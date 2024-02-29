connectwise ScreenConnect 價格上漲

connectwise Control（現為connectwise ScreenConnect）提高了其無人值守「Access」產品的價格。 使用 Splashtop 獲得所有頂級功能、更好的效能和更好的客戶體驗
connectwise最近提高了connectwise ScreenConnect Access 產品的價格。 Access 套件旨在讓使用者能夠以無人值守的方式遠端存取其託管電腦。 該套餐根據您需要訪問的計算機數量定價。 現在，25 台電腦的起價為 30 美元/月（或 $372/年，因為connectwise Control Access 計劃按年計費）。
這是起始層的 20％ 價格上漲。 對於其他等級，價格上漲了高達 275％！ 這是原始價格的三倍以上。
連線控制存取價格上漲
如下所示，包含更多計算機的套餐的價格漲幅最大。 以下是connectwise ScreenConnect Access 每年的價格成長：
更新：2022 年 ScreenConnect 價格上漲
2022 年中期， connectwise提高了其connectwise ScreenConnect 支援計畫的價格，包括 One、Standard 和 Premium 計畫。 所有月度和年度計劃的價格上漲高達 17.2%。 與此同時，類似的 Splashtop 計劃在 2022 年沒有漲價。
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MSPs透過獲得 可以享受對其託管端點的主動訪問，以及connectwise ScreenConect AccessSplashtop Remote Support 中未找到的附加遠端監控和管理功能！
透過 Splashtop，您將獲得比connectwise Control Access 更多的功能、快速的遠端連線和卓越的客戶服務體驗。 請參閱我們完整的Splashtop 與connectwise ScreenConnect 比較。
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