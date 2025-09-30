Com 20 milhões de computadores Mac vendidos todos os anos, os Mac tornaram-se mais populares tanto pessoal como profissional. Da mesma forma, o uso de software de desktop remoto aumentou à medida que as pessoas exigem mais flexibilidade em termos de quando e onde querem acessar os seus computadores.
É por isso que o Apple Remote Desktop, uma aplicação nativa para Mac, é popular entre os usuários de produtos da Apple.
No entanto, os Macs são notórios por não terem a melhor compatibilidade para aplicações multi-plataformas, e não é diferente em relação ao Apple Remote Desktop.
Então, o Apple Remote Desktop é a melhor opção para você ou para o seu negócio?
Este artigo vai discutir porque as soluções de acesso remoto da Splashtop são muito superiores à alternativa Mac. No final, você deverá perceber porque precisa usar a Splashtop em vez do Apple Remote Desktop.
6 Razões Convincente para Mudar do Apple Remote Desktop para o Splashtop
Compatibilidade para Além do MacOS: Ao contrário do Apple Remote Desktop, que está limitado a MacOS, a Splashtop suporta uma vasta gama de sistemas operativos, incluindo Windows, iOS, Android e Linux. Esta versatilidade multiplataforma permite-te aceder aos teus dispositivos a partir de praticamente qualquer plataforma, proporcionando uma flexibilidade incomparável.
Melhor Desempenho: A Splashtop oferece um desempenho superior de acesso remoto com conexões mais rápidas, streaming mais suave e baixa latência. Quer estejas a trabalhar em tarefas complexas como a edição de vídeo ou simplesmente a aceder a arquivos, a Splashtop garante uma experiência perfeita mesmo em ligações de baixa banda larga.
Recursos Abrangentes de Acesso Remoto: A Splashtop vem com recursos avançados que o Apple Remote Desktop não possui, como suporte a vários monitores, impressão remota, transferência de arquivos e muito mais. Estas funcionalidades melhoram a tua produtividade, permitindo-te fazer mais remotamente, sem a necessidade de alternar entre várias ferramentas ou plataformas.
Segurança Superior: Com a Splashtop, as tuas sessões remotas são protegidas por medidas de segurança padrão da indústria, incluindo TLS e encriptação AES de 256-bit. Isto garante que os teus dados e conexões permanecem seguros, dando-te paz de espírito enquanto trabalhas remotamente.
Solução Económica: A Splashtop oferece planos de preços mais acessíveis e flexíveis em comparação com o Apple Remote Desktop. Quer sejas um utilizador individual ou parte de uma grande empresa, a Splashtop oferece uma melhor relação qualidade/preço sem comprometer as funcionalidades ou o desempenho.
Suporte Robusto e Facilidade de Uso: A Splashtop é conhecida pela sua interface de fácil uso, tornando-o fácil de configurar e gerir, mesmo para utilizadores com competências técnicas limitadas. Além disso, a Splashtop oferece um suporte ao cliente excecional, garantindo que quaisquer problemas que encontres são resolvidos de forma rápida e eficiente, para que te possas concentrar no teu trabalho.
Mudar para a Splashtop não só melhora as tuas capacidades de acesso remoto como também fornece uma solução mais segura, flexível e económica em comparação com o Apple Remote Desktop.
1. Aceda Remotamente a Qualquer Computador com a Splashtop, Não Apenas Macs
Se você tem um grande negócio ou vários computadores, é útil ter a capacidade de acessar qualquer computador da sua rede sem precisar de aplicações diferentes para cada sistema operacional.
A Splashtop não é apenas compatível e ideal para conexões de desktop remoto Mac. Também pode ser utilizada para acessar remotamente computadores Windows e Linux. O Apple Remote Desktop, por sua vez, só suporta computadores macOS, como Macs e Macbooks.
Uma solução de desktop remoto deve suportar os computadores que você tem, não importa o sistema operacional. Assim, a Splashtop pode te ajudar a poupar tempo e dinheiro e aumentar a conveniência com acesso a qualquer computador, ao contrário de apenas máquinas macOS com o Apple Remote Desktop.
2. Suporte Multiplataformas: Use a Splashtop em Celulares e Tablets
Às vezes, você pode precisar acessar remotamente o seu computador, independentemente de onde está no mundo. Para tornar isso o mais conveniente possível, uma boa ferramenta de desktop remoto vai permitir que você se conecte ao seu computador a partir de qualquer dispositivo que possa ter contigo, como um tablet ou um smartphone.
O Apple Remote Desktop só está disponível na App Store do Mac, não no Android, Windows, ou mesmo no seu próprio sistema iOS. Assim, se você precisar usar remotamente e só tem um celular ou tablet, ou mesmo num computador Windows, você está sem sorte.
Em vez disso, você pode instalar a Splashtop em qualquer dispositivo. Você pode usar a Splashtop para acessar remotamente os seus computadores de dispositivos Windows, Mac, iPad, iPhone, Android e Chromebook. Isso dá a flexibilidade de usar qualquer um dos seus dispositivos pessoais para trabalhar no seu desktop remotamente.
A Splashtop supera o Apple Remote Desktop em velocidade e Eficiência
O Desktop Remoto da Apple usa uma conexão de computação de rede virtual ou VNC. Este protocolo ajuda a melhorar o seu sistema de compartilhamento e controle de tela.
No entanto, o VNC é um sistema antigo que não é um protocolo seguro. Além desta preocupação, o VNC é lento em comparação com outras opções.
Por outro lado, a Splashtop é o melhor software para velocidade de desktop remoto. Isto ajuda você a trabalhar sem problemas ao controlar um computador remoto a partir do seu dispositivo local.
Aqui está uma comparação direta da velocidade do Apple Remote Desktop versus Splashtop. Você pode ver por si mesmo a diferença que um pedaço de software de acesso remoto de classe alta como a Splashtop pode fazer.
Aumenta a produtividade com as funcionalidades avançadas de Desktop Remoto da Splashtop
No que diz respeito a software remoto, a Splashtop é topo de linha em relação a recursos extras que te ajudam a trabalhar de forma mais produtiva ao acessar um computador remoto. Aqui estão alguns exemplos do que a Splashtop pode fazer por você:
Transferência de arquivos - Tudo o que você precisa fazer é arrastar o arquivo para ou para fora da janela da área de trabalho remota e vai atuar como se você tivesse arrastado entre pastas no seu computador local. Não é mais necessário de aplicações de compartilhamento de arquivos ou utilizar e-mails volumosos para transferir arquivos.
Chat - Se você precisa se comunicar com a pessoa usando o dispositivo remoto, você pode fazer isso com um pop-up de conversa. Isso permite que o usuário final leia o que você diz e responda se necessário.
Impressão remota - A impressão remota permite imprimir para a sua impressora local a partir do PC remoto. Isso pode te salvar muitas idas apressadas para outros locais para obter uma impressão.
Transferência de áudio - Às vezes, você quer ouvir o áudio do PC remoto. Isso é especialmente vital para a edição de vídeo. A Splashtop passa o áudio do computador remoto para o seu dispositivo local e suporta o áudio do computador remoto do Mac.
Suporte a vários monitores - Se você tem vários monitores conectados ao seu PC remoto, a Splashtop pode ajudar você a lidar com isso. Você pode alternar entre ver qualquer número de monitores com uma interface simples na tela ou exibir os vários monitores do computador remoto no seu display local multimonitores.
Suporte remoto contínuo para Windows, Mac e muito mais
A Splashtop é perfeita para equipes de suporte de TI que podem precisar acessar remotamente os dispositivos gerenciados ou de clientes para fornecer suporte.
Com a Splashtop, você pode fornecer suporte remoto a qualquer PC Windows, Mac ou outro dispositivo.
Experimente uma Segurança Inigualável com a Splashtop
Se você tem preocupações com a segurança, Splashtop é a resposta. A Splashtop está em conformidade com os regulamentos GDPR e SOC 2, e é altamente segura com conexões remotas encriptadas e uma infraestrutura segura líder do setor.
Descubra a Vantagem do Splashtop em Relação ao Apple Remote Desktop: Comece a Sua Avaliação Gratuita Hoje Mesmo
Esperamos que o conteúdo acima esclareça as razões pelas quais a Splashtop é a opção superior em relação ao Desktop Remoto da Apple. Mas se quiseres ver por si mesmo, tornamos fácil experimentar a Splashtop de graça! Comece com uma versão de teste gratuita agora para descobrir como a Splashtop pode elevar a sua experiência de acesso remoto.
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