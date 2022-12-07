Splashtop Productivity Pack

Productivity Pack 包含
可自訂的快速鍵和控制器
透過 Microsoft Office、遊戲、多媒體播放器、瀏覽、檔案導航等的螢幕快捷方式，讓遠端桌面體驗更加提高效率。將內建設定檔用於熱門應用程式或建立自己的設定檔。
我們隨附 Microsoft Office (包括 PowerPoint 投影片)、Media Player、QuickTime Player、瀏覽器、Mad OS 和《暗黑破壞神》的設定檔
使用以下螢幕控制項的任意組合，輕鬆建立自己的設定檔：Windows 和 Mac 的組合鍵 (例如 Ctrl-Alt-Del)、滑鼠按鈕和滾輪、遊戲控制器
Whiteboard
在任何即時遠端桌面螢幕上註釋。非常適合演示和課堂教學。改編自我們屢獲殊榮的Splashtop Whiteboard教育應用程序。
使用手勢，即可在任何內容上繪圖、加入醒目提示或書寫
使用不同顏色和尺寸的鋼筆、圖章、螢光筆、形狀、線條和文字工具
在各式各樣的掛圖背景上加註
使用聚光燈和螢幕陰影工具使觀眾保持專注
拍攝螢幕快照並將其保存到圖庫中以備將來參考
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請注意：Productivity Pack 屬於 Splashtop Personal 的附加選購功能。如果您尚未成為 Splashtop Personal 使用者，請按一下這裡即可免費下載適用於 Windows、Mac、iOS、Android 等的 Splashtop Personal。
此附加元件在 Android (手機和平板電腦) 和 iOS (僅限 iPad) 上均可在應用程式內購買。iPhone 不適用。