Gestão melhorada de dispositivos com Swif.ai
A solução de controle remoto de alto desempenho da Splashtop está integrada à plataforma Swif.ai, permitindo acesso remoto com um clique a dispositivos Windows e Mac.
Principais Recursos:
Acesso remoto seguro, de alto desempenho e com um clique a computadores Windows e Mac a partir da plataforma Swif.ai , mesmo sem a presença de um usuário final.
Funcionalidades na sessão, como transferência de ficheiros, impressão remota, chat e muito mais.
Registo automático de sessões de acesso remoto na plataforma Swif.ai.
Principais benefícios:
Eficiência: resolva problemas de forma rápida e eficiente com acesso remoto confiável e de alto desempenho a computadores Windows e Mac, reduzindo o tempo de inatividade e melhorando a eficiência da TI.
Facilidade de utilização: Inicie sessões de acesso remoto com apenas um clique na plataforma Swif.ai, simplificando o processo de suporte.
Poupança de custos: Reduza a necessidade de suporte e manutenção no local, poupando tempo e recursos.
Suporte Remoto a Pedido para Dispositivos Adicionais
Os usuários também podem adquirir o Splashtop SOS para fornecer suporte remoto ad-hoc a computadores e dispositivos móveis não gerenciados pelo Swif.ai