《紐約時報》整理了一個關於如何為冠狀病毒做準備的有用資源頁面。 這包含來自CDC的直接資訊，並不斷更新。您應該為此添加書籤。
你打算去旅行嗎？ 以下是要避免的區域地圖。 單擊地圖以獲取實時更新。
資料來源:健康地圖
無論您是在家工作的老手還是新手，WFH都不像您想像的那樣輕鬆有趣。在本文中，ZDNet採訪了來自世界各地的64位遠端專家，以提供在家工作的最佳建議。
在《今日美國》的這篇文章中，Kim Komando分享了幾種現有的技術工具，這些工具可以繼續作為在職父母。
根據Workhuman的一項調查，只有三分之一的美國工作力在家工作。 本文探討了冠狀病毒如何影響這一趨勢以及僱主需要做什麼。
像Splashtop一樣，許多技術機構都在擴展其服務，以使更多公司可以進行遠端工作。這包括Microsoft，Cisco，Zoom和Google。
Automattic的首席執行官Matt Mullenweg談到了樹立正確的期望並信任在家工作的員工的重要性。 Automattic是WordPress背後的公司，多年來它們已經完全處於遠端狀態。
現在就開始吧！
開始您的 Splashtop 免費試用免費試用
其它資源