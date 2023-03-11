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如何在Splashtop Remote Support和Splashtop SOS之間進行選擇？

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Splashtop Remote SupportSplashtop SOS都是出色的遠端存取/遠端支援解決方案。它們都提供了遠端存取和對有人值守和無人值守電腦的支持的選項，但在用戶許可和支持行動設備上的用戶方面存在一些關鍵差異。

以下是考慮每個選項的一些主要原因

如果您想要結合Windows，Mac，iOS和Android的快速支持工具，請考慮使用Splashtop SOS。加上可隨時訪問Windows和Mac電腦的可選無人值守：

  • 當用戶在場時訪問視窗，Mac，iOS 和安卓設備的快速支持工具

  • 即時查看iOS螢幕。查看Android裝置螢幕並遠端控制某些Android裝置。

  • 通過SOS + 10或SOS Unlimited中的SplashtopStreamer可以無人值守隨時訪問Windows和Mac電腦

  • 根據技術人員人數的年度訂閱

  • IT、支援、服務台的熱門選擇

如果您想隨時隨地訪問Windows和Mac電腦，請考慮使用Splashtop Remote Support。以及可選的監視和管理功能：

  • 隨時通過SplashtopStreamer訪問Windows和Mac電腦

  • 高級版中的監視和管理功能包括警報，管理Windows更新，一對多部署，無人值守的Android訪問，端點安全監視，遠端命令提示符，清單報告等。

  • 年度訂閱（基於託管電腦的數量）。對技術人員的數量沒有限制。

  • MSP 的熱門選擇

如果需要，請考慮兩者的組合：

  • 遠端支援的好處+額外的有人參與的支持訪問以及對移動設備螢幕的遠端存取/查看

並排比較SOS和遠端支援的許可選項

Splashtop SOS

SplashtopSOS+10或SOS Unlimited

Splashtop Remote Support Premium

價格依據

並發技術人員數量

並發技術人員數量

無人看管的電腦數量

每位技術人員費

$199每項技術，每年

$219每項技術，每年 (SOS+10) 或$399每項技術，每年（SOS Unlimited）

包括無限技術人員。 根據電腦數量計算的費用

參加了快速支援

無限制的會話-Windows, 蘋果, iOSAndroid,, Chromebook

無限制的會話-Windows, 蘋果, iOSAndroid,, Chromebook

包括僅適用於 Windows 和 Mac 的 1 個並發會話的免費 SOS 精簡版許可證。 沒有移動設備。

無人看管的

不可用

每份技術授權 10 個 (+10 以內)

購買 5 個許可證，可以訪問 5×10 = 50 台無人值守的計算機。

或無限端點（無限制）

$40/月 25 台電腦

$60/每月 50 台電腦

$80/每月 100 台電腦

$160/每月 250 台電腦

$260/每月 500 台電腦

$340/每月 750 台電腦

$400每月 1,000 台電腦

所有計劃每年計費。提供更高容量的軟件包。

進一步了解並購買 SOS

進一步了解並購買 SOS

了解更多信息併購買遠端支援

有關版本之間功能的更多信息，請參閱上面的「了解更多」鏈接中的產品頁面。

還有問題嗎？ 請前往 https://www.splashtop.com/products/soshttps://www.splashtop.com/products/remote-support，然後按一下聊天視窗，或致電 1-408-886-7177 給我們打個電話。

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