Quando analisas ferramentas de segurança, podes ver nada além de siglas: AV, EDR e MDR são mencionadas frequentemente sem explicação real sobre o que significam ou como cada uma funcionará para as operações do teu negócio. Isto pode ser confuso para as equipas de TI, especialmente quando têm de lidar com ameaças em evolução enquanto operam com uma equipa reduzida.
Então, qual é a diferença entre AV, EDR e MDR? Vamos explorar cada abordagem, ver como elas diferem, onde cada uma se encaixa e como as empresas podem decidir o que funciona melhor para elas.
Por que as escolhas de segurança de endpoint já não são iguais para todos
Houve um tempo em que os ciberataques consistiam principalmente em simples malware, e um bom antivírus era o suficiente para lidar com eles. No entanto, isso foi há muito tempo, e as técnicas de ataque evoluíram muito além disso. A cibersegurança precisa acompanhar as ameaças em evolução, caso contrário, deixará os seus sistemas vulneráveis.
A cibersegurança moderna vai além das soluções de segurança que as empresas utilizam; a maturidade da segurança (sua posição de segurança em relação ao seu ambiente de risco e tolerâncias) e a posse operacional (colaboração entre equipes de segurança e TI e sua distribuição de responsabilidades) também desempenham papéis importantes.
Embora a tecnologia que as equipas de TI e segurança utilizem continue a ser importante, funções claramente definidas para detetar, investigar e responder a incidentes são igualmente vitais.
O que o software antivírus foi concebido para fazer
Vamos começar por olhar para o software antivírus (AV). O software antivírus, em sua essência, é projetado para detectar, bloquear e remover software malicioso. É uma escolha comum para indivíduos e empresas pequenas que procuram proteger-se contra ameaças cibernéticas, como ransomware, spyware, trojans e outros vírus.
O software antivírus geralmente usa dois métodos de deteção: deteção baseada em assinaturas e deteção baseada em heurísticas. A deteção baseada em assinaturas compara ficheiros com uma base de dados de vírus conhecidos e seus identificadores únicos, e se encontrar uma correspondência, sinaliza o software malicioso e remove-o. A deteção heurística, por outro lado, analisa o comportamento de ficheiros e programas para identificar atividade suspeita, em vez de assinaturas específicas. Isto torna-o mais flexível e adaptável para detetar vírus novos ou modificados.
Existem vários cenários onde o software AV pode ser útil, tanto em ambientes empresariais como fora deles. Por exemplo, quando os funcionários em movimento se ligam a uma rede Wi-Fi pública, uma proteção antivírus forte pode ajudar a proteger os seus dispositivos. Da mesma forma, um software antivírus pode ajudar a proteger os dispositivos se os utilizadores abrirem acidentalmente um anexo de e-mail malicioso ou descarregarem um ficheiro Trojan, detetando o malware antes que este possa infetar algo.
O que os antivírus fazem bem
Detectar e remover malware conhecido
Bloquear o acesso a websites suspeitos
Digitalizar sistemas e monitorizar para vírus
Quarentenar e remover ficheiros suspeitos
Detectar atividades suspeitas
Onde o Antivirus Falha
Software AV carece de proteção proativa.
O software antivirus pode não detectar ameaças de zero-day e malware avançado, como ameaças sem ficheiros e código polimórfico.
O antivírus não tem detecção baseada em comportamento e não pode defender contra ameaças internas ou erro humano.
Os ataques modernos aproveitam a automação e a IA para atuar mais rápido do que o software antivirus consegue acompanhar.
Como a EDR Expande as Capacidades de Deteção e Resposta
Avançando além do antivírus, chegamos ao Endpoint Detection and Response (EDR). EDR fornece monitorização contínua e análise comportamental para detetar e responder a ameaças cibernéticas, incluindo obter visibilidade em atividades maliciosas, conter ataques e responder a incidentes.
O que o EDR Adiciona à Cibersegurança
Monitorização contínua de endpoints.
Análise de dados e correlação para detectar táticas avançadas e atividade suspeita.
Defesa contra ataques e ameaças mais sofisticadas, incluindo malware, ransomware, ameaças internas, ataques de phishing, explorações de zero-day, vulnerabilidades da Internet das Coisas (IoT) e ameaças persistentes avançadas.
Deteção e investigação proativas de ameaças.
Desafios com EDR
Embora o EDR aumente as capacidades de segurança, ele também aumenta a responsabilidade operacional. Serve como os olhos e ouvidos que ajudam as equipes de segurança a identificar ameaças, mas elas ainda precisam revisar e agir com base nessas informações. O alto nível de visibilidade proporcionado pelo EDR pode levar à fadiga de alertas. Para equipes de TI enxutas, vasculhar centenas de alertas de telemetria diários em busca da 'uma ameaça real' pode ser devastador e levar a incidentes perdidos.
O que o MDR Acrescenta em Cima do EDR
Um passo além do EDR é a Deteção e Resposta Geridas (MDR). MDR é um serviço gerido que combina tecnologia e expertise humana para não só monitorizar e detectar ameaças, mas também responder a elas de forma rápida e proativa.
Ao contrário do software antivírus e EDR, o MDR é liderado por humanos, com especialistas qualificados gerindo investigação e resposta. Isto leva a cibersegurança para além de uma simples atualização de ferramenta para um novo modelo operacional, onde as empresas podem contar com uma equipa de pessoas reais para gerir a sua segurança.
Benefícios do MDR
Monitorização contínua e detecção de ameaças 24/7.
Resposta rápida a incidentes, liderada por pessoas reais.
Inteligência avançada de ameaças e insights expertos.
Escalabilidade e personalização adaptadas às suas necessidades.
Concessões do MDR
Geralmente, custos mais elevados do que AV ou EDR.
Dependência de fornecedores, em vez de segurança interna, o que pode resultar em qualidade inconsistente.
Falta de visibilidade total, uma vez que o fornecedor assume o controle da segurança.
Tabela Comparativa AV vs EDR vs MDR
Então, com AV, EDR e MDR definidos, como eles se comparam? Pode ver as maiores diferenças neste gráfico prático:
Área
AV
EDR
MDR
Objetivo principal
Prevenir malware conhecido
Detectar e responder a ameaças ativas
Detetar, investigar e responder em nome do cliente
Método de deteção
Assinaturas, aprendizagem de máquina, heurísticas
Comportamento, telemetria, analítica
EDR + análise liderada por humanos e inteligência de ameaças
Tipos de ataques cobertos
Ameaças conhecidas, baseadas em ficheiros
Ataques conhecidos, desconhecidos e sem arquivos
O mesmo que EDR, além de ataques avançados e em várias etapas
Ataques sem ficheiros
Limitado (sem ficheiro para escanear)
Forte (deteção baseada em comportamento e memória)
Forte, com validação humana
Contexto da atividade
Evento único (detecção baseada em ficheiro)
Sequência completa de ataque com cronogramas
Contexto completo de ataque mais correlação entre clientes
Ações de resposta
Bloquear/quarentena de ficheiros
Isolar endpoint, matar processos, investigar e remediar
Contenção gerida, remediação e recuperação guiada
Ferramentas de investigação
Apenas alertas e registos
Cronogramas, árvores de processos, análise assistida por IA
Analistas SOC, manuais operacionais, forense, relatórios
Uso de IA
Avaliação de riscos no momento da detecção
Correlação de eventos, triagem, investigação
Decisão AI + humana
Ca�ça a ameaças
Não suportado
Suporte por meio de pesquisa e análises
Busca proativa e contínua de ameaças
Função no stack de segurança
Proteção básica
Camada de deteção e resposta
Camada de resposta gerida/SOC terceirizado
Propriedade operacional
Cliente
Cliente
Fornecedor
Custo
Baixo custo, fácil de executar
Custo mais alto, mais sobrecarga operacional
Maior custo, menor esforço para o cliente
Como Decidir Qual Modelo se Adapta à Sua Organização
Dadas as diferenças, como podes saber qual o modelo certo para o teu negócio? Considera as tuas necessidades específicas, tanto em termos de segurança geral quanto de controlo, e estarás pronto para tomar uma decisão inteligente.
Se Necessitar de Proteção Básica Com Baixo Custo Administrativo
Se as suas necessidades de segurança não forem muito grandes, um antivírus pode ser aceitável. O software antivírus moderno fornece proteção em tempo real contra malware e inclui funcionalidades que dão às empresas um maior controle sobre a sua segurança. No entanto, se tiver dados sensíveis para proteger ou uma rede mais ampla de endpoints, o AV pode ser demasiado limitado para fornecer a segurança de que necessita.
Se Precisa de Visibilidade e Controle, e Tem Recursos Internos
EDR é uma ótima escolha se tiver recursos internos para abordar e mitigar ameaças. EDR fornece uma forte detecção e análise de ameaças, enquanto deixa a resposta para a sua equipa interna. Isto requer ter uma equipa de TI em posição e processos estabelecidos para lidar com ameaças cibernéticas, mas uma vez que os tenha, o EDR dará um bom suporte à sua equipa. Pode também precisar de EDR se a conformidade da sua indústria ou o seguro cibernético assim o ditarem.
Se Necessitar de Segurança Forte Sem Criar um SOC
Se precisa de deteção, investigação e resposta a ameaças 24/7 mas não tem uma equipa interna, o MDR é a escolha certa. O MDR é uma ótima escolha para empresas com recursos de segurança interna limitados que ainda precisam de deteção de ameaças avançada, especialmente se precisarem de tempos de resposta rápidos e suporte fora do horário.
Como a Splashtop Consolida a Segurança de Endpoints de Entradas a Saídas numa Única Plataforma
A Splashtop aborda a consolidação da segurança de endpoints como um problema operacional, não apenas como um problema de deteção. Em vez de tratar AV, EDR ou MDR como ferramentas isoladas, a Splashtop fornece uma camada de controle e visibilidade centralizada que ajuda as equipas a agir com base nas informações de segurança em tempo real.
Splashtop suporta proteção antivírus e integra-se com soluções líderes de EDR e MDR, incluindo acesso a plataformas e serviços de topo como Bitdefender, SentinelOne e CrowdStrike a preços competitivos. Os utilizadores beneficiam de ver ameaças e gerir terminais através da consola Splashtop, reduzindo a mudança de contexto.
Combinar estas capacidades com Splashtop AEM (Gestão autónoma de terminais) reduz a lacuna entre identificar o risco e resolvê-lo. A partir de um único console, as equipas de TI e segurança podem ver alertas de segurança de endpoints ao lado do inventário de dispositivos, processos, exposição a vulnerabilidades e estado de patches. Quando uma ação é necessária, as equipas podem passar imediatamente da deteção à resposta usando acesso remoto, scripts e automação sem trocar de ferramentas ou perder contexto.
