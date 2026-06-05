Acronis 使用者：透過安全的遠端存取和支援，讓您的用戶端能夠隨時隨地工作

Acronis 用戶可以利用 Splashtop 集成來確保其客戶在家中或任何地方都能保持安全和高效的工作。
在過去的幾年中，我們看到了全球推動公司使其員工能夠在家工作。 統計數據顯示，絕大多數企業已轉移到遠程工作，並將在可預見的未來保持這種趨勢。
普華永道的一項調查發現，72％ 的組織正在計劃進行某種形式的永久性遠程工作。 Splashtop 和 Acronis 處於獨特的位置，可幫助 MSP 使其客戶無論從何處工作，都能保持生產力和安全性。
Acronis 網絡保護雲和 Splashtop：更好地共同使用
借助 Acronis 網絡保護雲和 Splashtop 更好的共同產品，像您這樣的 Acronis 合作夥伴可以利用單個平台為其託管工作負載啟動遠端桌面會話。 透過 Acronis Cyber Protect 雲端主控台無需在多個工具之間切換，即可修正事件、提供可靠的支援並提高效率。
通過啟用與 Splashtop 的集成，您可以：
更快地執行您的服務請求
超過 SLA
提高整體客戶滿意度
請放心，您的客戶受到世界級網路防護解決方案的保護。 Acronis 是唯一以原生方式整合網路安全、資料保護和管理功能的單一代理程式解決方案，以保護資料、端點和系統，現在可在發生事件時輕鬆存取。
您可以透過 Splashtop Enterprise 確保您的客戶隨時隨地都能安全、高效地工作
無論您的客戶是居家辦公、在辦公室或是在旅途中，您和您的團隊都可以提供一致的支援水準。想像一下，不僅可以遠端管理客戶的電腦，同時可以提供他們進行遠端存取。Splashtop Enterprise 讓您夢想成真，甚至還提供更多意想不到的功能。除此之外，即使是 Acronis 使用者，也可以輕鬆為用戶端啟用遠端存取。
以下是您可以開始使用的方法：
在執行 Acronis Cyber Protect Cloud 控制台的裝置上安裝 Splashtop Business 應用程式。
只需單擊一下即可啟用集成。在 Acronis 網絡保護雲控制台的「集成」部分中搜索 Splashtop 圖塊。 按下「啟用」按鈕，就可以了，您就可以為客戶提供安全的遠端協助
啟動至受管理設備的遠端桌面工作階段。立即按一下即可存取所有受管理的工作負載。 只需單擊設備，然後在遠端存取工具列表中找到 Splashtop 即可。
在遠端會話期間利用 Splashtop 本機功能。利用 Splashtop 的高性能功能，包括文件傳輸，遠端重啟，共享技術人員桌面，聊天等。
可與 Splashtop Business Access、SOS+10、SOS Unlimited、Splashtop Remote Support 和 Splashtop Enterprise 一起使用。您可以在 Acronis 解決方案入口網站參閱詳細說明。
Acronis 與 Splashtop 的高性能遠端存取解決方案集成旨在為您的遠端控制功能提供支持，同時為您提供無與倫比的易用性和自動化。 此整合將有助於像您這�樣的 MSP 確保客戶無論是在家中還是在辦公室工作，都能保持生產力和安全性。
關於 Splashtop Enterprise
Splashtop Enterprise 是企業級遠端電腦存取解決方案和遠端支援工具。隨時主動存取遠端電腦，讓員工和學生可以居家辦公/學習，或讓 IT 可以管理電腦並提供支援。
Splashtop Enterprise 也提供適用於 Windows、Mac、Linux 和 Android 裝置的按需快速支援工具，以及檢視實時 iOS 遠端螢幕、SSO/SAML 技術整合和遠端電腦管理功能。
Splashtop 目前提供 Acronis 使用者免費試用 Splashtop Enterprise 3 個月。瀏覽 Splashtop Enterprise 網頁以深入了解。