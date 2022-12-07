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Splashtop Productivity Pack

添加螢幕上的快捷方式並在Splashtop Personal中的任何內容上進行註釋

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Productivity Pack包括

可配置的快捷方式和遊戲手柄

通過使用Microsoft Office，遊戲，媒體播放器，瀏覽，文件導航等的螢幕快捷方式，可以使遠端桌面體驗更加高效。將內置配置文件用於流行的應用程序或創建自己的配置文件。

  • 我們隨附 Microsoft Office (包括 PowerPoint 投影片)、Media Player、QuickTime Player、瀏覽器、Mad OS 和《暗黑破壞神》的設定檔

  • 使用以下螢幕控件的任意組合，輕鬆創建自己的配置文件：Windows和Mac的組合鍵（例如Ctrl-Alt-Del），鼠標按鈕和滾輪，遊戲板

Whiteboard

在任何即時遠端桌面螢幕上註釋。非常適合演示和課堂教學。改編自我們屢獲殊榮的Splashtop Whiteboard教育應用程序。

  • 使用手勢繪製、突出顯示或覆蓋任何內容

  • 使用不同顏色和大小的鋼筆、圖章、螢光筆、形狀、線條和文本工具

  • 在各種活動掛圖背景上添加註釋

  • 使用聚光燈和螢幕陰影工具使觀眾保持專注

  • 拍攝螢幕快照並將其保存到圖庫中以備將來參考

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對於 iOS

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按兩下應用程式右上角的齒輪圖示>帳戶>管理訂閱，然後按鍵進行訂閱。 訂閱將通過您的iTunes帳戶從您的信用卡中扣除。 在註冊螢幕上查看其他詳細資訊。

對於 Android

在平板電腦上的 Android 應用程式中

單擊功能表按鈕（應用程式右上角的三個點）>設置>Splashtop帳戶>在此處查看您的購買。 按兩下按鈕進行訂閱，您將通過Google Play商店付費。 在註冊螢幕上查看其他詳細資訊。

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請注意：Productivity Pack 屬於 Splashtop Personal 的附加選購功能。如果您尚未成為 Splashtop Personal 使用者，請按一下這裡即可免費下載適用於 Windows、Mac、iOS、Android 等的 Splashtop Personal

此附加元件可在 Android （手機和平板電腦）和iOS（僅限 iPad）上作為應用內購買提供。 它不適用於iPhone。

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立即購買，價格為每年 16.99 美元

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