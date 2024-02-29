跳至主內容
+1.408.886.7177免費試用
Blue graphic displaying ConnectWise Control Price Increase
比較

connectwise ScreenConnect 價格上漲

通過 Splashtop Team
1 閱讀分鐘
已更新

訂閱

最新消息RSS 摘要

分享

connectwise Control（現為connectwise ScreenConnect）提高了其無人值守「Access」產品的價格。 使用 Splashtop 獲得所有頂級功能、更好的效能和更好的客戶體驗

connectwise最近提高了connectwise ScreenConnect Access 產品的價格。 Access 套件旨在讓使用者能夠以無人值守的方式遠端存取其託管電腦。 該套餐根據您需要訪問的計算機數量定價。 現在，25 台電腦的起價為 30 美元/月（或 $372/年，因為connectwise Control Access 計劃按年計費）。

這是起始層的 20％ 價格上漲。 對於其他等級，價格上漲了高達 275％！ 這是原始價格的三倍以上。

連線控制存取價格上漲

如下所示，包含更多計算機的套餐的價格漲幅最大。 以下是connectwise ScreenConnect Access 每年的價格成長：

更新：2022 年 ScreenConnect 價格上漲

2022 年中期， connectwise提高了其connectwise ScreenConnect 支援計畫的價格，包括 One、Standard 和 Premium 計畫。 所有月度和年度計劃的價格上漲高達 17.2%。 與此同時，類似的 Splashtop 計劃在 2022 年沒有漲價。

切換到快速

MSPs透過獲得 可以享受對其託管端點的主動訪問，以及connectwise ScreenConect AccessSplashtop Remote Support 中未找到的附加遠端監控和管理功能！

透過 Splashtop，您將獲得比connectwise Control Access 更多的功能、快速的遠端連線和卓越的客戶服務體驗。 請參閱我們完整的Splashtop 與connectwise ScreenConnect 比較

Splashtop 遠端支援是適用於 MSP 的最佳遠端支援軟體解決方案。 開始免費試用7，親自了解成千上萬的企業使用 Splashtop 的原因。 無需信用卡或承諾即可開始使用。

免費試用

免費試用

相關內容

IT 及服務台遠端支援

使用 Splashtop 支援家庭辦公室的硬件

深入了解
比較

適合 IT 專業人員的最佳遠端管理工具

深入了解
IT 及服務台遠端支援

2024 年掌握遠端維護軟體：深入指南

深入了解
比較

像 TeamViewer 這樣的程序 — 哪個競爭對手是最好的？

深入了解
查看所有部落格
獲取最新的 Splashtop 新聞
AICPA SOC icon
  • 標準規範
  • 隱私權政策
  • 使用條款
版權所有© 2024 Splashtop Inc. 保留所有權利。 $ 所示價格均為美元