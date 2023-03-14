跳至主內容
Splashtop
免費試用
探索遠端存取

為 Splashtop Business Access 添加 SOS 以支援任何裝置

通過 Trevor Jackins
已更新

訂閱

最新消息RSS 摘要

分享

Splashtop Business Access 使用者可以新增 Splashtop SOS 到您的帳戶，即可遠端存取任何電腦、平板電腦或行動裝置以提供支援。

Splashtop SOS 中的遠端支援和協作功能讓您在 Splashtop Business Access 樂於使用的遠端存取功能更加完善。隨時隨地支援不限數量的各種裝置，只需一組簡單的 9 位數代碼。

為什麼要將 Splashtop SOS 新增到您的 Business Access？

Splashtop SOS 使遠端支援和協作變得簡單。 使用 SOS，您可以在有人請求您的幫助時遠端存取任何裝置 - 無需事先設定！ 通過即時診斷和解決最終使用者可能遇到的任何技術問題，無論您是在辦公室還是在家工作，都能保持業務 100% 運營。

透過按需存取不限數量的裝置，您可以遠端支援使用者的工作或個人裝置，包括 Windows、Mac、iOS 和 Android 裝置。控制使用者的裝置進行故障排除，就像您親自坐在裝置面前一樣。使用 iOS 裝置，則可以遠端實時查看螢幕，為您的使用者提供協助。

雖然 Splashtop Business Access 允許您和您的使用者透過遠端存取一組託管電腦來進行遠端工作，但 SOS 讓您如虎添翼，在出現技術問題時能夠遠端支援任何裝置！

運作方式

Splashtop Business Access 使用者可以將 Splashtop SOS 一般方案新增到他們的帳戶中。完成此操作後，您即可使用 SOS 功能輕鬆支援任何裝置！

步驟 1：執行 Splashtop Business 應用程式

開啟您在電腦或行動裝置上使用的同一款 Splashtop Business 應用程式，按一下「+」SOS 圖示或選取選單上的「SOS 連接到使用者裝置」。

步驟 2：請您的使用者產生一組獨一無二的連線代碼

請將操作說明傳送給您的使用者，請他們產生 9 位數代碼。使用者只需執行 SOS 應用程式即可提供您連線代碼。

不需要在電腦上安裝。行動裝置使用者從 Apple 或 Google 應用程式商店安全下載 SOS 應用程式即可。

步驟 3：連接到使用者裝置

在 Splashtop Business 應用程式中輸入 9 位數代碼，即可啟動遠端連接。這樣一來，您就可以像這樣開始遠端支援您的使用者！

免費試用 Splashtop SOS ！

立即將 Splashtop SOS 新增到您的 Business Access 訂閱方案！

新增 SOS

或者，您可以立即開始免費試用 Splashtop SOS。無需信用卡或履約承諾即可開始。

免費試用

進一步了解 Splashtop SOS 的相關資訊。

 

Trevor Jackins
Trevor Jackins是 Splashtop的Marketing Manager。 他也是Splashtop遠端訪問軟體的熱情使用者，因為他使用它遠端訪問他的辦公室電腦在家工作！ Trevor對 Splashtop 的興奮源於他對技術如何改善我們日常生活的興趣。
Splashtop
免費試用

相關內容

公告內容

Splashtop Business Access和遠端支援中的新功能

深入了解
客戶聚焦

評價和審查Splashtop遠端存取

深入了解
公告內容

Splashtop 認可沖繩十字頭 （OCH） 為支援供應商

深入了解
探索遠端存取

企業中遠端存取的風險和回報

深入了解
查看所有部落格

我們很樂意聽到您的來信

聯繫我們

獲取最新的 Splashtop 新聞和特價

立即訂閱
  • 標準規範
  • 隱私權政策
  • 使用條款
版權所有© 2023 Splashtop Inc. 保留所有權利。 $ 所示價格均為美元