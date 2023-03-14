為 Splashtop Business Access 添加 SOS 以支援任何裝置

Splashtop Business Access 使用者可以新增 Splashtop SOS 到您的帳戶，即可遠端存取任何電腦、平板電腦或行動裝置以提供支援。

Splashtop SOS 中的遠端支援和協作功能讓您在 Splashtop Business Access 樂於使用的遠端存取功能更加完善。隨時隨地支援不限數量的各種裝置，只需一組簡單的 9 位數代碼。

為什麼要將 Splashtop SOS 新增到您的 Business Access？

Splashtop SOS 使遠端支援和協作變得簡單。 使用 SOS，您可以在有人請求您的幫助時遠端存取任何裝置 - 無需事先設定！ 通過即時診斷和解決最終使用者可能遇到的任何技術問題，無論您是在辦公室還是在家工作，都能保持業務 100% 運營。

透過按需存取不限數量的裝置，您可以遠端支援使用者的工作或個人裝置，包括 Windows、Mac、iOS 和 Android 裝置。控制使用者的裝置進行故障排除，就像您親自坐在裝置面前一樣。使用 iOS 裝置，則可以遠端實時查看螢幕，為您的使用者提供協助。

雖然 Splashtop Business Access 允許您和您的使用者透過遠端存取一組託管電腦來進行遠端工作，但 SOS 讓您如虎添翼，在出現技術問題時能夠遠端支援任何裝置！

運作方式

Splashtop Business Access 使用者可以將 Splashtop SOS 一般方案新增到他們的帳戶中。完成此操作後，您即可使用 SOS 功能輕鬆支援任何裝置！

步驟 1：執行 Splashtop Business 應用程式

開啟您在電腦或行動裝置上使用的同一款 Splashtop Business 應用程式，按一下「+」SOS 圖示或選取選單上的「SOS 連接到使用者裝置」。

步驟 2：請您的使用者產生一組獨一無二的連線代碼

請將操作說明傳送給您的使用者，請他們產生 9 位數代碼。使用者只需執行 SOS 應用程式即可提供您連線代碼。

不需要在電腦上安裝。行動裝置使用者從 Apple 或 Google 應用程式商店安全下載 SOS 應用程式即可。

步驟 3：連接到使用者裝置

在 Splashtop Business 應用程式中輸入 9 位數代碼，即可啟動遠端連接。這樣一來，您就可以像這樣開始遠端支援您的使用者！

免費試用 Splashtop SOS ！

立即將 Splashtop SOS 新增到您的 Business Access 訂閱方案！

新增 SOS

或者，您可以立即開始免費試用 Splashtop SOS。無需信用卡或履約承諾即可開始。

免費試用

進一步了解 Splashtop SOS 的相關資訊。