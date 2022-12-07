從平板電腦、智慧型手機或另一台電腦遠端存取 Mac 或 Windows PC 的最簡單，最快的方法。
在本機網路上免費*使用 Splashtop Personal，即可從舒適的沙發或臥室存取家用電腦。。如果您願意訂閱 Anywhere Access Pack，甚至可以從網路上的任何地方使用 Splashtop。
訂閱選項探索所有產品
免費遠端存取僅供個人使用
立即下載
Splashtop Personal 免費*供個人使用，可以在您家中區域網路上以非商業用途來使用。在舒適的沙發或臥室中，以非商業用途來使用 iPhone、iPad 或 Android 裝置，行動遠端存取最多 5 台電腦，或從另一台電腦存取您的遠端電腦。
*在您的本地家庭網路中免費。 需要訂閱才能從外部網路連接。
Splashtop Personal 功能
存取一切
存取電腦上的所有應用程式、檔案、影片和音樂。查看和編輯 Microsoft Office 和 PDF 檔案。使用提供完整 Flash 和 Java 支援的 Chrome、IE 和 Firefox 瀏覽網路。享受高強度顯示需求的 PC 和 Mac 遊戲，影片和音樂庫。以及更多意想不到的功能！
支援各式各樣裝置
幾乎可以從任何行動裝置或電腦存取 Mac 和 Windows 電腦。 Splashtop Personal 相容於多種作業系統。
僅供非商業用途
Splashtop Personal 僅用於非商業用途，最多可存取 5 台電腦。如果您想使用 Splashtop 來工作，請立即下載 Splashtop Business。