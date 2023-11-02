Gerenciamento remoto aprimorado para dispositivos IoT no Canopy

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Canopy RMM Splashtop
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Gerenciamento remoto aprimorado para dispositivos IoT dentro do Canopy

A solução de controle remoto de alto desempenho da Splashtop está integrada à plataforma Canopy, permitindo acesso com um clique para gerenciar e oferecer suporte remoto a sistemas de hardware e dispositivos IoT.

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Principais Recursos:

  • Suporte remoto seguro, de alto desempenho e com um clique para hardware especializado e dispositivos IoT a partir da plataforma Canopy, mesmo sem a presença de um usuário final.

  • Funcionalidades na sessão, como transferência de ficheiros, impressão remota, chat e muito mais.

  • Registo automático das sessões de acesso remoto na plataforma Canopy.


Principais Benefícios:

  • Eficiência: Resolva problemas com sistemas de hardware especializados de forma rápida e eficiente com acesso remoto fiável, reduzindo o tempo de inatividade e melhorando a eficiência operacional.

  • Facilidade de uso: inicie sessões de acesso remoto com apenas um clique na plataforma Canopy, simplificando o processo de suporte.

  • Adaptabilidade: suporte a sistemas POS, quiosques de auto atendimento (incluindo periféricos), displays digitais, sistemas de segurança como câmeras e controles de acesso e uma variedade de dispositivos IoT especializados, adaptados às necessidades específicas do setor. Canopy e Splashtop oferecem uma solução flexível para vários setores.

  • Poupança de custos: Reduza a necessidade de suporte e manutenção no local, poupando tempo e recursos.


Suporte Remoto a Pedido para Sistemas de Hardware Adicionais e Dispositivos IoT

Os usuários do Canopy também podem adquirir o Splashtop SOS para fornecer suporte remoto ad-hoc a sistemas de hardware e dispositivos IoT não gerenciados pelo Canopy.

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