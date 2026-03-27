Quando surgem novas atualizações do Windows, as equipas de TI enfrentam um desafio: como podem implantar atualizações de forma eficiente e confiável em vários endpoints distribuídos? Claro, podem agendar atualizações, mas se um dispositivo ficar offline, os utilizadores adiarem reinícios, ou uma atualização falhar na instalação, provar a conclusão do patch para relatórios de conformidade torna-se uma confusão complicada.
As instalações de patches precisam ser rápidas e verificáveis. Isso significa lançar atualizações com o mínimo de passos manuais possível, num curto espaço de tempo, e confirmar o que está realmente instalado, o que está pendente de reinício e o que precisa de correção, depois relatar os resultados sem folhas de cálculo manuais.
Então, como podem as equipas de TI implementar remotamente as atualizações do Windows de forma rápida e fiável? Vamos explorar como uma implementação prática se parece e como ferramentas como a Splashtop AEM podem ajudar.
Os 5 Problemas Que Fazem com Que as Atualizações Remotas do Windows Falhem em Grande Escala
Antes de podermos lançar atualizações do Windows de forma eficiente, devemos compreender onde as coisas podem correr mal. Tipicamente, as implantações de patches falham porque o fluxo de trabalho se quebra em algum lugar entre as etapas de "implantação" e "prova", mas isso é uma área bastante ampla. Felizmente, podemos examinar os motivos do fracasso e encontrar maneiras de os resolver.
Problemas comuns de atualização incluem:
1. Sem Visibilidade em Tempo Real
Há uma diferença significativa entre uma atualização agendada e uma totalmente implantada. As equipas de TI devem conseguir ver, de relance, que dispositivos estão realmente atualizados e quais estão apenas agendados para atualizações, para que possam identificar endpoints vulneráveis e apoiar relatórios de conformidade com provas defensáveis.
Essencialmente, os agentes de TI devem poder responder rapidamente à pergunta comum: “Estamos expostos agora, ou não?” Sem a visibilidade adequada, tudo o que podem fazer é adivinhar.
2. Ciclos de Feedback Lentos
O que acontece quando um endpoint falha num ciclo de atualizações, fica offline ou faz o check-in tardiamente? Muitas vezes, esses dispositivos ficam apenas à espera e expostos até que o próximo ciclo ocorra, ou as equipas de TI têm de gastar tempo e energia a persegui-los para os atualizar. Estes ciclos de feedback lentos podem custar tempo, energia e dinheiro, além de criarem vulnerabilidades de cibersegurança.
3. Reinícios Dificultam a Conclusão
Na maioria das vezes, as atualizações exigem que os dispositivos reiniciem antes de serem totalmente aplicadas. Isto pode demorar e deixar os funcionários à espera enquanto os seus dispositivos reiniciam, por isso, os utilizadores frequentemente adiam as reinicializações. Nestes casos, os dispositivos permanecem num estado de "reinício pendente", parecendo devidamente atualizados, embora a atualização não esteja totalmente instalada.
4. Endpoints Fora da Rede Ficam Para Trás
O trabalho remoto e híbrido, bem como o crescimento das políticas de Bring-Your-Own-Device (BYOD), levaram a um aumento de endpoints fora da rede. Os portáteis e outros dispositivos remotos são menos dependentes de VPNs ou de ligações LAN, permitindo ainda assim que os funcionários trabalhem a partir de qualquer lugar. No entanto, as equipas de TI devem ser capazes de gerir estes endpoints remotos e mantê-los totalmente atualizados, o que pode ser desafiante se estiverem tipicamente fora da rede.
5. A elaboração de relatórios demora demasiado tempo
A elaboração de relatórios é importante para auditorias, atualização dos líderes, seguros cibernéticos e demonstração de conformidade de TI. No entanto, preparar relatórios pode demorar e ser difícil sem ferramentas adequadas de registro e relatórios. Isso pode levar as equipes a realizar exportações manuais e reconciliações pontuais, gastando tempo valioso enquanto se esforçam para encontrar todas as informações de que precisam.
Então, como podemos resolver estes problemas? Uma solução ideal deve implementar, verificar e remediar continuamente, o que pode ser conseguido com uma solução de gestão de patches robusta como o Splashtop AEM.
Por Que o Splashtop AEM é a Melhor Escolha para Implantar Atualizações do Windows Remotamente
Splashtop AEM inclui uma implementação robusta de patches baseada em políticas e automação, capacitando as equipas de TI a distribuir atualizações eficientemente em todos os seus dispositivos remotos.
Splashtop AEM oferece:
1. Visibilidade de Patches em Tempo Real em Todos os Pontos Finais
A visibilidade é um dos maiores gargalos que pode atrasar o lançamento de patches. Muitas organizações dependem de atualizações agendadas, mas isso pode resultar em atualizações perdidas em dispositivos offline, instalações falhadas e dificuldades em confirmar patches.
Splashtop AEM fornece visibilidade em tempo real sobre endpoints e status de patches, ajudando as equipas a confirmarem rapidamente o que está atualizado, o que está pendente e o que precisa de atenção. Se algum não puder ser atualizado por qualquer razão, as equipas de TI podem controlar e gerir exceções.
O Splashtop AEM permite-lhe:
Veja quais dispositivos estão a faltar atualizações agora, independentemente de estarem "atribuídos" ou "planeados".
Identificar instalações bloqueadas, reinicializações pendentes e falhas repetidas para que você possa resolvê-las e garantir que as atualizações sejam instaladas corretamente.
Filtrar por grupos de dispositivos para realizar lançamentos faseados e garantir cuidadosamente que as atualizações são devidamente implementadas.
2. Desdobramento e Ciclos de Remediação Mais Rápidos
Se as equipes de TI conseguirem reduzir o tempo de encerramento, podem diminuir a exposição mais rapidamente e manter a conclusão dos patches mais consistente em toda a frota. A chave para essa rapidez vem da capacidade de lidar imediatamente com dispositivos que estão atrasados nos seus patches, em vez de esperar por ciclos de patching lentos e relatórios atrasados.
O Splashtop AEM suporta implementação de patches baseada em políticas e fluxos de trabalho de remediação mais rápidos, para que as equipas possam implementar atualizações, identificar exceções rapidamente e fechar lacunas sem esperar dias para descobrir o que falhou. Isso garante que as correções sejam rapidamente aplicadas, e quaisquer problemas ou atrasos são descobertos rapidamente, em vez de dias depois.
Splashtop AEM permite que as equipas de TI:
Envie atualizações e feche lacunas sem esperar pelos ciclos lentos de check-in, reduzindo assim atrasos e demoras.
Remedia falhas com ações direcionadas, em vez de reexecutar toda a implementação, reduzindo as interrupções e melhorando a eficiência.
Reduzir o desfasamento das atualizações em frotas remotas e híbridas, resultando em menos dispositivos cronicamente desactualizados.
3. Automação Que Reduz o Trabalho Manual
A automação proporciona uma aplicação de patches consistente, eficiente e fiável. Reduz o trabalho manual, executa tarefas a um ritmo constante e lida com exceções com mínimo input, resultando num processo de patching conveniente e repetível.
A automação de patching do Splashtop AEM pode ser configurada para seguir as políticas da sua organização, agendar implantações em horários convenientes, implantar patches em anéis de teste e resolver falhas, para que as equipes de TI possam lançar atualizações de forma eficiente em ambientes distribuídos. Isso resulta em patches rápidos, confiáveis e repetíveis, liberando tempo para que os agentes de TI se concentrem em outras tarefas.
Splashtop AEM oferece:
Patching agendado alinhado às janelas de manutenção para reduzir a interrupção do negócio.
Workflows baseados em políticas para que os lançamentos sejam consistentes e repetitivos mês após mês.
Menos navegação entre consolas e menos scripts pontuais para reduzir erros humanos e melhorar a eficiência.
4. Comprovação e Relatórios Que Resistam a Auditorias
Uma vez que os seus endpoints estejam atualizados, também deverá ser capaz de demonstrá-lo. Auditores e líderes de segurança querem ver a cobertura, quaisquer exceções existentes e como são tratadas. Como tal, o registo robusto e a geração de relatórios são vitais para passar auditorias sem problemas.
Splashtop AEM mantém registos de atividade de patch, acompanha exceções e mostra o estado dos patches e reinícios pendentes para que as equipas possam confirmar a conclusão e documentar ações de seguimento. Isso facilita a apresentação de evidências para auditorias sem ter que procurar dados.
O Splashtop AEM inclui:
Relatórios de status de patches que são fáceis de compartilhar internamente, ajudando as equipas com auditorias de segurança e atualizações de liderança.
Evidência de conclusão, incluindo a conclusão de reinicializações quando aplicável, para verificação e encerramento.
Visões claras para stakeholders, incluindo liderança de TI, segurança e conformidade.
Como Implementar Atualizações do Windows em Vários Computadores com Splashtop AEM (Passo a Passo)
Se você é um agente de TI que precisa de implementar atualizações do Windows em endpoints distribuídos, a tarefa pode parecer assustadora. Felizmente, com Splashtop AEM, é possível testar e implementar patches com menos passos manuais, usando um processo repetível que se escala em endpoints distribuídos.
Passo 1: Criar Grupos de Dispositivos para Piloto e Produção.
O primeiro passo é criar grupos de dispositivos para implementações em fases; estes são projetados para controlar o risco e tornar a resolução de problemas gerível, implementando atualizações em anéis, em vez de tentar atualizar tudo de uma vez.
Um bom grupo piloto deve cobrir apenas cerca de 5-10 por cento dos teus terminais, mas deve incluir uma mistura de departamentos, tipos de hardware, dispositivos remotos e locais, e alguns dispositivos que provavelmente vão dar trabalho. Isso abrange uma boa amostra dos endpoints que serão atualizados, permitindo identificar antecipadamente quaisquer problemas com departamentos ou dispositivos específicos.
Deves também incluir um grupo para exceções, como máquinas de laboratório, dispositivos com aplicações especializadas, ou aqueles com necessidades rigorosas de tempo de atividade. Essas exceções podem ser excluídas das tuas implantações maiores para que possam ser tratadas adequadamente em seu próprio tempo.
Passo 2: Configure o Ritmo de Atualização e as Regras de Reinício
Definir horários e regras para atualizações ajuda a automatizá-las de forma eficiente e a garantir que sejam implementadas dentro dos teus prazos internos. Splashtop AEM permite criar políticas para determinar quando as atualizações são implementadas, permitindo automatizar a aplicação de patches enquanto garante a conformidade com suas regulamentos.
O Splashtop AEM permite-te controlar o seguinte:
Agendas ao redor de horas ativas e janelas de manutenção para evitar interrupções e lançar atualizações com segurança durante a noite, aos fins de semana ou dentro de janelas específicas dos departamentos.
Solicitações para reiniciar e prazos para reinício para que os utilizadores recebam avisos claros para reiniciar quando necessário, e a TI possa garantir a conclusão do reinício usando políticas e ações agendadas em grupos de dispositivos.
Alinhar as fases de implementação via implantação baseada em anéis, começando com uma fase piloto e uma janela de observação, antes de passar para as ondas de produção faseadas.
Passo 3: Execute o Piloto e Depois Expanda em Ondas
Quando distribuis atualizações, não queres enviá-las todas de uma vez. Em vez disso, comece com o seu grupo piloto e fique atento a quaisquer problemas, incompatibilidades ou outros inconvenientes que possam surgir. Isto ajuda-te a identificar problemas que devem ser resolvidos antes de uma implementação maior.
Se surgir algum problema, pode tentar remediá-lo antes dos próximos lançamentos. Isso pode ser tão simples quanto tentar novamente instalações falhadas, mas pode exigir isolar os pontos de extremidade problemáticos para uma resolução mais aprofundada. O importante é que resolva os problemas antes de expandir para um sistema de implementação maior.
Uma vez que o grupo piloto seja implementado sem problemas (ou pelo menos com dificuldades mínimas), pode avançar para o próximo grupo.
Passo 4: Verificar a Conformidade e Exportar um Relatório
Uma vez que o patch esteja totalmente implantado, precisas provar a conclusão. O Splashtop AEM fornece relatórios prontos para auditoria que mostram a cobertura do patch, destacam exceções e documentam as ações tomadas para fechar lacunas.
Isto inclui confirmar cobertura em todos os dispositivos, junto com uma lista clara de dispositivos inalcançáveis ou offline que ainda precisam de acompanhamento. Confirma que os reinícios pendentes estão em zero ou próximos disso (pois reinicializações são frequentemente necessárias para concluir instalações de patches), e captura notas sobre taxas de conclusão, exceções, e ações de remediação para fornecer um claro rastro de auditoria.
Erros Comuns de Implementação e Como o Splashtop AEM o Ajuda a Evitá-los
Ao implementar patches em todos os endpoints, há alguns erros comuns a ter em atenção. Ter em mente estas armadilhas ajudar-te-á a identificá-las e evitá-las, assegurando uma implementação mais eficiente.
1. Instalado Mas Não Reiniciado
Uma correção não está totalmente instalada até que o dispositivo em que foi instalada seja reiniciado. No entanto, os funcionários frequentemente adiam estas reinicializações para evitar interrupções no trabalho. Como resultado, as correções parecem estar "instaladas" mas não estão ativas. As organizações devem impor prazos e acompanhar as reinicializações pendentes para verificar a implementação, usando prompts claros, ferramentas de agendamento e adiamentos razoáveis para garantir que os dispositivos sejam reiniciados sem interromper o trabalho de ninguém.
2. Endpoints Remotos Que Saem de Conformidade
Os terminais remotos podem ser difíceis de gerir, especialmente quando são usados com pouca frequência. Entre a conectividade intermitente, as verificações inconsistentes e os dispositivos em movimento que raramente estão no VPN da empresa, é fácil que fiquem fora de conformidade. As equipas de TI precisam de software de gestão de patch com remediação direcionada para rapidamente trazer os dispositivos de volta à conformidade, especialmente se forem de alto risco.
3. Os Fracassos Espalham-se Porque o Piloto Não Era Realista
Mesmo que esteja a usar implementações baseadas em anéis, é ainda possível cometer erros que deixam escapar grandes problemas. Quando um anel piloto se concentra apenas em dispositivos básicos que são fáceis de atualizar, pode não detectar problemas com drivers, espaço no disco, conflitos de aplicações, entre outros.
O grupo piloto deve incluir uma boa mistura de hardware, funções, dispositivos remotos, casos especiais e dispositivos de uso comum. Esta variedade ajuda a garantir que pode obter os testes mais precisos para cada tipo de endpoint, facilitando a identificação de problemas antes que eles se tornem generalizados.
Lista de Verificação para Implementação Remota de Atualizações do Windows
Quando é hora de implementar atualizações em dispositivos Windows, não precisa ser uma luta demorada. Siga esta lista de verificação para garantir que as atualizações sejam aplicadas de forma eficiente, verificadas com precisão e remediadas rapidamente:
Crie grupos de dispositivos piloto e de produção, incluindo exceções, para gerir eficazmente implementações.
Define a cadência, janelas de manutenção e regras de reinício para controlar a velocidade das atualizações e cumprir os teus prazos.
Executa uma implantação piloto com uma amostra representativa.
Verificar instalações e conclusão de reinicializações para obter verdadeiro encerramento.
Corrigir falhas imediatamente, em vez de esperar até depois da implementação.
Expansão em ondas, usando limiares para saber quando passar para o próximo anel.
Exporte relatórios de conformidade, incluindo informações sobre cobertura, exceções e ações.
Atualizações do Windows Facilitadas
Implementar remotamente atualizações do Windows não precisa ser uma luta, desde que tenha as ferramentas certas. A correção remota requer implantação, verificação e remediação para ter sucesso, mas pode levar a um encerramento mais rápido, menos 'fogos' e relatórios dos quais pode ter confiança.
Com o Splashtop AEM, pode aplicar correções através dos pontos de extremidade a partir de uma consola centralizada com a visibilidade, automação, fluxos de trabalho de remediação e relatórios necessários para manter o controlo operacional e apoiar o relatório de conformidade. Em vez de perseguir a última fatia de pontos de extremidade após cada ciclo, pode padronizar um processo repetível que fecha lacunas mais rapidamente.
Pronto para reduzir o atraso de patch, diminuir o backlog de exceções e produzir relatórios claros sobre o que está realmente corrigido? Começa um teste gratuito do Splashtop AEM hoje.