以輕鬆地在 my.Splashtop 儀表板中使用每個用戶 $99 每年的信用卡進行訂閱。 這是一個很小的價格，以確保您的企業可以繼續運行。

為了支持在家工作（WFH）計劃，Splashtop 還提供以下特殊批量折扣：

10+ 用戶 是 $6.19 /月/用戶

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也提供企業選項

適合較大的公司及組織

提供雲和內部部署選項

提供 Active Directory / SSO 技術整合

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您的計劃中需要更多計算機或用戶以確保您受到保障嗎？ 您可以隨時在 my.splashtop.com 上進入您的帳戶設置，以按比例計算的價格增加在您帳戶下管理的計算機數量。 如果您沒有在線訂閱，但您的帳戶中沒有該選項，您可以通過 sales@splashtop.com 與我們的銷售團隊聯繫以獲取幫助。

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