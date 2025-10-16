適用於學校的iPad最佳遠端存取和螢幕共享應用程式

有了Apple面向學生的全新廉價iPad，這是最好的遠端存取和螢幕共享應用程式，可供教育使用。
iPad 可以成為教師和學生在課堂上的絕佳工具。 它們運行速度快，具有許多功能，並且易於教師和學生使用。
就在本週，蘋果公司宣布了一款帶有蘋果鉛筆支持的新型便宜 iPad。 這款價格低廉的 iPad 主要針對學生，可以成為課堂上的一個很好的補充。 iPad 等設備已被證明可以幫助改善課堂參與度並在正確使用時促進學習。
雖然學生和老師在教室中使用iPad可能很棒，但適當的應用程式在適當位置以最大化學習和參與度也很重要。
Splashtop的遠端存取和螢幕共享iPad解決方案非常適合老師和學生。使用Splashtop，您可以將iPad螢幕共享給班級電腦（反之亦然），使用iPad控制課程，甚至允許學生從自己的iPad控制課程！
除了提供 10 多年來最好的遠程存儲和屏幕共享解決方案外，Splashtop 屢獲殊榮的產品的價格僅為其他同類產品的一小部分。
以下是用於教室中的螢幕共享iPad和遠端存取的最佳Splashtop解決方案：
廣播您的iPad螢幕並將其共享到其他裝置。
查看iPad上其他裝置的共享螢幕。
非常適合協作和交付演示！
學生無需盯著可能很遠的螢幕，他們只需要使用iPad即可查看所有內容。
老師可以將電腦螢幕共享到學生的iPad。
然後，教師可以讓學生在自己的 iPad 上控制課程，甚至在課程上加上註解。
老師還可以使用iPad來控制電腦，使他們不必坐在桌子後面，也可以增加參與度。
每個解決方案都極具優勢，並確實提升了課堂參與度。歡迎您透過閱讀我們的案例分享，了解 Splashtop 如何協助無數的學區及教育機構成功達成目標。
以下是您需要了解的有關這兩種解決方案的所有信息。 立即開始免費試用。
Mirroring360
適用於iPad的最佳螢幕共享應用程式。將iPad（或任何其他Mac，Windows，iOS，Android和Chromebook）螢幕無線鏡像到Mac或Windows電腦，而無需電線或電纜。記錄您的共享螢幕並保存以備後用。使用Mirroring360 Pro一次可以將您的Mac或Windows電腦螢幕共享到多達40個iPad。非常適合與有特殊需要的學生分享課程！ 了解更多 。
Splashtop Classroom
iPad的最佳協作工具。與學生的iPad（和其他裝置）共享桌面和應用程式。學生可以連接一個簡單的QR碼。連接後，學生可以查看，控制和註釋自己iPad上的課程內容，以供全班其他人觀看。使用Splashtop課堂，可將任何iPad變成交互式白板。 了解更多 。
最後一件事
您可能已經註意到，Splashtop 的產品不僅適用於 iPad。 鏡像 360 和 Splashtop 教室與大多數 MacWindowsAndroid，iOS 和 Chromebook 設備兼容。 這使得 Splashtop 非常適合攜帶您自己的設備（BYOD）計劃。