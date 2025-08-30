Respondendo ao Surto de Coronavírus - Mark Lee, Co-Fundador e CEO, Splashtop

Ao não se preparar, você está se preparando para falhar.
— Benjamin Franklin
O coronavírus COVID-19 é um lembrete vívido de por que começamos o Splashtop em primeiro lugar: ajudar indivíduos, empresas, escolas, hospitais e outras organizações a se tornarem mais flexíveis, incorporando soluções eficazes de trabalho em casa em suas operações.
Como fornecedores líderes de acesso remoto, colaboração e soluções de suporte remoto, estamos mais preparados do que a maioria para manter nossos negócios funcionando com funcionários trabalhando em casa. Sentimos que é nossa responsabilidade, neste momento de crise global da saúde, estender esse mesmo nível de preparação a outras organizações e indivíduos.
Levamos este compromisso a sério.
Estamos todos a descobrir a melhor forma de responder ao surto COVID-19. Na Splashtop, nossa primeira ação foi fechar nosso escritório na China; nossos aproximadamente 20 funcionários estão trabalhando de forma produtiva em casa. Estamos vendo respostas semelhantes de outras organizações em todo o mundo, implementadas como tudo, desde opções sugeridas a políticas obrigatórias.
Em resposta ao coronavírus COVID-19, estamos descontando fortemente nossos produtos de acesso remoto para que as pessoas possam trabalhar em casa e ficar seguras.
Splashtop também servirá como um recurso mais geral durante este período desafiador. Explore nosso Centro de Recursos de Trabalho Remoto Coronavírus para obter mais informações.
COVID-19 é o que estamos lidando agora, mas está longe de ser o único disruptor potencial da vida e mobilidade das pessoas. Nos últimos anos assistimos a surtos semelhantes de SARS e MERS, e desastres naturais ou conflitos geopolíticos podem tornar temporariamente difícil ou impossível para as pessoas irem trabalhar, frequentar a escola ou visitar instalações médicas.
Acesso remoto facilmente acessível e acessível pode ser uma ferramenta importante no mundo moderno — seja usada como resposta às adversidades ou em um sentido mais positivo, para diminuir o tempo e o estresse de longas viagens, apoiar o equilíbrio trabalho/vida dos funcionários e atrair e reter trabalhadores mais jovens, que abraçam o teletrabalho como um atributo de estilo de vida importante.
Sei que são circunstâncias desafiadoras para todos nós. Encorajo você a explorar como as soluções de acesso remoto podem aumentar sua empresa e sua própria flexibilidade individual — tanto agora quanto muito depois da atual crise do coronavírus ter passado. Acredito que há uma força tremenda em estar preparado durante este tempo desafiador.
Recursos adicionais
Obtenha acesso remoto para permitir o trabalho a partir de casa