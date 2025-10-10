網路威脅總是在尋找新機會來侵入您的網路並竊取敏感資料。當您的組織有多個遠端端點時，保護並確保它們的安全至關重要。隨著 IT 環境日益複雜及遠端/混合辦公的轉變，強大的端點保護已成為必需。
然而，手動端點補救可能是一項耗時的工作，並且容易出現人為錯誤。另一方面，自動化補救提供一致的監控和保護，使您能夠快速解決問題並保持端點安全。
有鑑於此，讓我們看看自動化端點補救的重要性，以及如何為您的企業選擇合適的端點補救工具。
什麼是端點補救？
端點修復是指識別和解決端點裝置上的安全漏洞、弱點和未符合安全要求的問題的過程。這對於快速修復問題以及維護組織安全和IT 合規性至關重要。
這些問題通常包括漏洞、惡意軟體、過時的軟體和配置錯誤的裝置。使用一個有能力的自動修復工具，許多問題可以透過政策驅動的動作自動解決。如果端點修復工具不是自動化的，它將在識別威脅後提供 IT 團隊可以實施的解決方案，以快速解決和處理問題。
手動與自動化端點修復
雖然端點修復有幾個重要元素和變化，但最大的差異在於工具是使用手動還是自動化修復。
手動端點補救可以檢測問題和漏洞，但 IT 團隊必須手動評估和解決威脅。這是一個較慢的過程，因為需要代理人花時間調查�問題並手動進行補救。然而，它也具有自動化補救可能缺乏的人類判斷和靈活性。
自動化端點修復則是一種快速、可擴展且高效的過程。自動化工具能夠同時監控多個端點，以提供接近即時的檢測和自動化回應。這些工具還可以自動處理檢測到的問題，例如在發現系統過時時安裝補丁更新或移除檢測到的惡意軟體。
雖然手動端點調適可能因為人的因素而更具靈活性，但也更容易發生人為錯誤，而且可能會耗費大量時間和資源。另一方面，自動化調適具有顯著更好的反應時間，並且可以隨著公司增長而擴展。
自動化端點修復：合規性與成本影響
那麼，讓我們看看自動化端點修復，它的優勢及其影響。自動化修復工具可以通過提供即時偵測和響應來增強整體端點安全性並將風險最小化，這帶來了幾個益處。這些包括：
更快的威脅緩解：自動化端點修復帶來的最大好處之一是其在威脅偵測和緩解上的速度和效率。自動化工具可以不斷掃描端點和網絡以識別威脅並處理它們或通知 IT 團隊，這導致反應速度大大加快。
降低停機時間：快速和自動地解決問題的能力可以顯著減少停機時間。不僅自動化端點補救工具可以在問題引發停機前解決潛在問題，它們還能保持端點受保護並運行順暢，以防止將來可能會引發停機的問題。
改善擴展：當你的公司成長時，你會增加幾個需要檢測和管理的新端點。如果你使用手動端點修復，這通常需要聘用和培訓額外的 IT 人員以應對增加的需求。然而，使用自動化解決方案的話，擴展要容易得多，因為修復工具可以連接到新的端點並輕鬆提供相同的檢測和��修復功能。
時間和資源節省：自動化端點補救可以顯著節省時間和資源。自動檢測和解決潛在問題節省了 IT 人員原本用於手動搜尋和修復漏洞和其他問題的時間。這使他們能夠專注於更關鍵的任務，讓公司能夠快速解決問題並更好地利用 IT 資源。
改善 IT 合規性：自動化補救有助於維持與普通框架和法規要求一致的補丁等級和配置基線。
自動化端點補救的三個階段
自動化端點修復由三個關鍵步驟組成：
1. 偵測：識別端點上的潛在威脅
第一步是檢測潛在威脅。這通常是通過一個端點監控工具注意到可疑活動或過時的應用程式，但也可以包括定期的安全掃描或終端使用者報告問題。
2. 分析：了解威脅的性質和嚴重程度
一旦識別到問題或威脅，就會評估其嚴重性。例如，如果這是一個影響商業關鍵過程或危及敏感資料的新漏洞，那它就是一個必須迅速解決的高優先級威脅。然而，如果這只是一個僅造成不便的次要問題，它可以是低優先級。
3. 回應/修復：自動修復檢測到的問題
顯示識別和評估威脅後，自動化補救工具可以解決它。這可以有多種形式，取決於所涉及的問題，包括安裝補丁（或回滾補丁，如果這是問題原因），移除惡意文件，改變配置，甚至從備份中恢復。自動化補救工具可以根據需要執行這些修復，儘管更嚴重的問題可能仍需人工輸入和確認。
選擇合適的端點修復工具以保障安全
鑑於網絡安全的重要性以及快速修復任何問題或潛在威脅，找到一款能支持您網絡的端點修復工具是至關重要的。然而，並非所有修復工具都是相同製作的，因此您將需要商討一個滿足您組織所有需求的解決方案。
在查看端點補救工具時考慮以下因素：
自動威脅檢測：一個好的補救工具應該能夠識別各種威脅和漏洞，包括可指示未知威脅的可疑行為。
可擴展性：當您新增新端點時，您的端點修復工具應能夠無需額外麻煩地管理它們。一個可擴展的解決方案可以跟上您業務的成長，這對於不斷壯大的公司是必要的。
靈活的自動化控制：工具應支持審批工作流程、維護窗口和精細範圍設定以避免無意的變更。
整合：一個好的自動化端點補救工具應該能夠無縫連接到您所有的端點及其使用的應用程式，提供完整的保護和覆蓋。確保您使用的工具能夠正確整合到您的網路、裝置和應用中；否則，您將面臨安全盲點的風險。
值得信賴的製造商：在查看選擇時，務必考慮製造商、其聲譽及其提供的支持。找到一個可靠的製造商，並擁有強大的追蹤記錄，將有助於確保您獲得可靠的工具和主動支持。
一個良好的自動化端點修復工具可以減少 IT 的負擔，最小化中斷，同時保護您的網路，並能根據需要擴展以滿足您的成長需求。安於現狀可能會使您的網路面臨風險。
使用 Splashtop 自動化端點調適：主動警報及即時修復
當你在尋找一個具有強大自動化端點修復的解決方案時，Splashtop AEM (自主端點管理) 是個不錯的選擇。Splashtop AEM 透過連續監控、實時警報和透過智慧動作的修復，無縫自動化端點修復，保持端點和網路的安全。
Splashtop AEM 還 整合開放級別 EDR 平台，包括 Bitdefender GravityZone 和 CrowdStrike Falcon，進一步改善威脅檢測和響應。由於 Splashtop AEM 可以在多個操作系統和裝置上運作，從單一螢幕連接和管理你的每個端點變得簡單易行。
Splashtop AEM 為 IT 團隊提供了監控端點、主動解決問題和減少工作量所需的工具和技術。這包括：
自動化修補作業系統、第三方及自訂應用程式的漏洞。
以 AI 驅動的基於 CVE 的漏洞見解。
可執行、可定制的政策框架。
在所有端點上進行詳細目錄追蹤和管理
警報和補救，自動解決問題，防止它們成為問題。
背景操作以存取任務管理器和裝置管理器等工具而不打擾使用者。
準備好親自體驗 Splashtop AEM 嗎？現在就開始免費試用。