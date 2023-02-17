Splashtop 附加元件
對於 Splashtop SOS 和 Enterprise
Autonomous Endpoint Management
只要從中央設定畫面，就能透過即時修補程式管理、軟體部署等功能，有效監控、管理和更新裝置。
適用於 Splashtop Remote Support、Splashtop Remote Access Pro 和 Enterprise
由 Bitdefender 提供技術支援的 Splashtop Antivirus
從 Splashtop 控制台，將由 Bitdefender 提供技術支援的 Splashtop Antivirus 部署到您的端點並進行管理。透過反惡意程式碼、防火牆及瀏覽器防護功能，主動保護您的用戶端免受網路安全威脅。
對於 Splashtop Enterprise
Augmented Reality (AR)
隨時隨地使用 Splashtop Augmented Reality (AR) 診斷和修復問題。
對於 Splashtop Enterprise
Connector
透過 Splashtop 將 RDP 連接安全地橋接到電腦和伺服器，不需要使用 VPN 或安裝任何遠端存取代理程式。