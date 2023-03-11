如何在Splashtop Remote Support和Splashtop SOS之間進行選擇？

Splashtop Remote Support和Splashtop SOS都是出色的遠端存取/遠端支援解決方案。它們都提供了遠端存取和對有人值守和無人值守電腦的支持的選項，但在用戶許可和支持行動設備上的用戶方面存在一些關鍵差異。

以下是考慮每個選項的一些主要原因

如果您想要結合Windows，Mac，iOS和Android的快速支持工具，請考慮使用Splashtop SOS。加上可隨時訪問Windows和Mac電腦的可選無人值守：

當用戶在場時訪問視窗，Mac，iOS 和安卓設備的快速支持工具

即時查看iOS螢幕。查看Android裝置螢幕並遠端控制某些Android裝置。

通過SOS + 10或SOS Unlimited中的SplashtopStreamer可以無人值守隨時訪問Windows和Mac電腦

根據技術人員人數的年度訂閱

IT、支援、服務台的熱門選擇

如果您想隨時隨地訪問Windows和Mac電腦，請考慮使用Splashtop Remote Support。以及可選的監視和管理功能：

隨時通過SplashtopStreamer訪問Windows和Mac電腦

高級版中的監視和管理功能包括警報，管理Windows更新，一對多部署，無人值守的Android訪問，端點安全監視，遠端命令提示符，清單報告等。

年度訂閱（基於託管電腦的數量）。對技術人員的數量沒有限制。

MSP 的熱門選擇

如果需要，請考慮兩者的組合：

遠端支援的好處+額外的有人參與的支持訪問以及對移動設備螢幕的遠端存取/查看

並排比較SOS和遠端支援的許可選項

Splashtop SOS SplashtopSOS+10或SOS Unlimited Splashtop Remote Support Premium 價格依據 並發技術人員數量 並發技術人員數量 無人看管的電腦數量 每位技術人員費 $199 每項技術，每年 $219 每項技術，每年 (SOS+10) 或 $399 每項技術，每年（SOS Unlimited） 包括無限技術人員。 根據電腦數量計算的費用 參加了快速支援 無限制的會話-Windows, 蘋果, iOSAndroid,, Chromebook 無限制的會話-Windows, 蘋果, iOSAndroid,, Chromebook 包括僅適用於 Windows 和 Mac 的 1 個並發會話的免費 SOS 精簡版許可證。 沒有移動設備。 無人看管的 不可用 每份技術授權 10 個 (+10 以內) 購買 5 個許可證，可以訪問 5×10 = 50 台無人值守的計算機。 或無限端點（無限制） $40 /月 25 台電腦 $60 /每月 50 台電腦 $80 /每月 100 台電腦 $160 /每月 250 台電腦 $260 /每月 500 台電腦 $340 /每月 750 台電腦 $400 每月 1,000 台電腦 所有計劃每年計費。提供更高容量的軟件包。 進一步了解並購買 SOS 進一步了解並購買 SOS 了解更多信息併購買遠端支援

有關版本之間功能的更多信息，請參閱上面的「了解更多」鏈接中的產品頁面。

還有問題嗎？ 請前往 https://www.splashtop.com/products/sos 或 https://www.splashtop.com/products/remote-support，然後按一下聊天視窗，或致電 1-408-886-7177 給我們打個電話。