Por que o Software de Terceiros é um Alvo Principal
Quando os atacantes procuram vulnerabilidades num sistema ou rede, o software de terceiros é muitas vezes o primeiro local que procuram. A maioria dos ataques bem-sucedidos não precisa depender de exploits de zero-day avançados ou hacking de código complicado, quando podem visar vulnerabilidades conhecidas em software de terceiros comum.
Aplicações comuns, como browsers, ferramentas de colaboração e leitores de documentos, são frequentemente alvo de atacantes e usados como pontos de entrada. Portanto, mantê-los atualizados e seguros é tão importante quanto qualquer outra atualização de segurança. No entanto, muitas ferramentas de atualização só se concentram em sistemas operativos e dispositivos, deixando essas aplicações vulneráveis.
Com isso em mente, vamos explorar como os atacantes exploram software de terceiros não corrigido e como as equipas de TI podem impedi-los antes que causem danos. A partir daí, é uma corrida para ver se os atacantes conseguem explorar as vulnerabilidades antes que as correções possam ser implementadas.
O que Conta como Software de Terceiros
Neste contexto, referir-nos-emos a qualquer software que não seja de sistema operativo como software ou aplicações de terceiros. Isto inclui programas e aplicações tão comuns que as pessoas nem sequer os consideram como "de terceiros", por isso, embora ferramentas de nicho possam certamente qualificar-se, não são os principais alvos que os atacantes procuram.
Os alvos comuns de software de terceiros incluem:
Navegadores e componentes de navegadores, como Chrome, Firefox e Safari.
Ferramentas de colaboração e conferência como o Slack, Confluence e outras.
Leitores de PDF e visualizadores de documentos, incluindo Preview e Adobe Acrobat.
Ferramentas de compressão e utilitários de ficheiros, como o WinZip e o WinRAR.
Runtimes e frameworks de desenvolvedor, incluindo Java, .NET e Node.js.
Leitores de mídia e plugins, como iTunes, Windows Media Player e VLC.
Por que os atacantes preferem software de terceiros
Então, o que torna estas aplicações de terceiros alvos tão tentadores? Há vários fatores que as tornam vetores de ataque comuns, incluindo:
1. Instalação generalizada
Estas aplicações de terceiros são comuns e estão instaladas em quase todos os endpoints de uma organização, em várias empresas. Se os atacantes explorarem uma vulnerabilidade de software, podem aceder a um grande número de dispositivos em várias organizações, proporcionando uma abundância de alvos fáceis.
2. Adoção de Patches mais Lenta
As atualizações de software de terceiros são muitas vezes atrasadas ou ignoradas, especialmente quando comparadas com os patches de OS. Enquanto as empresas podem agir rapidamente para corrigir vulnerabilidades de dia zero, as atualizações de patches menores são frequentemente adiadas, proporcionando aos atacantes mais tempo e oportunidades para explorar vulnerabilidades de software e atacar.
3. Propriedade Inconsistente
Sabe quem é responsável pela aplicação de patches de terceiros na sua empresa? É o utilizador? A equipa de TI? Existe sequer uma pol�ítica de aplicação de patches? Para muitas organizações, pode não ser claro quem é responsável pela aplicação de patches de terceiros, resultando em longos períodos em que uma aplicação fica sem correções.
Como os atacantes exploram software de terceiros não corrigido
Uma vez que os atacantes encontram uma aplicação de terceiros não atualizada, podem atacá-la e explorá-la de várias maneiras. Embora o método e os detalhes variem com base no software e na vulnerabilidade, há alguns métodos comuns que as empresas, equipas de segurança e funcionários devem estar cientes.
1. Explorando vulnerabilidades conhecidas
Quando uma vulnerabilidade e exposição comum (CVE) é identificada, os ciberatacantes irão saber disso tão rapidamente quanto as equipas de segurança. A partir daí, torna-se uma corrida entre a implementação do patch e a exploração, e em muitos casos os atacantes têm sucesso simplesmente porque os patches são atrasados, não porque as correções não estão disponíveis.
2. Phishing e entrega de arquivos maliciosos
Phishing e ficheiros maliciosos são ataques comuns. Estes enviam anexos de email infectados ou links para os colaboradores, e basta um colaborador descuidado abrir um para dar aos atacantes um ponto de entrada para aceder e comprometer toda a rede. Os colaboradores devem saber como prevenir phishing e ser treinados nas melhores práticas de cibersegurança para evitar e reportar esses ataques.
3. Downloads Automáticos e Websites Comprometidos
Navegadores e plugins desatualizados podem deixar os dispositivos vulneráveis a ataques silenciosos de websites comprometidos. Nestes casos, software malicioso pode ser instalado no dispositivo de um funcionário sem que ele perceba, fornecendo aos atacantes um ponto de entrada.
4. Escalada de Privilégios e Movimento Lateral
Uma vez comprometida, uma aplicação de terceiros pode fornecer aos atacantes um acesso mais profundo a um dispositivo, conta e rede da empresa. Se os controlos de acesso e os limites de privilégios forem fracos ou aplicados de forma inconsistente, os atacantes podem usar credenciais comprometidas para se mover lateralmente através de sistemas e aplicações.
Por Que Estes Ataques São Tão Eficazes
Embora qualquer ciberataque possa ser danoso se conseguir passar, as aplicações de terceiros não corrigidas são frequentemente alvos principais para atacantes. Esses ataques podem ser particularmente eficazes graças a uma variedade de fatores que os tornam mais fáceis para os atacantes e mais arriscados para as empresas.
As razões para a eficácia desses ataques incluem:
As vulnerabilidades já são conhecidas e documentadas, portanto, os atacantes já sabem o que procurar e como atacar.
Os exploits exigem pouca sofisticação uma vez publicados, por isso não é necessário que os atacantes venham com novos métodos.
Muitos endpoints permanecem sem correções por semanas ou meses, dando aos atacantes tempo suficiente para atacar.
As defesas tradicionais assumem que a atualização já ocorreu, de modo que as empresas podem deixar o seu software desatualizado sem perceber.
A deteção ocorre frequentemente após já haver danos, então quando as empresas descobrem que foram atacadas, já é tarde demais.
A lacuna de visibilidade que os atacantes exploram
Quando os atacantes atacam, eles procuram vulnerabilidades e lacunas de segurança que possam explorar. Se conseguirem encontrar um alvo com pouca supervisão e visibilidade, terão mais liberdade para infiltrar-se em uma rede, roubar dados e causar danos em toda a empresa.
Se não tiver visibilidade sobre o seu software de terceiros, os hackers podem infiltrar-se na sua rede através deles com muito menos probabilidade de deteção precoce, muitas vezes atrasando a resposta até que o dano já tenha ocorrido. Lacunas comuns de visibilidade incluem:
1. Ausência de inventário de software de terceiros
As equipas de IT não podem proteger software que não sabem que existe. Quando os funcionários instalam software nos dispositivos de trabalho sem o conhecimento da equipa de IT, podem criar riscos de segurança ao usar aplicações desprotegidas e não monitorizadas. Os atacantes podem explorar vulnerabilidades nesse software para comprometer um sistema através de software que as equipas de IT nem sabem que precisam ser protegidos.
2. Sem Conhecimento em Tempo Real do Estado das Correcções
Muitas empresas confiam em análises pontuais para monitorizar o seu software e redes. No entanto, essas análises fornecem apenas instantâneos de um único ponto no tempo, tornando fácil a omissão de janelas de exposição ou atividades suspeitas. Informações em tempo real sobre inventário de software e status de patches são essenciais para reduzir as janelas de exposição e responder rapidamente uma vez que os riscos são identificados.
3. A correção manual não escala
Confiar em atualizações manuais é pouco fiável e propenso a erros humanos. Quando os empregados ou agentes de TI têm que instalar atualizações de software por si mesmos, pode ser demorado, ou podem acidentalmente perder uma atualização. Sem gestão de atualizações automatizada, é difícil assegurar que o software em todos os terminais esteja devidamente atualizado, deixando os terminais vulneráveis a ataques.
Como o Splashtop AEM Ajuda a Prevenir Explorações em Software de Terceiros
Felizmente, as explorações em software de terceiros podem ser prevenidas com as ferramentas e soluções corretas. Splashtop AEM (Gestão autónoma de terminais) é exatamente essa solução, trazendo visibilidade, atualizações automatizadas para sistemas operativos suportados e aplicações de terceiros, e informações de vulnerabilidades baseadas em CVE para empresas de todos os tamanhos.
O Splashtop AEM permite que administradores e equipas de IT monitorizem e gerenciem vários endpoints em ambientes remotos e fornece várias funcionalidades para proteger dispositivos remotos, incluindo:
1. Visibilidade Contínua Sobre o Software Instalado
Splashtop AEM mantém um inventário em tempo real de aplicações de terceiros, incluindo as suas versões e estados de atualização, permitindo que as equipas de TI monitorizem e atualizem facilmente todo o software.
2. Consciencialização CVE e Contexto de Risco
Com as informações baseadas em CVE do Splashtop AEM, as equipas de TI podem compreender melhor as suas vulnerabilidades e riscos, permitindo-lhes priorizar as ameaças mais significativas e focar os seus esforços de segurança onde são mais necessários.
3. Patching automatizado de terceiros
A solução automatizada de gestão de patches da Splashtop AEM funciona em todos os endpoints e abrange tanto os sistemas operativos quanto as aplicações de terceiros, ajudando a fechar janelas de exposição de forma rápida e eficiente sem necessidade de trabalho manual.
4. Relatórios Centralizados e Verificação
Splashtop AEM fornece visibilidade em cada um dos seus endpoints, incluindo a verificação do estado dos patches. Isso inclui relatórios centralizados em todos os endpoints, fornecendo relatórios claros para mostrar os estados dos patches e confirmar a remediação.
Passo a Passo: Reduzindo o Risco de Software de Terceiros Não Corrigido
Para reduzir os riscos de segurança apresentados por software não corrigido, manter os seus endpoints e aplicações corrigidos é simples. Siga estes passos e poderá manter os seus endpoints atualizados e protegidos:
Usando o inventário em tempo real do Splashtop AEM, identifique o software de terceiros instalado nos seus endpoints.
Identifique vulnerabilidades conhecidas usando os insights baseados em CVE do Splashtop AEM.
Defina as suas políticas de aplicação de patches e priorização com base na explorabilidade, exposição e impacto nos negócios.
Configure a automação de patches em tempo real no Splashtop AEM para implantar automaticamente atualizações.
A partir daí, vais querer monitorizar o estado dos teus patches para verificar se estão corretamente instalados e resolver exceções. Podes sempre refinar as tuas políticas à medida que novas vulnerabilidades surgem para garantir que os teus endpoints permaneçam protegidos.
Impacto na Segurança e Conformidade
Assim que garantir que as suas aplicações de terceiros estão devidamente atualizadas e protegidas, começará a ver vários benefícios. A atualização adequada não só melhora a cibersegurança e ajuda a reforçar a sua postura de segurança geral, mas também contribui para a prontidão para auditorias e esforços contínuos de conformidade, melhorando as evidências, a visibilidade e a repetibilidade.
Os efeitos positivos da correção de software de terceiros com Splashtop AEM incluem:
Uma superfície de ataque mais pequena e controlada, já que a segurança atualizada minimiza as vulnerabilidades que os atacantes podem explorar.
Remediação mais rápida de vulnerabilidades conhecidas, já que a gestão de atualizações automatizada pode rapidamente implementar correções para as resolver.
Menos compromissos bem-sucedidos baseados em phishing, graças à melhoria da segurança em todas as aplicações.
Maior prontidão para auditorias, graças à visibilidade e relatórios do Splashtop AEM.
Carga de trabalho de resposta a incidentes reduzida, pois a correta atualização de apps leva a menos incidentes de segurança.
Erros Comuns a Evitar
Com tudo isto dito, há, claro, alguns erros que as pessoas podem cometer ao trabalharem nas suas políticas de atualização. Estas falhas podem ter boas intenções, mas ainda assim resultar em vulnerabilidades aumentadas e segurança enfraquecida.
Os erros comuns incluem:
Focar apenas no patching do sistema operativo deixa aplicações e software desatualizados e vulneráveis, tornando-os alvos fáceis para atacantes.
Considerar as atualizações de terceiros como opcionais faz com que as empresas percam atualizações de segurança importantes, oferecendo aos atacantes pontos de entrada fáceis.
Confiar nos utilizadores para atualizar o software é pouco fiável e propenso a erros humanos, pois os utilizadores podem frequentemente adiar as atualizações até que seja demasiado tarde.
Usar varreduras periódicas em vez de visibilidade contínua cria janelas de oportunidade para que os atacantes ataquem despercebidos, e as equipes de segurança não poderão responder até que seja tarde demais.
Assumir que os scanners de vulnerabilidades equivalem a remediação é uma grande falácia; os scans identificam as vulnerabilidades, mas as equipas de TI ainda precisam remediá-las.
Vulnerabilidades Conhecidas São Ataques Preveníveis
Se sabe que existe uma vulnerabilidade, não importa se afeta o seu SO, software ou outras aplicações; precisa ser abordada o mais rapidamente possível. A maioria das explorações de software de terceiros ocorre devido a atualizações atrasadas, por isso deixar uma vulnerabilidade exposta é um convite para atacantes.
Felizmente, com a visibilidade, priorização e automação adequadas, pode parar os ciberataques antes que comecem. Splashtop AEM é uma ferramenta poderosa e prática para detectar e resolver automaticamente vulnerabilidades com gestão de patches em tempo real para sistemas operativos e aplicações de terceiros, permitindo proteger os seus endpoints sem investir recursos e tempo de TI em cada um.
O Splashtop AEM dá às equipas de TI as ferramentas e a tecnologia de que precisam para monitorizar endpoints, abordar proativamente problemas e reduzir as suas cargas de trabalho. Isso inclui:
Aplicação de patches automatizada para SO, aplicativos de terceiros e personalizados.
Insights de vulnerabilidades com base em CVE assistidos por IA
Frameworks de política personalizáveis que podem ser aplicados em toda a sua rede.
Monitorização e gestão de inventário de hardware e software em todos os terminais.
Alertas e remediação para resolver automaticamente problemas antes que se tornem problemas.
Ações de fundo para aceder a ferramentas como gestores de tarefas e gestores de dispositivos sem interromper os utilizadores.
Pronto para proteger os seus endpoints e aplicativos com gestão de patches em tempo real? Comece com o Splashtop AEM hoje e veja como é fácil: