Às vezes, a "correção automática" não corrige de forma tão eficaz ou automática quanto promete. Muitas organizações afirmam automatizar a correção, mas ainda deixam sistemas não corrigidos e vulneráveis, levando a violações.
A automação de patches deve melhorar a cibersegurança e reduzir riscos, garantindo que cada endpoint e aplicação permaneçam totalmente atualizados e corrigidos. No entanto, muitas vezes há uma desconexão: as ferramentas de automação de patches nem sempre fornecem correção automatizada em tempo real, resultando em redução da proteção contra ameaças em vez de segurança completa.
Com isso em mente, vamos examinar como você pode construir uma estratégia de patch automatizada que priorize ameaças reais e garanta que os dispositivos recebam as atualizações de que precisam, em vez de apenas agendar atualizações.
A Diferença Entre Automação Básica e Correção Baseada em Risco
Primeiro, precisamos esclarecer uma distinção que muitos ignoram: a diferença entre automação básica e automação baseada em riscos.
A automação básica usa um cronograma definido para verificar atualizações e implantá-las com pouca consideração à priorização. Embora isso tecnicamente automatize a correção, a sua dependência de implantações agendadas significa que os patches não são aplicados prontamente, deixando lacunas quando os endpoints estão desprotegidos.
A automação baseada em risco, por outro lado, detecta automaticamente novas correções e as implementa em todos os endpoints assim que estão disponíveis. Ela prioriza as correções com base na explorabilidade, gravidade e exposição, permitindo uma implementação mais rápida e inteligente.
Embora o agendamento de atualizações pareça conveniente, não reduz o risco de forma uniforme nem garante proteção imediata. Quando novas vulnerabilidades são identificadas, os ciberatacantes rapidamente as exploram, por isso as empresas precisam atualizar sua postura de segurança antes que seja tarde demais. O agendamento de atualizações pode levar horas desde o lançamento de uma atualização até a sua implantação, deixando os sistemas vulneráveis.
Os atacantes normalmente exploram atrasos, falhas de segurança em software de terceiros e pontos cegos de visibilidade para infiltrar redes e comprometer dispositivos. A automação de atualizações em tempo real e baseada em risco pode detectar essas vulnerabilidades antes que os atacantes possam explorá-las, mas as soluções de automação básicas geralmente não possuem esses recursos.
Porque as Estratégias de Patch Tradicionais Não Reduzem o Risco
A verdade é que as estratégias tradicionais de patch já não são suficientes. Embora fossem eficazes em manter os endpoints atualizados, agora deixam lacunas significativas que não reduzem o risco.
Vincular os ciclos de correção a horários fixos em vez da urgência das ameaças leva a uma correção mais lenta e a uma exposição mais longa a vulnerabilidades. Da mesma forma, usar gestão de dispositivos móveis (MDM) ou ferramentas de endpoint com longos atrasos de check-in pode deixá-los sem correção e expostos por mais tempo do que é seguro.
Além disso, apps e softwares de terceiros também devem ser devidamente atualizados, mas muitas soluções tradicionais não oferecem visibilidade das suas vulnerabilidades ou a capacidade de atualizar apps de terceiros. Isso deixa vulnerabilidades significativas que os atacantes podem explorar enquanto as equipes de TI não estão cientes.
Da mesma forma, as estratégias de patching tradicionais carecem de meios para verificar se os patches são instalados corretamente. Como resultado, se houver um erro no processo de patching, as equipas de IT não terão como saber que os seus sistemas permanecem vulneráveis.
Há também a questão das vulnerabilidades e exposições comuns (CVEs) a considerar. As estratégias tradicionais de patch que dependem de triagem manual de CVE para determinar quais vulnerabilidades priorizar e remediar têm dificuldades em se escalar com o crescimento das empresas e endpoints distribuídos. Isso resulta em um implante mais lento de patches, deixando sistemas e vulnerabilidades críticas sem correção.
Como é uma Estratégia de Patch Redutora de Risco
Posto isto, como é que se parece uma estratégia de patch forte e moderna? Uma gestão adequada de patches contém vários elementos-chave que contribuem para uma melhor velocidade de patching, cobertura e proteção, incluindo:
Visibilidade contínua em endpoints e aplicações para identificar e resolver exposições o mais rapidamente possível.
Priorização orientada por CVE para abordar os riscos mais críticos primeiro.
Implante de patches em tempo real para garantir que os patches sejam implantados de forma rápida e eficaz.
Imposição baseada em políticas para reduzir atrasos e erro humano, garantindo que cada vulnerabilidade seja abordada de acordo com a política da empresa.
Verificação e relatório para confirmar que as atualizações estão devidamente instaladas e manter registros para auditorias e conformidade de TI.
Usar a gestão de patches com estes elementos ajuda a assegurar um implante de patches holístico e oportuno, com as vulnerabilidades mais críticas priorizadas e prontamente resolvidas, e cada patch instalado corretamente. Dado o crescente número de ameaças cibernéticas que as empresas enfrentam diariamente, uma gestão eficaz de atualização pode fazer toda a diferença entre manter a cibersegurança e uma violação de dados devastadora.
Como o Splashtop AEM Permite a Automação de Atualizações Baseada em Risco
As ameaças modernas exigem ferramentas avançadas de gestão de atualizações automatizadas e detecção de ameaças para combatê-las. Felizmente, existe tal solução: Splashtop AEM (Gestão autónoma de terminais).
O Splashtop AEM ajuda as equipes de TI a reduzir a exposição com correção automatizada em tempo real e insights de CVE assistidos por IA, além de monitoramento e ações rápidas de remediação, mantendo dispositivos, sistemas operacionais e aplicativos de terceiros protegidos o tempo todo.
Splashtop AEM inclui:
Correções em tempo real que detectam atualizações disponíveis e as implantam rapidamente com base nas suas políticas de correção, em vez de depender de check-ins atrasados.
Insights de CVE para identificar vulnerabilidades exploráveis de alto risco para remediação oportuna.
Atualização de aplicações de terceiros para manter os apps atualizados e defender vetores de ataque comuns, como navegadores e ferramentas de colaboração.
Automação baseada em políticas que aplica políticas de atualização e prioriza atualizações com base em gravidade e exposição.
Suporte multiplataforma que capacita equipas de TI a gerir Windows, macOS e outros dispositivos a partir de uma única consola.
Painéis unificados que mostram a postura de risco e os estados de atualização em todos os seus endpoints em tempo real para visibilidade e controlo completos.
Com o Splashtop AEM, as equipes de TI podem proteger endpoints distribuídos contra ameaças modernas. Ele dá às organizações a visibilidade, segurança e controle de que precisam para garantir que cada endpoint permaneça protegido, permitindo melhor proteção em todos os endpoints.
Passo a Passo: Como Construir uma Estratégia de Atualização que Reduza o Risco
Então, como é que as empresas podem melhorar as suas estratégias de correção para minimizar o risco e garantir que todos os endpoints, aplicações e sistemas operacionais permaneçam atualizados? Seguir estes passos pode ajudar a fornecer segurança holística, atualizada e correção rápida, mesmo em ambientes distribuídos:
Estabeleça visibilidade completa dos endpoints: Use o Splashtop AEM para inventariar automaticamente todos os dispositivos e aplicações, para que nenhum endpoint ou software fique fora do seu âmbito de patch.
Destacar as vulnerabilidades mais arriscadas: Aproveitar informações integradas sobre CVE para identificar vulnerabilidades exploráveis e de alto impacto que requerem atenção imediata.
Priorizar pelo risco, não por horários: Defina regras de patching com base na gravidade, explotabilidade e impacto nos negócios para garantir que as atualizações críticas são tratadas primeiro.
Automatize a aplicação com políticas: Configure as políticas do Splashtop AEM para continuar a implementar e aplicar correções sem intervenção manual.
Aplique correções em tempo real: Distribua atualizações do sistema operativo e de terceiros assim que estiverem disponíveis, reduzindo janelas de exposição para vulnerabilidades zero-days e falhas críticas.
Verificar e reportar a remediação: Utilize painéis em tempo real e relatórios para confirmar o sucesso dos patches e manter registros prontos para auditoria.
Adapte-se continuamente: Refine políticas ao longo do tempo à medida que surgem novas ameaças e o seu ambiente muda.
Erros Comuns de Automação que Aumentam o Risco
Quando você implementa uma solução de automação, deseja aproveitá-la ao máximo e garantir que está atualizando eficientemente todos os seus endpoints. No entanto, vários erros comuns podem aumentar o risco, em vez de mitigá-lo.
Por exemplo, sem priorização, o software de correção automatizada pode passar todo o seu tempo a implantar pequenas correções contra ameaças de baixa prioridade, deixando mais críticas pelo caminho. Da mesma forma, depender de ciclos de implantação significa que uma nova correção crítica pode ser lançada, mas não será implantada até que o ciclo se repita. Em qualquer um dos casos, isso pode atrasar correções críticas e deixar endpoints expostos.
Ignorar software de terceiros pode aumentar o risco, pois tais aplicações introduzem novas vulnerabilidades que os atacantes podem explorar. Boas estratégias de atualização automatizadas devem incluir aplicativos de terceiros para garantir uma cobertura completa e consistente.
Muitas empresas pensam na conformidade de TI e segurança como o mesmo objetivo. No entanto, os regulamentos de conformidade de segurança representam um requisito mínimo para todas as empresas, enquanto as empresas individuais terão suas próprias necessidades de segurança específicas. Se está apenas a cumprir os seus requisitos de conformidade, está apenas a fazer o mínimo necessário e a negligenciar as medidas de cibersegurança que podem afetar mais o seu negócio.
Finalmente, muitas organizações assumem que a automação funciona sem verificação ou, pior, não têm a visibilidade necessária para verificá-la. Há sempre a possibilidade de uma atualização não ser instalada corretamente, então a visibilidade é essencial para garantir que cada correção seja instalada corretamente.
Felizmente, cada um desses problemas pode ser resolvido com Splashtop AEM. Com o Splashtop AEM, pode estabelecer regras e prioridades de patching com base na política e nos níveis de ameaça, automatizar atualizações para os seus sistemas operativos e apps de terceiros, manter conformidade e segurança e obter visibilidade em cada atualização. Isso ajuda a garantir uma segurança holística, em tempo real e fiável em todos os seus endpoints.
Quem Beneficia Mais da Automação de Patch Baseada em Risco
Implementar automação de correção baseada em risco pode ajudar uma ampla variedade de empresas e equipas, incluindo:
As equipas de TI que gerem ambientes remotos e híbridos podem automaticamente corrigir e atualizar endpoints remotos.
Organizações que usam Intune ou ferramentas MDM com ciclos de correção atrasados podem mitigar riscos de segurança implantando atualizações críticas imediatamente.
As equipas conscientes da segurança podem reduzir sua superfície de ataque ao abordar prontamente as vulnerabilidades e manter uma postura de cibersegurança forte.
Organizações orientadas pela conformidade que precisam de prova de remediação podem rastrear seus status de correção e demonstrar conformidade.
Os provedores de serviços geridos (MSPs) que gerem atualizações e riscos em vários clientes podem atualizar automaticamente as atualizações em todos os clientes sem gerenciar cada um manualmente.
Claro que esses exemplos estão longe de serem abrangentes. Embora estes sejam alguns casos de uso principais, qualquer organização com múltiplos terminais para manter e proteger pode beneficiar da facilidade de atualização e segurança que soluções de atualização automatizada como o Splashtop AEM oferecem.
A automação deve reduzir o risco, não apenas poupar tempo.
A automação é uma ferramenta poderosa para uma gestão de correção rápida e eficiente, mas deve fazer mais do que apenas poupar tempo. A automação adequada pode e deve reduzir o risco e melhorar a segurança, mas só pode fazer isso quando é construída com priorização de ameaças e remediação em tempo real.
Com o Splashtop AEM, pode detetar, testar, priorizar e implementar automaticamente patches em endpoints distribuídos com regras baseadas em políticas. Isso melhora a conformidade de IT e a cibersegurança no seu ambiente de trabalho, enquanto reduz o fardo nas equipas de IT e fornece visibilidade em todos os endpoints e registros claros de auditoria.
O Splashtop AEM fornece às equipas de TI as ferramentas e a tecnologia de que precisam para monitorizar terminais, abordar proativamente problemas e reduzir sua carga de trabalho. Isso inclui:
Patching automatizado para sistema operativo, aplicativos de terceiros e personalizados.
Insights de vulnerabilidade baseados em CVE impulsionados por IA.
Estruturas de políticas personalizáveis que podem ser aplicadas em toda a sua rede.
Rastreamento e gerenciamento de inventário de hardware e software em todos os endpoints.
Alertas e remediação para resolver automaticamente problemas antes que se tornem problemas.
Ações de fundo para aceder a ferramentas como gestores de tarefas e gestores de dispositivos sem interromper os utilizadores.
O Splashtop AEM permite uma estratégia moderna, baseada em risco, para correções em endpoints e aplicações em toda a sua rede. Experimente hoje com uma avaliação gratuita e veja a diferença que a verdadeira redução de risco pode fazer: