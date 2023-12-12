Remote Access
Para indivíduos e pequenas equipas acederem aos seus computadores de trabalho a partir de qualquer dispositivo, em qualquer lugar.
Remote Support
Para profissionais de TI suportarem remotamente qualquer dispositivo. Gerenciamento de patches em tempo real disponível como um complemento. Opção On-Prem disponível.
Enterprise
Para acesso remoto de nível empresarial e suporte remoto com SSO e capacidade de gerenciamento avançada. Opção On-Prem disponível.
Autonomous Endpoint Management
Para que os profissionais de TI monitorizem, gerenciem e protejam dispositivos remotamente com patches em tempo real, automatizações, visibilidade total e controlo.
Agentic Packr para Intune e SCCM
Para os utilizadores do Intune automatizarem a embalagem, validação e implementação de aplicações.
Antivírus
Detecção e Resposta de Endpoint
Foxpass Acesso e Controle Wi-Fi
Espaço de Trabalho Seguro Zero Trust