跳至主內容
Splashtop
+1.408.886.7177免費試用
MSP configuring the SOS (Splashtop On-Demand Support) feature to Splashtop Business Access to provide support for mobile devices
探索遠端存取

新增SOS 至Splashtop Remote Access 以支援任何裝置

通過 Trevor Jackins
2 閱讀分鐘
已更新
開始免費試用
免費試用
訂閱
最新消息RSS 摘要
分享

Splashtop Remote Access 使用者可以將 加入帳戶，以便能夠遠端存取任何電腦、平板電腦或行動裝置，提供支援。Splashtop SOS

利用 Splashtop SOS 中的遠端支援和協作功能，補充您喜歡使用的 Splashtop Remote Access 遠端存取功能。只需一個簡單的 9 位元代碼，隨時隨地支援無限設備。

為什麼要將 Splashtop SOS 加入您的遠端存取？

Splashtop SOS 使遠端支援和協作變得簡單。 使用 SOS，您可以在有人請求您的幫助時遠端存取任何裝置 - 無需事先設定！ 通過即時診斷和解決最終使用者可能遇到的任何技術問題，無論您是在辦公室還是在家工作，都能保持業務 100% 運營。

透過按需存取不限數量的裝置，您可以遠端支援使用者的工作或個人裝置，包括 Windows、Mac、iOS 和 Android 裝置。控制使用者的裝置進行故障排除，就像您親自坐在裝置面前一樣。使用 iOS 裝置，則可以遠端實時查看螢幕，為您的使用者提供協助。

Splashtop Remote Access 可讓您和您的使用者遠端存取一組受管理的電腦，進行遠端工作，而 SOS 則可讓您在發生技術困難時，遠端支援任何其他裝置！

運作方式

Splashtop Remote Access 使用者能夠在其帳戶中新增訂閱基本 Splashtop SOS 方案。完成後，您就可以使用 SOS 功能輕鬆支援任何裝置！

步驟 1：執行 Splashtop Business 應用程式

開啟您在電腦或行動裝置上使用的同一款 Splashtop Business 應用程式，按一下「+」SOS 圖示或選取選單上的「SOS 連接到使用者裝置」。

步驟 2：請您的使用者產生一組獨一無二的連線代碼

請將操作說明傳送給您的使用者，請他們產生 9 位數代碼。使用者只需執行 SOS 應用程式即可提供您連線代碼。

不需要在電腦上安裝。行動裝置使用者從 Apple 或 Google 應用程式商店安全下載 SOS 應用程式即可。

步驟 3：連接到使用者裝置

在 Splashtop Business 應用程式中輸入 9 位數代碼，即可啟動遠端連接。這樣一來，您就可以像這樣開始遠端支援您的使用者！

免費試用 Splashtop SOS ！

立即將 Splashtop SOS 加入您的遠端存取訂閱方案！

新增 SOS

或者，您可以立即開始免費試用 Splashtop SOS。無需信用卡或履約承諾即可開始。

免費試用

進一步了解 Splashtop SOS 的相關資訊。

相關內容

探索遠端存取

如何在 Windows 11 中啟用遠端桌面

深入了解
探索遠端存取

遠端存取如何重新定義製造業

深入了解
探索遠端存取

從聯合創始人和首席技術官謝菲利普選擇遠端存取解決方案時需要考慮的 5 件事

深入了解
探索遠端存取

桌上型電腦、平板電腦和行動裝置之間的遠端連接

深入了解
查看所有部落格
獲取最新的 Splashtop 新聞
AICPA SOC icon
  • 標準規範
  • 隱私權政策
  • 使用條款
版權所有© 2025 Splashtop Inc. 保留所有權利。 $ 所示價格均為美元 顯示的價格均不含適用稅金。