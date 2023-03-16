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旅途中最好的遠端工作軟體

通過 Trevor Jackins
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如果您在旅途中工作，則所有設備都需要可存取遠端工作軟體以保持連接狀態。這是遠端工作者的最佳工具。

我們越來越多的人在忙碌中。現在，我們全部或部分時間在辦公室以外的地方工作。但是，如果沒有合適的遠端工作軟體，則辦公室外的工作可能會令人沮喪且無濟於事。

幸運的是，基於雲的軟體現在使保持連接變得前所未有的輕鬆。項目管理，通信和協作的新選項從頭開始設計為遠端工作軟體。

有了這些應用程式，整個團隊都在同一辦公室還是分散在世界各地都沒有關係。可以使用Trello，Basecamp或Monday的靈活軟體來管理項目。對於通信，Zoom，Skype和Slack的視頻會議應用程式可以將團隊聚集在任何地方。協作不再需要每個人都連接到同一個網路。 Dropbox，Google Drive和Microsoft Teams允許在雲中存儲文件，共享和協作。

但是有時候，您只需要在辦公室裡。實際上，有時您只需要在辦公室電腦前即可。即使轉移到了雲，當您在工作電腦前時，仍有一些程式和流程最有效。

專有的軟體，網路資源和硬件密集型工作可以使之成為現實，因此您實際上寧願使用工作電腦。使用Splashtop，您可以。

為什麼Splashtop是最好的遠端工作軟體

Splashtop是旅途中最好的遠端工作軟體。無論您身在何處，無論隨身攜帶什麼設備，只要可以存取Internet，您都可以遠端存取辦公電腦，進行控制並完成工作。

Splashtop使您可以從另一台Windows，Mac，iOS，Android或Chromebook設備遠端存取任何Windows，Mac或Linux電腦。進行遠端連線後，即使從平板電腦或移動設備進行遠端控制，您也會感覺好像坐在前面還是在工作電腦上。

這樣做的好處是，即使在辦公室外，您也可以訪問工作計算機上的所有資源。 您可以遠端運行任何應用程式，例如 視頻編輯軟體。 您可以存取及編輯儲存在工作電腦上的任何檔案。 您將能夠像在辦公桌前一樣在路上工作。

更不用說，Splashtop 具有全球伺服器基礎架構，可確保閃電般的快速連接，因此您可以輕鬆完成工作。 256 位 AES 加密、設備身份驗證和其他安全功能可確保您的數據安全。

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Trevor Jackins
Trevor Jackins是 Splashtop的Marketing Manager。 他也是Splashtop遠端訪問軟體的熱情使用者，因為他使用它遠端訪問他的辦公室電腦在家工作！ Trevor對 Splashtop 的興奮源於他對技術如何改善我們日常生活的興趣。
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