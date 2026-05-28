As equipas de TI muitas vezes têm um trabalho ingrato. Eles precisam garantir que os endpoints permaneçam totalmente atualizados e protegidos, mas as instalações de patches podem ser disruptivas ou depender de prompts manuais que os utilizadores finais podem ignorar. Então, como mantêm os dispositivos atualizados sem interromper os funcionários?
A instalação silenciosa de patch é fundamental aqui. Com isso, as equipas de TI podem implementar atualizações sem precisar que os utilizadores finais as aprovem ou interrompam o trabalho. No entanto, instalações silenciosas ainda exigem planejamento, testes, registro e verificação.
Com isso em mente, vamos explorar a instalação silenciosa de patches. Vamos ver o que é, como pode funcionar, quais os riscos a prever e como tornar a gestão automatizada de patches tanto silenciosa como fiável.
O que é a Instalação Silenciosa de Patch?
A instalação silenciosa de patch é o processo de instalação de atualizações de software ou do sistema operativo sem exigir que o utilizador clique através de prompts ou complete manualmente a instalação. Esta implementação do patch é feita sem interrupções nos dias de trabalho dos utilizadores.
Note que apenas porque uma instalação é "silenciosa" não significa que seja invisível ou incontrolável. Os fluxos de trabalho discretos ainda requerem aprovação do administrador e devem estar alinhados com as políticas de implantação. Tal como em qualquer instalação de patch, uma instalação silenciosa deve incluir registo, relatório e verificação.
É também importante notar a diferença entre instalações silenciosas, instalações desassistidas, atualizações em segundo plano e gestão de patches automatizada. Embora sejam muito semelhantes e muitas vezes se sobreponham, não são necessariamente iguais:
Instalação silenciosa: Instalação de patch que não requer que os utilizadores cliquem em prompts, aprovem configurações ou completem a instalação manualmente.
Instalação não assistida: Instalar atualizações sem a intervenção do utilizador depois de a TI ter configurado as definições, scripts ou parâmetros de implementação necessários. Pode ainda requerer aprovação de admin, teste e controlos de implementação.
Atualizações em segundo plano: Atualizações automáticas que funcionam em segundo plano enquanto os dispositivos estão inativos ou a executar outras tarefas.
Gestão automática de patches: Estabelecimento de regras e definições para detetar, agendar, testar e implementar automaticamente patches de acordo com as políticas da empresa.
Como Funciona a Instalação do Silent Patch
A instalação silenciosa de patches segue um processo repetível, mas os passos exatos podem variar dependendo do tipo de instalador, método de implementação e requisitos de reinício. O processo de instalação do patch silencioso geralmente é assim:
Identificar a correção ou atualização necessária: Primeiro, a equipa de TI identifica as atualizações que precisam de ser implementadas. Isso pode incluir atualizações de OS, apps de terceiros, patches de segurança ou até pacotes de software personalizados.
Confirme o tipo de instalador: Os patches podem usar diferentes métodos de implementação com base no tipo de instalador, como MSI, EXE, PKG, instalador baseado em script, ou gestor de pacotes.
Encontre os parâmetros de instalação silenciosa suportados: Os parâmetros variam entre os instaladores. Enquanto alguns usam switches padrão, outros podem exigir comandos específicos do fornecedor.
Teste a instalação num grupo de dispositivos controlados: É importante testar os patches antes de os implementar num ambiente maior. Teste primeiro com um grupo pequeno, mas representativo, para confirmar o comportamento, os requisitos de reinício e qualquer possível problema de compatibilidade que possa ocorrer.
Implanta o patch utilizando um script, gestor de pacotes ou ferramenta de gestão de endpoints: Assim que o patch for testado e verificado, é hora de começar a implantá-lo. Isto pode ser feito usando uma variedade de métodos, como ferramentas de linha de comando, PowerShell, gestores de pacotes ou plataformas centralizadas de gestão de patches.
Registe e verifique o resultado: Cada atualização deve ser devidamente verificada para garantir que foi corretamente implementada. Como o utilizador final não verá o aviso, cabe ao IT verificar e confirmar que a correção foi bem-sucedida, ou proceder com acompanhamento caso tenha falhado.
Métodos Comuns de Instalação de Silent Patch
Não há uma maneira específica de instalar patches silenciosamente. Na verdade, o termo refere-se a qualquer instalação de patch em que as atualizações possam ser implementadas sem exigir a intervenção do usuário. Alguns métodos comuns incluem:
Instalação Silenciosa MSI
Os pacotes MSI costumam suportar comandos padronizados do Instalador do Windows, incluindo parâmetros para modo silencioso, modo passivo, comportamento de reinício e registro de logs. Para pacotes MSI, as equipas de TI podem geralmente usar parâmetros do Windows Installer para executar a atualização silenciosamente, suprimir prompts, controlar o comportamento de reinício e capturar logs de instalação.
Instalação Silenciosa do EXE
Os instaladores EXE podem ser menos previsíveis, pois os comandos silenciosos variam consoante o fornecedor ou a estrutura do instalador. Nesses casos, as equipas de TI devem rever a documentação do fornecedor para ver se estão disponíveis opções como /quiet, /silent ou flags semelhantes antes de implementar. Isto pode também requerer testes adicionais, já que o código pode diferir entre diferentes frameworks de instaladores.
Implementação de Patches Baseada em PowerShell
Com PowerShell, as equipas de TI podem executar comandos silenciosos, incluindo a implementação de patches. O PowerShell permite que os técnicos façam download de instaladores, capturem logs e automatizem fluxos de trabalho de atualização, tornando-o uma ferramenta útil para equipas técnicas. No entanto, falta-lhe uma visibilidade centralizada, tornando mais difícil a gestão em grande escala para organizações maiores.
Atualizações Baseadas em Gestor de Pacotes
Com gestores de pacotes, as equipas de TI podem padronizar a forma como as apps são instaladas e atualizadas, incluindo atualizações silenciosas. Isto ajuda a reduzir o trabalho manual de empacotamento, embora as equipas de TI ainda precisem de controlar como as atualizações são testadas, aprovar patches e gerar relatórios por conta própria.
Ferramentas de Gestão de Endpoints e Automação de Correções
Com uma boa solução de gestão de endpoints, pode centralizar a implantação, agendamento, aplicação de políticas, relatórios e até mesmo correção para patches falhados. Isso capacita as equipas de TI a ultrapassar comandos silenciosos e gerir atualizações de forma perfeita em todos os seus pontos finais sem interromper os utilizadores finais.
Vantagens da Instalação Silenciosa de Patch
Existem vários benefícios na aplicação silenciosa de patches que podem ajudar a melhorar a eficiência e a cibersegurança, tornando-a uma funcionalidade útil para a implementação de patches. Estes benefícios incluem:
Menos interrupções para os utilizadores finais: As correções silenciosas permitem que as atualizações ocorram sem interromper o trabalho com avisos de instalador, mantendo os dispositivos atualizados enquanto minimizam as interrupções.
Desdobramento mais rápido em vários dispositivos: Ao implementar silenciosamente patches nos endpoints, as equipas de IT podem lançar atualizações em larga escala em vez de gerir endpoints individualmente.
Cobertura de correções mais consistente: Usar instalação de correções em silêncio permite que as equipas de TI padronizem comandos e políticas, reduzindo a variação entre dispositivos e alcançando resultados mais consistentes.
Redução da dependência de ação do usuário: A instalação silenciosa de patches tira a responsabilidade do utilizador final. Os utilizadores não precisam lembrar-se, aprovar ou concluir manualmente as atualizações, assim podem focar-se mais no trabalho.
Melhor suporte para janelas de manutenção: Os agentes de TI podem usar a instalação silenciosa de patches para agendar atualizações durante períodos de baixo impacto, reduzindo ainda mais as interrupções.
Melhoria da repetibilidade operacional: A instalação silenciosa facilita a documentação, repetição e auditoria de patches, ajudando as equipas de TI a manterem registos mais claros e processos de correção mais consistentes.
Riscos e Limitações da Instalação Silenciosa de Patch
Embora a correção silenciosa seja uma excelente forma de manter os endpoints atualizados, reduzindo as interrupções, não está isenta de inconvenientes. A instalação silenciosa de patches pode introduzir algumas novas responsabilidades operacionais e riscos que as equipas de TI devem ter em conta, para que possam ser corretamente abordados.
Os riscos comuns incluem:
Instalações falhadas podem ser mais difíceis de notar, a menos que tenha uma ferramenta para registar e verificar instalações.
Interruptores incorretos podem causar instalações incompletas.
Alguns patches ainda exigem reinicializações, e o comportamento de reinício deve ser planejado com cuidado para que os dispositivos não sejam reiniciados no momento errado ou fiquem num estado parcialmente atualizado.
Algumas aplicações não suportam a verdadeira instalação silenciosa.
O comportamento do instalador pode variar entre ferramentas e versões de software.
Se houver problemas, distribuições amplas podem fazê-los espalhar-se rapidamente se o teste for ignorado.
A TI ainda precisa de verificação após a implementação.
Isso não significa que o patching silencioso seja demasiado complicado de usar. Na verdade, isso significa que as instalações silenciosas funcionam melhor quando emparelhadas com testes adequados e implementações faseadas, com uma plataforma que fornece visibilidade clara sobre o status dos patches.
Melhores Práticas para Instalação de Patch Silenciosa
Dado os benefícios da instalação silenciosa de patches, vamos ver algumas das suas melhores práticas. Esta é uma lista prática de recomendações criada para ajudar as equipas de TI a melhorar o seu processo de correção, mantendo assim os endpoints atualizados de forma eficiente, sem interromper os utilizadores:
Verifique os parâmetros de instalação silenciosa suportados pelo fornecedor: Os fornecedores podem usar diferentes parâmetros ou métodos de implantação, por isso é importante verificar com antecedência.
Teste antes de implementar amplamente: Quando lançar uma atualização, é melhor começar com um grupo pequeno e diversificado de dispositivos. Isso ajudará a confirmar a estabilidade e identificar quaisquer problemas antes que possam impactar um ambiente mais amplo.
Use registos para cada implementação: Só porque uma instalação é silenciosa não significa que não deva ser registada. Certifique-se de registar cada instalação para que as equipas de TI possam resolver problemas antes de afetarem os utilizadores.
Planeie cuidadosamente o comportamento de reinício: Os patches geralmente exigem reinicializações dos dispositivos para serem completamente instalados, mas cabe às equipas de TI decidir se as reinicializações devem ser forçadas, agendadas ou até mesmo adiadas. Isso geralmente depende do impacto no negócio e da urgência da correção, para que atualizações críticas não sejam atrasadas.
Implantar em fases quando possível: Ao implantar atualizações, é melhor começar com grupos pequenos e, em seguida, expandir para os maiores. Isso ajuda a garantir uma implementação tranquila enquanto dá tempo para identificar quaisquer problemas inesperados ou resolver falhas.
Acompanhe o sucesso, falhas e estado pendente: Uma instalação silenciosa só é útil se a equipa de TI conseguir confirmar o que aconteceu depois. Certifique-se de que as correções sejam monitorizadas para poder verificar os sucessos e resolver quaisquer falhas.
Evite depender dos utilizadores para concluir a atualização: O objetivo da instalação silenciosa é implementar a atualização sem interromper os utilizadores. As instalações silenciosas devem ser controladas pela equipa de TI, em vez de colocar qualquer responsabilidade no utilizador final.
Quando a Instalação de Patch Silenciosa Não Basta
Embora a instalação silenciosa de patches seja uma ferramenta útil para gerir atualizações, nem sempre é suficiente. Instalações silenciosas lidam com a execução, mas não com priorização de patches, visibilidade do ponto final, relatórios ou remediação. Assim, por vezes é necessário uma abordagem mais completa de gestão de patches.
Se estiver a enfrentar algum destes problemas, pode precisar de uma gestão de patches mais completa:
A TI não tem visibilidade e não sabe quais dispositivos estão sem atualizações críticas.
O estado de atualização é acompanhado manualmente ou de forma inconsistente, tornando difícil saber quais dispositivos estão atualizados.
As instalações falhadas exigem demasiado acompanhamento manual, devido à falta de correção automática.
A atualização de aplicações de terceiros é tratada separadamente da atualização do sistema operativo.
As equipas não têm os relatórios de que precisam para auditorias ou revisões internas.
É necessário implementar atualizações em muitos endpoints remotos ou híbridos.
Como o Splashtop AEM Ajuda as Equipas de TI a Simplificar o Desdobramento de Patches
Quando as equipas de TI precisam implementar atualizações em endpoints remotos, acompanhar o status das correções e reduzir o acompanhamento manual, o Splashtop AEM ajuda a transformar a correção num fluxo de trabalho mais visível e repetível.
Splashtop AEM oferece visibilidade em tempo real, automação e gestão de atualizações baseadas em políticas para ajudar as equipas de TI a dar suporte e atualizar dispositivos nas suas redes a partir de um único local. Fornece informações sobre quais dispositivos precisam de patches, ajuda a implementar atualizações de forma eficiente e acompanha o sucesso ou falha para que as equipes de TI possam identificar problemas e tomar ações de acompanhamento mais rapidamente.
Splashtop AEM vem com várias ferramentas e funcionalidades desenhadas para simplificar e agilizar o processo de aplicação de patches, incluindo:
Visibilidade em tempo real de patches: As equipas de TI podem ver facilmente os estados dos patches em todos os endpoints geridos a partir de um único ecrã.
Correção de sistemas operativos e de terceiros: Splashtop AEM pode implantar automaticamente atualizações em sistemas operativos e aplicações de terceiros.
Automação com base em políticas: As equipas de TI podem definir políticas de correção, reduzindo o trabalho repetitivo de correção através de fluxos de trabalho automatizados e agendados.
Informações baseadas em CVE: Splashtop AEM utiliza dados de Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) para ajudar a priorizar as vulnerabilidades que requerem mais atenção.
Relatório de inventário: Com o inventário de hardware e software, as equipas de TI podem entender melhor qual o software instalado nos dispositivos e quando necessitam de atualizações.
Workflows de remediação: Splashtop AEM ajuda as equipas de TI a responder a patches falhados com visibilidade do estado de falha e ações de acompanhamento, como scripts ou workflows de rollback suportados.
A gestão de endpoints requer visibilidade e automação para manter os dispositivos seguros e atualizados. Com o Splashtop AEM, as equipas de TI podem transformar a correção de software num fluxo de trabalho visível e repetível, permitindo atualizações silenciosas em todos os dispositivos a partir de uma única consola.
Torne a Instalação do Silent Patch Mais Fiável
Com a instalação silenciosa de patches, as equipas de TI podem implementar atualizações sem interromper os utilizadores finais, mantendo assim o trabalho a fluir suavemente em toda a empresa. No entanto, a instalação silenciosa funciona melhor como parte de um processo mais amplo de gestão de correções, incluindo visibilidade, automação, testes e relatórios.
As equipas de TI devem conseguir ver facilmente quais dispositivos e aplicações precisam de atualizações, testar com segurança e implementar atualizações, e identificar quaisquer patches que falharam para que possam ser resolvidos. Com uma solução de gestão de patches como Splashtop AEM, as equipas de TI podem gerir esse processo de forma mais eficiente a partir de uma única consola.
Splashtop AEM dá às equipas de TI ferramentas para gerir patches de endpoints, monitorizar o estado dos dispositivos, aplicar políticas e reduzir trabalho manual repetitivo. Com a gestão automática de patches, as equipas de TI podem manter os terminais atualizados enquanto minimizam a interrupção para os empregados.
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