遠端工作能否阻止大辭職的浪潮？

2021年的巨大辭職即將到來。 大流行迫使世界各地的企業採用在家工作/遠端工作解決方案——最終，遠端工作的訪問永遠改變了員工的心靈和思想，他們現在意識到在任何地方工作是他們工作/生活平衡的首要任務。
根據人員分析公司 Visier 的數據，截至 9 月，四分之一的人在 2021 年辭職。 Visier關於 50多家美國大型企業自願離職的最新報告發現，各 行各業有50萬名員工辭職。
辭職的步伐正在加快。 普華永道的一項調查顯示，65% 的人在8月份正在尋找新工作——而 CNBC 報導稱，同月實際上有430萬人辭職。
各種規模的公司的商業領袖必須採取行動，避免失去有價值的員工。
您最有價值的員工將是第一個離開的人
雖然許多故事報導了一線工人的壓力，但Visier的報告指出，辭職者中有很大一部分包括任期5至15年的人，40至45歲的人和女性。 事實上，根據Gusto收集的數據，在8月份破紀錄的辭職浪潮中，女性辭職率比男性高25%。
在 CNBC最近的一篇文章中， Visier的人事分析副總裁Ian Cook說：「當職業生涯中期和經驗豐富的專業人士走出家門時，組織會失去更多的內部知識，並面臨團隊和領導層之間更嚴重的干擾。 這些工人也更昂貴，需要更長的時間來更換。
不該做什麼：從舊世界採取強硬立場
你可以學習如何不對蒂姆·庫克（Tim Cook）的巨大辭職做出反應。 他在 2021 年 6 月發出了一份全公司範圍的備忘錄，告訴蘋果員工，他們將被要求在 9 月初返回辦公室。 蘋果員工並不那麼激動，他們自己給高管團隊發 了信。 他們表示，蒂姆·庫克（Tim Cook）的備忘錄導致員工辭職，並補充說：“在過去的一年裡，我們經常感到不僅聞所未聞，而且有時被主動忽視......像“我們知道你們中的許多人都渴望與辦公室的同事重新聯繫”這樣的消息，沒有消息承認我們之間存在直接矛盾的感覺，這讓人感到不屑一顧和無效......感覺執行團隊對遠端/位置靈活工作的看法與許多 Apple 員工的生活經歷之間存在脫節。
如果這就是 Apple 員工的反應，那麼在聲望不如 Apple 或在競爭更激烈的行業中運營的公司，員工會如何反應？ “當任何數量的員工抱怨時，公司都應該關注。 它可以升級並給人一種印象，即使是少數員工，這就是組織的基調，“馬薩諸塞大學洛厄爾分校曼寧商學院管理學教授金伯利梅裡曼在 BBC的一篇文章中說。
在類似的情況下，員工離開了華盛頓雜誌的工作，因為他們的首席執行官 寫了一篇社論 ，似乎威脅員工，如果他們不接受完全返回辦公室，就會失業。
在緊張的工作力市場中，公司正在爭奪知識型員工，這些都是糟糕的舉動。 在CNBC的文章中，Glassdoor的高級經濟學家Daniel Zhao表示：「辭職是一個積極的信號，表明工人相信那裡有工作機會。
您確實需要提供更多的靈活性
雖然許多公司試圖通過更高的薪水和圍繞晉陞的微妙資訊（華爾街金融巨頭的特殊情況）來吸引人們回到辦公室，但這不一定是最好的舉措。 “還有其他福利和福利可能比傳統的加薪更具吸引力，”庫克說。“最明顯的例子是，如果你能強調靈活性。
庫克在接受CNBC採訪時強調了一個要點，「人們正在重新思考他們的職業，工作與生活的平衡以及他們如何從事工作。 如果僱主想留住員工，這就是他們需要參與的事情。
靈活性始於遠端訪問和遠端支援
提供遠端辦公選項（通過遠端訪問和遠端支援實現）的公司多年來一直取得了令人印象深刻的生產力提升。 在 2021 年取悅員工的關鍵是提供工作與生活的平衡，結束可怕的通勤，並提供隨時隨地與客戶會面的能力。
下一代遠端訪問和支援（由 Splashtop 提供的那種）增加了螢幕共用和 BYOD（自帶設備） 功能，使您的員工能夠使用自己喜歡的設備完成工作，從而獲得更大的靈活性。
想像一下，為員工提供更好的支援，而不是面對面的體驗
先�進的遠端訪問和支持解決方案，如 Splashtop 企業版，提供無人值守和有人值守的支援。 通過無人值守，您可以在員工外出甚至睡覺時為他們提供支援。 沒錯。 您的IT管理員使用許可權和詳細的安全協定來解決員工的遠端訪問和其他技術問題，甚至他們都不在場。
在有人值守的支援方面，員工可以在任何設備上獲得即時支援——即使它不是公司發行的設備。 遠端員工只需從 Splashtop 訪問支援應用程式，向 IT 説明台專業人員發送代碼，並允許他們遠端解決任何問題。
這兩種類型的支援都有助於讓遠端工作者感到被關心和高效工作。
Splashtop 遠端訪問和支援解決方案最初是為消費者設計的。 這種易於使用的設計使其成為尋求為遠端員工提供靈活性的公司的完美解決方案。 要了解員工的生活是多麼輕鬆和高效，請查看我們的客戶 案例。