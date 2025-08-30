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倫敦 Abbey Road Institute 攜手 Splashtop 邁向成功

Splashtop Team
閱讀時間：1 分鐘
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Natalia Milanezi 分享了 Splashtop 如何成功支援遠端學習計劃

在這個段短片中，自由音樂製作人和資深音效技術師 Natalia Milanezi 描述了倫敦 Abbey Road Institute 如何運用 Splashtop 的技術與服務實現其全新的遠端學習計畫。

Abbey Road Institute London: Remote Music Production and Sound Engineering with Splashtop
Abbey Road Institute London: Remote Music Production and Sound Engineering with Splashtop

倫敦 Abbey Road Institute 運用 Splashtop 進行遠端音樂製作

當 Natalia 建議採用 Splashtop 解決方案因應棘手的疫情狀況後，倫敦 Abbey Road Institute 的教職員工如釋重負。經過測試運行，他們擴大實施於全校師生，結果非常成功。

"現在，由於 Splashtop，一切工作正常！"-納塔利婭·米蘭尼茲

倫敦 Abbey Road Institute 的課程要求使用 Logic Pro X、Ableton、Isotope、Melodyne、Waves，以及許多其他編輯和混合軟體。通常情況下，學生會在校內的電腦實驗室中使用這些程式，但當全球疫情肆虐而關閉校園時，這完全行不通。透過部署 Splashtop Enterprise，倫敦 Abbey Road Institute 的學生便可在自己的裝置上遠端取用校內電腦，就像親臨實驗室一樣使用電腦和軟體。意想不到的是，實驗室電腦存取時間甚至可延長到過去傳統開放時間以外，大幅提升了設備效用。

"學生可以在這些（計算機實驗室）時間內訪問計算機。 它只是非常，非常實用。" -納塔利婭·米蘭尼茲

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