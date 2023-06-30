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Executive on meeting possibly discussing Splashtop which is the best Connectwise alternative

2024 年最佳 ScreenConnect 替代方案 – Splashtop

比較connectwise ScreenConnect 與 Splashtop 並免費開始使用 Splashtop

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為什麼 Splashtop 是最好的 ScreenConnect 替代方案

Splashtop 是connectwise ScreenConnect 的絕佳替代品，因為：

  • Splashtop 是可靠、高度安全的遠端存取解決方案

  • IT、服務台和 MSP 所需的一切主要功能，Splashtop 一應俱全

  • 廣為 3,000 萬人使用的 Splashtop，在第三方評論網站上享有不凡的客戶滿意度評分

  • Splashtop 易於設定、管理和擴展，有利於您簡化和整合 IT 堆疊

ScreenConnect 的 Splashtop 替代品

內部 IT、服務台和支援適用

Splashtop SOS - Manual Update

  • 與 ScreenConnect 相比，使用 SOS+10 每年每項技術可節省$167終端支援 One

  • 與 ScreenConnect 標準版或高級版相比，使用 SOS Unlimited，每項技術每年可節省$167 - $237

  • Splashtop 使用者的連接數量不限

  • 為電腦、iOS 和 Android 裝置提供按需支援

  • 隨時皆可主動存取 Windows、Mac 和 Linux 電腦

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託管服務供應商 (MSP) 適用

Splashtop Remote Support

  • 遠端支援和端點管理軟體。

  • 隨時隨地存取、監控和管理您客戶的電腦和服務器。

  • 包括按需遠端支援工具，以及ScreenConnect主動存取（跨平台檔案傳輸、無需存取的檔案傳輸）中沒有的功能。

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一站式終端訪問和支持

Splashtop Enterprise

  • 為 IT 提供臨機和主動遠端支援。

  • 為最終用戶提供對工作電腦的遠端存取。

  • 享有單一登入整合、精細的權限控制、群組式存取權限、連線排程等功能。

  • 彈性靈活的授權 – 自由選擇遠端存取使用者和/或遠端支援技術人員的授權數。

開始使用深入了解

卡普特拉平均用戶評分

來自我們滿意的客戶

Splashtop SOS 對支援人員和使用者來說都很容易使用。安裝簡易，介面直觀。在我的經驗中，螢幕成像輸出速度也比 AnyDesk 和 TeamViewer 還要快。

Alan Adler - Owner, Standout Designs

來自我們滿意的客戶

在 Ultimate IT Guys，我們的工作大多是採遠距進行，因此，擁有遠端控制工具至關重要，而且這款工具必須易於使用、安全可靠，而且收費合理。我們也會為部分客戶提供辦公室電腦的遠端存取服務，以便他們居家或外出辦公。LogMeIn 價格不斷上漲且服務品質變差，讓我們毫不猶豫地改用 Splashtop。

Cleatus Davis at Ultimate IT Guys

Ultimate IT Guys Logo

可輕鬆設定、擴展和管理的遠端存取

混合工作型態和遠端工作逐漸成為新興常態。只要停機，就可能大幅降低員工生產力。因此，Splashtop 提供了一種快速簡單的方式，可以支援您的託管電腦、使用者，甚至他們的個人裝置。

Splashtop 的即插即用特性使 IT 實施和最終用戶設置變得容易。將 Splashtop Enterprise 與您現有的 SSO 集成，以實現簡單安全的用戶身份驗證。將 Splashtop 與您現有的票務系統集成。在集中式 Web 管理控制台中管理用戶和電腦。

快速可靠又安全的遠端存取

Splashtop 的可靠度獲得使用者一致肯定。您和您的團隊將享有高效能的跨平台遠端存取體驗，透過任何 Windows、Mac、iOS、Android 或 Chromebook 裝置存取遠端桌面和其他裝置。IT 則可存取任何電腦、平板電腦或行動裝置以提供遠端支援。

此外，Splashtop 採取領先業界的安全功能和實務做法，並確實遵循 SOC 2、GDPR、CCPA、HIPAA 等產業、政府標準和法規，讓您能夠高枕無憂。

Splashtop 帶給您更佳的客戶服務體驗

Splashtop 致力於提供卓越的客戶服務。Splashtop 在美國加州、日本、台灣、中國、新加坡和荷蘭阿姆斯特丹均有服務團隊隨時待命。歡迎舊雨新知撥打 Splashtop 國際專線，洽詢服務人員。

無論您是需要支援來解決問題，還是對您的帳戶有疑問，Splashtop 團隊隨時都能為您服務。

立即開始免費試用 Splashtop，親自了解為什麼 Splashtop 是最好的 ScreenConnect 替代方案。 無需信用卡或承諾即可開始。

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