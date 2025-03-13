新增SOS 至Splashtop Remote Access 以支援任何裝置

Splashtop Remote Access 使用者可以將 加入帳戶，以便能夠遠端存取任何電腦、平板電腦或行動裝置，提供支援。Splashtop SOS
利用 Splashtop SOS 中的遠端支援和協作功能，補充您喜歡使用的 Splashtop Remote Access 遠端存取功能。只需一個簡單的 9 位元代碼，隨時隨地支援無限設備。
為什麼要將 Splashtop SOS 加入您的遠端存取？
Splashtop SOS 使遠端支援和協作變得簡單。 使用 SOS，您可以在有人請求您的幫助時遠端存取任何裝置 - 無需事先設定！ 通過即時診斷和解決最終使用者可能遇到的任何技術問題，無論您是在辦公室還是在家工作，都能保持業務 100% 運營。
透過按需存取不限數量的裝置，您可以遠端支援使用者的工作或個人裝置，包括 Windows、Mac、iOS 和 Android 裝置。控制使用者的裝置進行故障排除，就像您親自坐在裝置面前一樣。使用 iOS 裝置，則可以遠端實時查看螢幕，為您的使用者提供協助。
Splashtop Remote Access 可讓您和您的使用者遠端存取一組受管理的電腦，進行遠端工作，而 SOS 則可讓您在發生技術困難時，遠端支援任何其他裝置！
運作方式
Splashtop Remote Access 使用者能夠在其帳戶中新增訂閱基本 Splashtop SOS 方案。完成後，您就可以使用 SOS 功能輕鬆支援任何裝置！
步驟 1：執行 Splashtop Business 應用程式
開啟您在電腦或行動裝置上使用的同一款 Splashtop Business 應用程式，按一下「+」SOS 圖示或選取選單上的「SOS 連接到使用者裝置」。
步驟 2：請您的使用者產生一組獨一無二的連線代碼
請將操作說明傳送給您的使用者，請他們產生 9 位數代碼。使用者只需執行 SOS 應用程式即可提供您連線代碼。
不需要在電腦上安裝。行動裝置使用者從 Apple 或 Google 應用程式商店安全下載 SOS 應用程式即可。
步驟 3：連接到使用者裝置
在 Splashtop Business 應用程式中輸入 9 位數代碼，即可啟動遠端連接。這樣一來，您就可以像這樣開始遠端支援您的使用者！
免費試用 Splashtop SOS ！
立即將 Splashtop SOS 加入您的遠端存取訂閱方案！
或者，您可以立即開始免費試用 Splashtop SOS。無需信用卡或履約承諾即可開始。
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