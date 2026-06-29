Actualizações de Produtos Splashtop e Novas Características - Setembro 2018

Esta página tem informação sobre as novas funcionalidades e actualizações do Splashtop para Setembro de 2018.
Splashtop Personal aplicações para iOS
As aplicações Splashtop Personal para o iOS foram actualizadas para a versão 2.7.6.0 a 9 de Setembro de 2018
Nova funcionalidade: A interface do utilizador foi melhorada para uma melhor experiência de utilizador e efeitos visuais.
Nova funcionalidade: A opção de segurança "Request Permission to Connect" foi melhorada. O temporizador é mais longo e pode ser configurado para rejeitar ou permitir a ligação depois de o temporizador expirar.
Nova funcionalidade: A posição das teclas de setas e da barra de deslocamento pode ser configurada através do botão "Configurar Ferramentas no Ecrã" na sessão.
Nova funcionalidade: Adiciona localização para 5 idiomas: Alemão, Japonês, Português, Chinês Simplificado e Espanhol.
Funcionalidade removida (iPad): Picture-in-Picture já não é suportado, pois é incompatível com o iOS mais recente.
Melhorias na segurança.
Várias correcções de bugs
Actualiza agora na App Store: Splashtop Personal para iPhone, Splashtop Personal para iPad
Clica aqui para veres as Novas Funcionalidades da Splashtop do mês passado para agosto de 2025, com grandes atualizações ao Splashtop Remote Access e Remote Support