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Splashtop 附加元件

對於 Splashtop SOS 和 Enterprise

Autonomous Endpoint Management

只要從中央設定畫面，就能透過即時修補程式管理、軟體部署等功能，有效監控、管理和更新裝置。

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適用於 Splashtop Remote Support、Splashtop Remote Access Pro 和 Enterprise

由 Bitdefender 提供技術支援的 Splashtop Antivirus

從 Splashtop 控制台，將由 Bitdefender 提供技術支援的 Splashtop Antivirus 部署到您的端點並進行管理。透過反惡意程式碼、防火牆及瀏覽器防護功能，主動保護您的用戶端免受網路安全威脅。

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對於 Splashtop Enterprise

Augmented Reality (AR)

隨時隨地使用 Splashtop Augmented Reality (AR) 診斷和修復問題。

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對於 Splashtop Enterprise

Connector

透過 Splashtop 將 RDP 連接安全地橋接到電腦和伺服器，不需要使用 VPN 或安裝任何遠端存取代理程式。

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