Gerenciamento remoto aprimorado para dispositivos IoT no Canopy

Gerenciamento remoto aprimorado para dispositivos IoT dentro do Canopy
A solução de controle remoto de alto desempenho da Splashtop está integrada à plataforma Canopy, permitindo acesso com um clique para gerenciar e oferecer suporte remoto a sistemas de hardware e dispositivos IoT.
Principais Recursos:
Suporte remoto seguro, de alto desempenho e com um clique para hardware especializado e dispositivos IoT a partir da plataforma Canopy, mesmo sem a presença de um usuário final.
Funcionalidades na sessão, como transferência de ficheiros, impressão remota, chat e muito mais.
Registo automático das sessões de acesso remoto na plataforma Canopy.
Principais Benefícios:
Eficiência: Resolva problemas com sistemas de hardware especializados de forma rápida e eficiente com acesso remoto fiável, reduzindo o tempo de inatividade e melhorando a eficiência operacional.
Facilidade de uso: inicie sessões de acesso remoto com apenas um clique na plataforma Canopy, simplificando o processo de suporte.
Adaptabilidade: suporte a sistemas POS, quiosques de auto atendimento (incluindo periféricos), displays digitais, sistemas de segurança como câmeras e controles de acesso e uma variedade de dispositivos IoT especializados, adaptados às necessidades específicas do setor. Canopy e Splashtop oferecem uma solução flexível para vários setores.
Poupança de custos: Reduza a necessidade de suporte e manutenção no local, poupando tempo e recursos.
Suporte Remoto a Pedido para Sistemas de Hardware Adicionais e Dispositivos IoT
Os usuários do Canopy também podem adquirir o Splashtop SOS para fornecer suporte remoto ad-hoc a sistemas de hardware e dispositivos IoT não gerenciados pelo Canopy.