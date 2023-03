Porque o suporte a dispositivos Apple é mais importante do que nunca

por Mark Lee, CEO, e Co-Fundador, Splashtop

Splashtop anunciou recentemente que o nosso software está a ser empacotado como a solução de suporte remoto por defeito exclusiva dentro da Addigy, a plataforma líder de gestão de dispositivos da Apple baseada em cloud.

Trata-se de um desenvolvimento interessante, pois isso significa que os usuários da Addigy terão um acesso remoto instantâneo, fácil e otimizado aos dispositivos Apple que gerenciam como parte das suas assinaturas Addigy. Também é um marco importante pois os produtos da Apple —incluindo computadores Mac, smartphones iPhone e tablets iPad— estão fazendo incursões sérias em empresas e instituições educacionais dos EUA.

Por exemplo, o crescente impulso dos dispositivos Apple foi mencionado num post de blogue de Abril de 2021 Scalefusion: "Os últimos anos mostraram algo que era inimaginável para o mundo há apenas uma década atrás: Mac no mundo dos negócios. De acordo com uma pesquisa [da empresa de pesquisa de mercado Vanson Bourne], 71% dos estudantes do secundário preferem usar o Mac ao PC. Além disso, cerca de 81% dos indivíduos admitiram que querem continuar a usar os seus computadores Mac nas estações de trabalho. E quase oito em cada 10 empregados acreditam que as suas empresas devem oferecer-lhes máquinas Mac para trabalharem.

Além disso, um artigo da Forbes de abril de 2021 argumenta que o sucesso inicial da Apple no mercado móvel corporativo — juntamente com a sua recente atenção crescente à segurança da plataforma, parcerias e esforços de vendas empresariais direcionados — posiciona a empresa muito bem, porque as empresas continuam a alavancar suas soluções de mobilidade durante a pandemia.

Finalmente, em julho de 2020, um artigo da Computerworld apresentou “30 fatos essenciais sobre a Apple”, incluindo:

Dada uma escolha, 59% dos empregados da empresa usariam um Mac.

Quando procurasse um emprego, 66% dos trabalhadores seleccionaria uma empresa que oferecesse uma escolha de dispositivos informáticos em vez de uma que não o fizesse.

Todas as empresas da Fortune 500 agora usa produtos Apple.

79% dos utilizadores dizem que não seriam tão eficientes usando outra coisa que não fosse um Mac.

79% de toda a actividade empresarial num dispositivo móvel acontece no iOS.

O aumento da presença da Apple em empresas pode ser atribuído a muitas coisas, mas um fator determinante certamente é o resultado das restrições da COVID-19. Os funcionários que usavam laptops Mac, iPads e iPhones em suas vidas pessoais queriam continuar usando essas ferramentas quando passaram a trabalhar em casa.

Como resultado, os departamentos de TI, acostumados a focar o seu suporte nos dispositivos usados pelos funcionários, enfrentaram um influxo de dispositivos Apple BYOD, pois precisaram suportar e gerenciar todos eles em nome da sua força de trabalho remota, juntamente com computadores Windows e dispositivos móveis Android.

Como a vice-presidente de produtos da Splashtop, Annie Chen, mencionou em um recente podcast chamado Command-Control-Power, a Splashtop sempre deu tanta prioridade e experiência aos usuários Mac e iOS quanto aos usuários corporativos que usam dispositivos mais tradicionais como plataformas Windows e Android.

O apresentador de podcast Jerry Zigmont, da MacWorks, explicou que seus colegas e convidados já haviam usado uma solução de suporte remoto legada. Jerry contou que eles sempre se sentiam como se “o Mac simplesmente não desse conta” quando se tratava de melhorias ou atualizações.

Jerry disse: “Parecia que não havia esforço sendo direcionado para a plataforma Mac [desse fornecedor legado]. Eu quero exaltar a Splashtop pela paridade de recursos, paridade que atravessa a plataforma do PC e a plataforma Mac. Isso tem sido ótimo para nós. Como dono de uma empresa independente, prefiro me alinhar com alguém que esteja pelo menos prestando atenção aos produtos que nós usamos e apoiamos.”

Além de levar os dispositivos Apple para uma parcela maior de ambientes de TI corporativos, a pandemia também destacou e impulsionou a necessidade de acesso remoto independente de dispositivos e ferramentas de suporte remoto, como as soluções que a Splashtop oferece. Na verdade, o tipo de suporte multiplataforma que a Splashtop oferece está se tornando um item obrigatório para as empresas dos dias de hoje.

Navegando nas Novas Realidades do Trabalho

Quando a pandemia transformou o trabalho remoto em uma necessidade, as empresas se esforçaram para colocar suas ideias em prática, visando fornecer aos funcionários e à equipe de suporte de TI o acesso remoto ou o suporte remoto de que precisavam.

Mas agora, à medida que empresas, pequenas e médias, e outras organizações começam a navegar pelo mundo do trabalho pós-pandemia, espera-se que a maioria delas adote algum tipo de abordagem híbrida entre o escritório e o trabalho remoto. A mesma tendência está acontecendo no ramo da educação — outro mercado em que computadores Mac e dispositivos móveis iOS desfrutam de uma forte adoção — à medida que escolas e universidades adotam ambientes híbridos de aprendizado.

Para as empresas, é hora de adotar uma abordagem estratégica para garantir que todos os seus funcionários possam permanecer conectados uns com os outros sem deixar de lado todos os recursos de computação necessários para florescer. Dado que este novo mundo do trabalho híbrido certamente incluirá uma mistura de dispositivos Mac, Windows, iOS e Android, as empresas precisam avaliar a capacidade de suas ferramentas de colaboração, comunicação e acesso remoto em todos esses tipos de dispositivos.

O compromisso comprovado da Splashtop com o suporte multiplataforma e, especialmente, nossa forte experiência em trabalhar com usuários de Mac e iOS, será cada vez mais valioso no novo mundo do trabalho.

Para saber mais sobre como a Splashtop pode ajudar suas equipes a trabalhar de forma mais produtiva, não importa quando ou onde elas estejam trabalhando ou que tipo de dispositivos elas usem, entre em contato conosco. Nós adoraríamos ouvir mais sobre seus objetivos e como a Splashtop pode ajudar você a alcançar todos eles.