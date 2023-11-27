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SWIF x Splashtop Enhanced Device Management with Swif.ai

Gestão melhorada de dispositivos com Swif.ai

A solução de controle remoto de alto desempenho da Splashtop está integrada à plataforma Swif.ai, permitindo acesso remoto com um clique a dispositivos Windows e Mac.

INICIARSaiba mais

Principais Recursos:

  • Acesso remoto seguro, de alto desempenho e com um clique a computadores Windows e Mac a partir da plataforma Swif.ai , mesmo sem a presença de um usuário final.

  • Funcionalidades na sessão, como transferência de ficheiros, impressão remota, chat e muito mais.

  • Registo automático de sessões de acesso remoto na plataforma Swif.ai.


Principais benefícios:

  • Eficiência: resolva problemas de forma rápida e eficiente com acesso remoto confiável e de alto desempenho a computadores Windows e Mac, reduzindo o tempo de inatividade e melhorando a eficiência da TI.

  • Facilidade de utilização: Inicie sessões de acesso remoto com apenas um clique na plataforma Swif.ai, simplificando o processo de suporte.

  • Poupança de custos: Reduza a necessidade de suporte e manutenção no local, poupando tempo e recursos.


Suporte Remoto a Pedido para Dispositivos Adicionais

Os usuários também podem adquirir o Splashtop SOS para fornecer suporte remoto ad-hoc a computadores e dispositivos móveis não gerenciados pelo Swif.ai