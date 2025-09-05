Poucas coisas são tão prejudiciais para uma empresa quanto uma violação de dados. As perdas podem ser catastróficas, pois a organização perde mais do que apenas dinheiro e dados importantes, mas também a confiança dos seus clientes. Mais vulnerabilidades são descobertas a cada ano, apresentando novas oportunidades para hackers e tornando a priorização de patches ainda mais essencial.
Os atacantes muitas vezes visam vulnerabilidades e exposições comuns (CVEs) mais antigas em dispositivos não corrigidos. Dado que a lista da CISA de Vulnerabilidades Conhecidas Exploradas (KEV) apresenta bem mais de mil vulnerabilidades, isso representa uma quantidade significativa de oportunidades potenciais para ciberataques. Multiplique essas vulnerabilidades pelo número de endpoints no seu negócio, e a ameaça torna-se ainda mais clara. Corrigir estas vulnerabilidades é essencial.
Com isso em mente, é hora de examinar algumas violações recentes de alto perfil, como ocorreram e como a priorização de correções pode ajudar a garantir que a sua empresa não acabe com uma história semelhante.
Lições de Incidentes Recentes - Por Que a Priorização de Patches Importa Mais do Que Nunca
Primeiro, vamos começar por ver como as violações de dados podem acontecer, bem como exemplos de grandes violações e as vulnerabilidades que as permitiram. A partir daí, podemos entender como violações semelhantes podem ser evitadas no futuro.
1. Vulnerabilidades Conhecidas São Perigosas se Não Forem Corrigidas
A maioria das vulnerabilidades não são segredos escondidos dos utilizadores. Muitas são bem conhecidas e documentadas, com correções disponíveis, por isso ignorá-las é simplesmente negligente. Deixar falhas de segurança sem correção é como estender um convite aberto aos hackers, que estão mais do que felizes em aceitar.
Por exemplo, o sistema de arquivamento do tribunal federal dos EUA foi recentemente hackeado, levando ao roubo de dados sensíveis do tribunal. Os hackers exploraram uma vulnerabilidade que não só o escritório administrativo estava ciente, mas que também já tinha sido usada por hackers estrangeiros para roubar dados sensíveis em 2020. Isso significa que o sistema esteve sem correção e desprotegido por cinco anos – uma enorme falha de segurança.
2. Explorações de Dia Zero Atingem Antes das Correções – Monitorizar e Agir Cedo
Vulnerabilidades de dia zero podem ser uma corrida entre hackers tentando explorá-las e equipas de segurança tentando corrigi-las. Por exemplo, os utilizadores do Microsoft SharePoint encontraram recentemente duas vulnerabilidades críticas de dia zero (CVE-2025-53770 e CVE-2025-53771). Antes das correções serem lançadas, pelo menos 85 servidores já tinham sido comprometidos, o que destaca a necessidade de deteção rápida e mitigações provisórias.
Além disso, as empresas devem estar preparadas com medidas protetoras provisórias para proteger os seus sistemas e dispositivos até que uma correção adequada seja lançada. Sem medidas preventivas, uma empresa está apenas à espera de se tornar a próxima vítima.
3. Lançamentos de Patches Podem Ser Tardios - Exploradores Atacam Primeiro
Corrigir é uma corrida contra hackers e outros maus atores. Se conseguires corrigir uma vulnerabilidade antes que os ciberatacantes a explorem, ganhas. Se perderes, as consequências podem ser terríveis.
Por exemplo, quando a Microsoft descobriu uma vulnerabilidade no Windows Common Log File System (CLFS), lançou uma correção para repará-la o mais rápido possível. Infelizmente, nessa altura, os cibercriminosos já tinham explorado a vulnerabilidade e atingido vários alvos em TI, imobiliário, finanças e software, infectando-os com ransomware.
As organizações devem utilizar automação, testes e processos acelerados para identificar e remediar vulnerabilidades o mais rápido possível. Cada momento que uma vulnerabilidade fica sem correção é outra oportunidade para os atacantes atacarem.
4. Ferramentas de Terceiros Representam uma Exposição de Alto Risco
As empresas dependem de ferramentas de terceiros para uma ampla gama de tarefas e processos, mas mantê-las atualizadas e protegidas é tão importante quanto qualquer outra medida de cibersegurança. Aplicações não atualizadas podem dar aos hackers um vetor de ataque que os leva diretamente à sua rede.
A CVE-2023-38831 foi explorada durante meses até que a RARLAB lançou o WinRAR 6.23. Muitos utilizadores permaneceram vulneráveis porque o WinRAR não atualiza automaticamente, então as correções exigiam instalações manuais. Mais recentemente, a CVE-2025-8088 também foi explorada antes dos utilizadores atualizarem para a 7.13. Ambos os incidentes mostram porque o patching de apps de terceiros deve fazer parte da política.
Transformando Lições em Melhores Práticas de Priorização de Correções
Após cada violação de dados, há uma pergunta que todos devem fazer: O que podemos aprender com isso? Olhando para essas violações recentes de alto perfil, há várias lições valiosas que podemos aprender para ajudar a mitigar incidentes futuros.
1. Aproveitar a Inteligência de Ameaças
As vulnerabilidades não aparecem misteriosamente ao acaso. Temos ferramentas e recursos que podem ajudar a identificar vulnerabilidades conhecidas e maneiras de resolvê-las, por isso as equipas de TI devem utilizá-las. Certifique-se de pesquisar no catálogo KEV e no Common Vulnerability Scoring System (CVSS) para identificar as suas vulnerabilidades mais críticas e urgentes para que possam ser resolvidas o mais rápido possível.
2. Adotar Capacidades de Correção em Tempo Real
O melhor momento para corrigir um sistema é assim que a correção se torna disponível, mas isso requer monitorização e correção em tempo real. As ferramentas tradicionais tendem a procurar atualizações em intervalos definidos, geralmente variando de 8 horas a até dias, mas isso cria uma grande janela de oportunidade para os atacantes. Usar uma solução com correção em tempo real ajuda a garantir que possas fechar quaisquer vulnerabilidades o mais rápido possível, minimizando atrasos e melhorando a segurança.
3. Integrar Dados de Inventário & Conformidade
Quando tens múltiplos dispositivos para gerir, pode ser fácil que um ou dois passem despercebidos, mas deixar esses dispositivos sem patch cria uma vulnerabilidade enorme. Usar uma solução com visibilidade de patches e gestão de inventário ajuda a garantir que consegues acompanhar cada endpoint e manter a conformidade de patches para todos eles. Desta forma, podes facilmente manter cada dispositivo protegido a partir de uma consola unificada.
4. Automatizar Sempre que Possível
Rastrear endpoints manualmente, verificar o status das correções, procurar novas correções e instalá-las em todos os dispositivos pode ser um processo demorado, sujeito a erros humanos e atrasos. Então, por que não automatizar? Com ferramentas como Splashtop AEM, pode detetar automaticamente novas correções e implementá-las em todos os endpoints, usando configurações baseadas em políticas para determinar a prioridade e agendar atualizações. Isso mantém os dispositivos atualizados e seguros sem exigir a atualização manual de cada dispositivo individual.
Como o Splashtop AEM te Ajuda a Ficar à Frente
Felizmente, há uma solução que capacita as equipas de TI a monitorizar múltiplos endpoints em ambientes distribuídos, receber alertas em tempo real e correções automatizadas, implementar automaticamente correções e muito mais.
Splashtop Gestão autónoma de terminais (AEM) facilita a automação de tarefas, protege os terminais e mantém a conformidade de segurança a partir de uma única consola. Dá às equipas de TI visibilidade em cada dispositivo, incluindo estados de correção e vulnerabilidades, para que possam manter cada endpoint atualizado e protegido sem precisar atualizar tudo manualmente.
Splashtop AEM inclui:
Implementação de correções em tempo real em sistemas operativos e apps de terceiros.
Alertas proativos e correções automatizadas.
Insights de vulnerabilidade baseados em CVE com priorização potenciada por IA.
Estrutura de políticas personalizável aplicada em todos os endpoints.
Implementação baseada em anéis para reduzir o risco ao aplicar correções urgentes.
Um painel unificado para monitorizar a saúde dos endpoints, estado das correções e conformidade de TI.
Relatórios detalhados sobre inventário de sistema, hardware e software.
Os ciberatacantes não esperam pacientemente que faças o patch dos teus dispositivos ou aplicações; se deixares os teus dispositivos vulneráveis, estás a dar aos hackers um convite aberto. No entanto, com uma gestão adequada de patches, podes manter os ataques à distância.
Cada violação de dados é uma oportunidade para aprender com os erros de outra pessoa. Ao tirar as lições aprendidas com violações de alto perfil e adotar correções em tempo real e priorizadas com Splashtop AEM, pode capacitar as suas equipas de TI a proteger melhor a sua rede e endpoints, fechando quaisquer vulnerabilidades antes que os atacantes possam explorá-las.
Protege a tua organização com patching em tempo real e insights de vulnerabilidade do Splashtop AEM. Começa o teu teste gratuito hoje: