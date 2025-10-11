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在家工作和新聞中的COVID-19

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如何為冠狀病毒做好準備

《紐約時報》整理了一個關於如何為冠狀病毒做準備的有用資源頁面。 這包含來自CDC的直接資訊，並不斷更新。您應該為此添加書籤。

冠狀病毒警告旅行地圖

你打算去旅行嗎？ 以下是要避免的區域地圖。 單擊地圖以獲取實時更新。

資料來源:健康地圖

在家工作時保持健康和高效的 64 個專家提示

無論您是在家工作的老手還是新手，WFH都不像您想像的那樣輕鬆有趣。在本文中，ZDNet採訪了來自世界各地的64位遠端專家，以提供在家工作的最佳建議。

父母間在冠狀病毒中進行遠端辦公

在《今日美國》的這篇文章中，Kim Komando分享了幾種現有的技術工具，這些工具可以繼續作為在職父母。

冠狀病毒實際上可能使在家工作變得更加普遍

根據Workhuman的一項調查，只有三分之一的美國工作力在家工作。 本文探討了冠狀病毒如何影響這一趨勢以及僱主需要做什麼。

更多科技公司在冠狀病毒爆發期間提供免費的遠端工作工具

像Splashtop一樣，許多技術機構都在擴展其服務，以使更多公司可以進行遠端工作。這包括Microsoft，Cisco，Zoom和Google。

沒人要求冠狀病毒和遠端工作實驗

Automattic的首席執行官Matt Mullenweg談到了樹立正確的期望並信任在家工作的員工的重要性。 Automattic是WordPress背後的公司，多年來它們已經完全處於遠端狀態。

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