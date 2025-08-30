Splashtop aumenta o envolvimento dos alunos com as iniciativas do Distrito 1:1

O novo ano começou com algumas novidades excitantes para professores e alunos em todo o lado!
Com Splashtop Classroom, os professores têm agora a capacidade de transmitir conteúdos e aplicações, seja de um Mac ou PC, para o dispositivo de cada aluno, incluindo iPads, Chromebooks, ou um Windows ou Mac usando um navegador Chrome. Uma vez conectado, os alunos podem ver, controlar e anotar o conteúdo da aula directamente do seu dispositivo móvel.
O Splashtop Classroom é perfeito para professores e instrutores que queiram buscar a atenção da sala inteira!
PROMOÇÃO ESPECIAL!! Estamos a fazer uma promoção até 31 de Maio de 2014. Compra o Splashtop Classroom por um preço especial de $10/ professor/ano! Pede à tua equipa de TI/Admin para começar hoje um teste em todo o distrito e convida-te a participar! Para mais informações, ou para começar um teste, visita a página Splashtop Classroom - www.splashtop.com/classroom - ou vem visitar as nossas cabines na FETC (1004) e os espectáculos ATIA (1AS) em Orlando esta semana!