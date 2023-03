Com 20 milhões de computadores Mac vendidos todos os anos, os Mac tornaram-se mais populares tanto pessoal como profissional. Da mesma forma, o uso de software de desktop remoto aumentou à medida que as pessoas exigem mais flexibilidade em termos de quando e onde querem acessar os seus computadores.

É por isso que o Apple Remote Desktop, uma aplicação nativa para Mac, é popular entre os usuários de produtos da Apple.

No entanto, os Macs são notórios por não terem a melhor compatibilidade para aplicações multi-plataformas, e não é diferente em relação ao Apple Remote Desktop.

Então, o Apple Remote Desktop é a melhor opção para você ou para o seu negócio?

Este artigo vai discutir porque as soluções de acesso remoto da Splashtop são muito superiores à alternativa Mac. No final, você deverá perceber porque precisa usar a Splashtop em vez do Apple Remote Desktop.

Acesse Remotamente Qualquer Computador com Splashtop, Não Apenas Macs

Se você tem um grande negócio ou vários computadores, é útil ter a capacidade de acessar qualquer computador da sua rede sem precisar de aplicações diferentes para cada sistema operacional.

A Splashtop não é apenas compatível e ideal para conexões de desktop remoto Mac. Também pode ser utilizada para acessar remotamente computadores Windows e Linux. O Apple Remote Desktop, por sua vez, só suporta computadores macOS, como Macs e Macbooks.

Uma solução de desktop remoto deve suportar os computadores que você tem, não importa o sistema operacional. Assim, a Splashtop pode te ajudar a poupar tempo e dinheiro e aumentar a conveniência com acesso a qualquer computador, ao contrário de apenas máquinas macOS com o Apple Remote Desktop.

Você Pode Usar Splashtop com um Celular ou Tablet

Às vezes, você pode precisar acessar remotamente o seu computador, independentemente de onde está no mundo. Para tornar isso o mais conveniente possível, uma boa ferramenta de desktop remoto vai permitir que você se conecte ao seu computador a partir de qualquer dispositivo que possa ter contigo, como um tablet ou um smartphone.

O Apple Remote Desktop só está disponível na App Store do Mac, não no Android, Windows, ou mesmo no seu próprio sistema iOS. Assim, se você precisar usar remotamente e só tem um celular ou tablet, ou mesmo num computador Windows, você está sem sorte.

Em vez disso, você pode instalar a Splashtop em qualquer dispositivo. Você pode usar a Splashtop para acessar remotamente os seus computadores de dispositivos Windows, Mac, iPad, iPhone, Android e Chromebook. Isso dá a flexibilidade de usar qualquer um dos seus dispositivos pessoais para trabalhar no seu desktop remotamente.

A Splashtop Oferece um Desempenho Melhor

O Desktop Remoto da Apple usa uma conexão de computação de rede virtual ou VNC. Este protocolo ajuda a melhorar o seu sistema de compartilhamento e controle de tela.

No entanto, o VNC é um sistema antigo que não é um protocolo seguro. Além desta preocupação, o VNC é lento em comparação com outras opções.

Por outro lado, a Splashtop é o melhor software para velocidade de desktop remoto. Isto ajuda você a trabalhar sem problemas ao controlar um computador remoto a partir do seu dispositivo local.

Aqui está uma comparação direta da velocidade do Apple Remote Desktop versus Splashtop . Você pode ver por si mesmo a diferença que um pedaço de software de acesso remoto de classe alta como a Splashtop pode fazer.

Recursos do Trabalho Remoto

No que diz respeito a software remoto, a Splashtop é topo de linha em relação a recursos extras que te ajudam a trabalhar de forma mais produtiva ao acessar um computador remoto. Aqui estão alguns exemplos do que a Splashtop pode fazer por você:

Transferência de arquivos - Tudo o que você precisa fazer é arrastar o arquivo para ou para fora da janela da área de trabalho remota e vai atuar como se você tivesse arrastado entre pastas no seu computador local. Não é mais necessário de aplicações de compartilhamento de arquivos ou utilizar e-mails volumosos para transferir arquivos.

Chat - Se você precisa se comunicar com a pessoa usando o dispositivo remoto, você pode fazer isso com um pop-up de conversa. Isso permite que o usuário final leia o que você diz e responda se necessário.

Impressão remota - A impressão remota permite imprimir para a sua impressora local a partir do PC remoto. Isso pode te salvar muitas idas apressadas para outros locais para obter uma impressão.

Transferência de áudio - Às vezes, você quer ouvir o áudio do PC remoto. Isso é especialmente vital para a edição de vídeo. A Splashtop passa o áudio do computador remoto para o seu dispositivo local e suporta o áudio do computador remoto do Mac.

Suporte a vários monitores - Se você tem vários monitores conectados ao seu PC remoto, a Splashtop pode ajudar você a lidar com isso. Você pode alternar entre ver qualquer número de monitores com uma interface simples na tela ou exibir os vários monitores do computador remoto no seu display local multimonitores.

Opções de Suporte de TI

A Splashtop é perfeita para equipes de suporte de TI que podem precisar acessar remotamente os dispositivos gerenciados ou de clientes para fornecer suporte.

Com a Splashtop, você pode fornecer suporte remoto a qualquer PC Windows, Mac ou outro dispositivo.

A Splashtop é Altamente Segura

Se você tem preocupações com a segurança, Splashtop é a resposta. A Splashtop está em conformidade com os regulamentos GDPR e SOC 2, e é altamente segura com conexões remotas encriptadas e uma infraestrutura segura líder do setor.

Você Pode Experimentar o Splashtop Gratuitamente

Esperamos que o conteúdo acima esclareça as razões pelas quais a Splashtop é a opção superior em relação ao Desktop Remoto da Apple. Mas se quiseres ver por si mesmo, tornamos fácil experimentar a Splashtop de graça! Comece com uma versão de teste gratuita agora para descobrir como a Splashtop pode elevar a sua experiência de acesso remoto.

