2026 está quase aí, e embora ninguém possa dizer com certeza o que o futuro reserva, podemos fazer uma previsão bastante razoável. Nos últimos anos, vimos o trabalho remoto crescer e tornar-se uma parte essencial dos negócios e identificámos tendências de trabalho remoto que continuarão no próximo ano.
Afinal, políticas adequadas de trabalho remoto podem expandir os recursos de talento, reduzir custos, apoiar a flexibilidade e manter alta produtividade. Portanto, é lógico que continuem fortes ao longo de 2026 e além. Com isso em mente, vamos verificar as tendências de trabalho remoto para 2026 e ver o que o futuro reserva.
O Cenário do Trabalho Remoto em 2026
O trabalho remoto foi, em tempos, considerado uma acomodação temporária; uma medida tomada quando os funcionários precisavam de trabalhar enquanto viajavam ou estavam doentes em casa, em vez de uma forma permanente de trabalho. Trabalhar no escritório era tanto a norma quanto a expectativa, e o termo "trabalho híbrido" era praticamente desconhecido.
Contudo, tudo isso mudou na década de 2020. Enquanto o trabalho remoto e a tecnologia em torno dele cresciam de forma constante, durante a pandemia de COVID-19, ele decolou e se tornou uma necessidade, mantendo-se forte desde então.
Naquela altura, os colaboradores e as organizações começaram a experienciar os benefícios do trabalho remoto. Os colaboradores ganharam a flexibilidade de trabalhar de qualquer lugar, incluindo em movimento ou no conforto de casa, e descobriram que isso ajudou a melhorar o equilíbrio entre vida pessoal e profissional e a produtividade. Os empregadores também puderam contratar a partir de uma base mais ampla, uma vez que já não estavam limitados pela localização física e podiam trazer talentos remotos que, de outra forma, estariam fora de alcance.
Agora, as empresas encontram-se num dilema. O trabalho remoto e híbrido provou ser popular entre os funcionários e um benefício para a produtividade e eficiência, mas ainda há muito a ser dito sobre trabalhar no escritório. Como resultado, muitas organizações estão a adotar tecnologia para capacitar os funcionários a trabalharem de qualquer lugar, incluindo no escritório e em movimento.
10 Tendências que Transformarão o Trabalho Remoto e Híbrido
Então, como será o futuro do trabalho remoto e híbrido? Analisámos tendências, acompanhámos o crescimento tecnológico, e talvez tenhamos consultado um ou dois videntes, e identificámos dez principais tendências de trabalho remoto para 2026:
As imposições agressivas para o regresso ao escritório estão a remodelar a cultura corporativa
O trabalho híbrido torna-se o modelo operacional padrão
Ferramentas de produtividade impulsionadas por IA transformam fluxos de trabalho remotos
Modelos de desempenho baseados em resultados substituem métricas baseadas no tempo
Cibersegurança torna-se uma prioridade máxima para equipas distribuídas
A força de trabalho de nómadas digitais torna-se comum
Os centros de trabalho remoto e os escritórios descentralizados ganham popularidade
A saúde mental e o bem-estar dos funcionários tornam-se não negociáveis
Aprendizagem contínua e melhoria de competências aceleram em todas as organizações
As práticas de trabalho remoto sustentáveis e ecológicas expandem-se
1. Mandatos agressivos de RTO (Retorno ao Escritório) redefinem a cultura corporativa
Embora o trabalho remoto tenha provado ser eficiente e seja bem acolhido pelos funcionários, muitas empresas ainda estão a pressionar para um regresso ao escritório. Sondagens recentes indicam que cerca de 30% das organizações planeiam reduzir ou eliminar o trabalho remoto em 2026. Ainda assim, também indicam que os horários de trabalho híbridos continuam muito populares e contribuem para a felicidade e retenção dos funcionários.
Isso levará, sem dúvida, a algumas mudanças, já que os funcionários podem procurar novos papéis que se alinhem aos seus horários híbridos preferidos, e as organizações podem deixar de contratar funcionários remotos. De facto, pesquisas mostraram que 76% dos trabalhadores disseram que se demitiriam se não lhes fosse mais permitido trabalhar remotamente, e 85% dos candidatos a emprego citaram o trabalho remoto como um fator principal na sua busca.
Enquanto os líderes empresariais dizem que o retorno ao escritório é uma questão de cultura empresarial e produtividade, a mudança de volta para o presencial pode ser ainda mais chocante do que a transição para o trabalho remoto. As organizações terão de discutir o retorno ao escritório com os seus colaboradores e encontrar um equilíbrio que funcione para todos para evitar uma transição turbulenta.
2. Trabalho Híbrido Torna-se o Novo Padrão
Dito isto, a escolha entre trabalho remoto e no escritório não tem de ser tudo-ou-nada, pois o trabalho híbrido está a tornar-se cada vez mais a norma. Num modelo de trabalho híbrido, os empregados trabalham alguns dias remotamente enquanto passam o restante no escritório.
O trabalho híbrido pode assumir várias formas, desde horários flexíveis onde os funcionários podem entrar e sair como quiserem até dias definidos para trabalhar dentro e fora do escritório. Cerca de 28% das empresas atualmente exigem que os funcionários trabalhem no escritório três dias por semana, com 13% exigindo quatro dias no escritório.
No entanto, esses números provavelmente mudarão em 2026. De acordo com a pesquisa do Resume Builder, o número de empresas com requisitos de quatro dias no escritório mudará para 17%, enquanto o requisito de três dias diminuirá para cerca de 25%. Contudo, a mesma pesquisa mostrou que 27% dos entrevistados dizem que três dias no escritório por semana é o ideal, com 19% preferindo dois dias e 13% preferindo quatro dias.
Independentemente da sua forma, o trabalho híbrido será certamente um fator chave no ano que vem, à medida que as organizações tentam encontrar um equilíbrio entre trabalhar dentro e fora do escritório.
3. Ferramentas de Produtividade com IA Transformam Fluxos de Trabalho Remotos
Claro, seria uma visão limitada falar do futuro sem mencionar a inteligência artificial (IA). Quando aplicada adequadamente, a tecnologia de IA pode ter um efeito transformador nos negócios e na produtividade, por isso o uso de ferramentas de produtividade com IA continuará a crescer.
As empresas podem usar ferramentas com IA para automatizar processos manuais repetitivos e melhorar a cibersegurança através de análises em tempo real. Por exemplo, Splashtop AEM (Gestão autónoma de terminais) fornece gestão automatizada de patches para OS e terceiros, insights em tempo real baseados em CVE sobre vulnerabilidades, e remediação orientada por políticas através de Ações Inteligentes, ajudando as equipas de TI a reduzir o risco e a carga de trabalho manual.
Da mesma forma, as ferramentas de produtividade e colaboração continuarão a crescer, oferecendo novas maneiras de simplificar as tarefas diárias. Com estas ferramentas, as organizações e as equipas de TI poderão apoiar as suas forças de trabalho remotas de forma mais eficaz, enquanto os trabalhadores remotos estarão melhor equipados para trabalhar de forma eficiente a partir de qualquer lugar.
No entanto, investir em ferramentas baseadas em IA requer diligência e pesquisa para garantir que ofereçam os benefícios de que os funcionários precisam, por isso, as empresas que procuram melhorar a produtividade com IA precisarão fazer a sua pesquisa.
4. Modelos de Desempenho Baseados em Resultados Substituem Métricas de "Cadeiras Ocupadas"
Com as mudanças constantes na forma como trabalhamos, os modelos e métricas de desempenho também mudarão. Durante muito tempo, a produtividade foi medida apenas pelas horas passadas no escritório, sob o pressuposto de que o tempo ali era produtivo. Mas o trabalho remoto e híbrido provaram que a produtividade não depende do local.
Em vez disso, as métricas clássicas de "cadeiras ocupadas" serão substituídas por modelos de desempenho baseados em resultados. Nestes modelos, o que importa são os resultados, incluindo a qualidade do trabalho, os objetivos alcançados e o impacto nos negócios.
O que já não importa é onde os funcionários trabalham e quanto tempo passam nas suas secretárias.
5. A Cibersegurança Ganha Protagonismo para Equipas Distribuídas
A cibersegurança continua a ser uma das maiores preocupações para os colaboradores e equipas remotas e, no próximo ano, ganhará ainda mais destaque.
As ameaças cibernéticas de hackers que exploram vulnerabilidades, esquemas de phishing e mais representam uma ameaça significativa para os empregados remotos, que podem nem sempre ter acesso às ferramentas de segurança ou recursos de que necessitam para se protegerem. Felizmente, já vimos vários avanços em ferramentas e soluções de cibersegurança projetadas para proteger os dispositivos onde quer que estejam.
Aqui na Splashtop, por exemplo, estamos focados em promover o trabalho remoto seguro de qualquer lugar, com uma vasta gama de funcionalidades de segurança para acesso remoto, incluindo autenticação multifator, verificação de dispositivos, controlos de acesso granulares e notificações de conexão remota. Splashtop AEM também ajuda a proteger os endpoints remotos com visibilidade em tempo real sobre vulnerabilidades conhecidas, com base em dados de Vulnerabilidades e Exposições Comuns (CVE), juntamente com fluxos de trabalho de remediação e aplicação de patches automáticos.
Como resultado, a Splashtop apoia organizações que operam sob estruturas de segurança e privacidade, como SOC 2, ISO/IEC 27001, RGPD, e compliance HIPAA. À medida que as empresas passam a compreender a necessidade de uma cibersegurança forte para empregados remotos e híbridos, este nível de segurança tornar-se-á cada vez mais essencial no próximo ano.
6. O Movimento dos Nómadas Digitais Torna-se Mainstream
Embora as empresas possam estar a pressionar por mais dias no escritório, muitos colaboradores vão abraçar ainda mais o estilo de vida de 'nómada digital', graças à crescente facilidade e acessibilidade do trabalho remoto.
O termo "nômade digital" refere-se a funcionários que trabalham de forma independente de qualquer localização, usando soluções de trabalho remoto (como o software de acesso remoto da Splashtop) para acessar o seu trabalho sem estarem ligados a um escritório, casa, ou qualquer outro local específico. Embora tradicionalmente se refira a funcionários que viajam enquanto trabalham, hoje aplica-se mais amplamente a qualquer pessoa que trabalhe remotamente, desde que nada restrinja a sua localização.
Assim, mesmo que mais empresas pressionem pelo regresso ao escritório, os funcionários que possam trabalhar de qualquer lugar continuarão a abraçar a liberdade e a flexibilidade do trabalho remoto. O trabalho remoto irá além do trabalho a partir de casa (ou ocasionalmente num café próximo) para trabalhar literalmente em qualquer lugar, incluindo enquanto viajam, num parque local, ou em qualquer outro lugar.
7. Emergem Centros de Trabalho Remoto e Espaços de Trabalho Descentralizados
Enquanto os nômades digitais usufruem da liberdade de trabalhar de qualquer e todo lugar, alguns funcionários trabalham melhor num ambiente de trabalho, mesmo que a sua empresa não tenha um escritório. Para esses funcionários, os centros de trabalho remoto e espaços de trabalho descentralizados continuarão a crescer em valor.
Soluções de escritório flexíveis como o WeWork são comuns, oferecendo espaços de escritório alugáveis para colaboradores remotos e proporcionando um local para trabalhar quando não há um escritório disponível. Espaços de trabalho descentralizados e centros de trabalho remoto expandem esse conceito, criando micro-escritórios mais pequenos em locais remotos e centros regionais que permitem aos colaboradores trabalharem juntos pessoalmente sem se mudarem para um escritório grande e centralizado.
Se os empregadores exigirem que os funcionários retornem ao escritório, têm a responsabilidade de garantir que os escritórios sejam acessíveis. Hubs de trabalho remoto e espaços de trabalho descentralizados permitem que os funcionários tenham uma experiência de escritório mesmo quando trabalham remotamente, por isso muitas organizações que incentivam o retorno ao local de trabalho precisarão investir neles.
8. Iniciativas de Saúde Mental e Bem-Estar Tornam-se Não-Negociáveis
A saúde mental e o bem-estar dos funcionários são vitais tanto para os funcionários quanto para a empresa. Está comprovado que funcionários felizes são mais produtivos e menos propensos a se demitirem, então as organizações que investem no bem-estar dos funcionários beneficiam tanto quanto os próprios funcionários. Com muitas organizações a exigir o regresso ao escritório, a sua responsabilidade de assegurar a saúde mental dos funcionários cresce.
Os colaboradores valorizam a sua saúde mental, e se os seus empregadores não se esforçarem para proteger o bem-estar dos colaboradores, é provável que eles saiam.
As organizações devem garantir que têm iniciativas em vigor para manter os seus funcionários felizes e saudáveis, especialmente se obrigarem a um regresso ao escritório. O trabalho remoto tem mostrado ter um impacto positivo na saúde mental, já que os empregados podem passar mais tempo com a família e menos tempo presos no trânsito ou em edifícios de escritórios frios. Os empregadores que exigem um regresso ao escritório precisarão encontrar formas de compensar a diferença.
9. Programas de Aprendizagem Contínua e Atualização Aceleram
As empresas precisam de investir nos seus funcionários, o que significa proporcionar oportunidades de formação e aperfeiçoamento. Isso garante que os funcionários possam acompanhar constantemente as mudanças tecnológicas e desenvolver novas habilidades que melhoram a eficiência, produtividade e desempenho, beneficiando tanto o seu negócio quanto as suas carreiras.
Em 2026, os programas de aprendizagem e aperfeiçoamento continuarão a crescer à medida que as empresas procuram formas de investir na formação e desenvolvimento de competências para as suas equipas. Estes programas de formação, por sua vez, ajudarão a acelerar o crescimento dessas empresas e manter os seus funcionários na vanguarda, quer trabalhem remotamente ou no escritório.
10. Sustentabilidade e Práticas de Trabalho Remoto Ecológicas
Finalmente, em 2026, as empresas continuarão a adotar os benefícios de sustentabilidade e ecológicos do trabalho remoto. O trabalho remoto pode ter um impacto significativo na pegada de carbono de uma empresa ao reduzir viagens e diminuir o consumo de energia nos escritórios. Como resultado, empresas que buscam práticas ecologicamente amigáveis continuarão a investir no trabalho remoto e na sustentabilidade que ele apoia.
Como as Empresas Podem Preparar-se para as Tendências de Trabalho Remoto de 2026
Muitas dessas tendências futuras podem parecer contraditórias: enquanto algumas empresas estão pressionando para um retorno ao escritório, outras estão a adotar ainda mais os benefícios do trabalho remoto. A razão é simples. Enquanto mais organizações voltarão ao escritório a tempo inteiro, a maioria ainda continuará a adotar o trabalho remoto e híbrido, e essas empresas continuarão a investir nisso.
Então, como as empresas podem preparar-se para estas novas tendências?
Primeiro, considere para onde o seu negócio está a caminhar: está entre os 30% que irão insistir num regresso total ao escritório, ou entre os 70% que estão a encontrar o equilíbrio certo para o trabalho híbrido? Em seguida, analise os investimentos e políticas que precisará.
As empresas podem manter-se competitivas ao investir em infraestrutura digital segura, estabelecer políticas de trabalho híbrido transparentes e priorizar resultados ao invés de horas trabalhadas no escritório. Com as ferramentas e tecnologias certas, os empregados remotos e híbridos podem trabalhar de qualquer lugar com a mesma facilidade e eficiência dos empregados no escritório, sem a pegada de carbono.
No entanto, se pretendes ficar no escritório, apoiar o bem-estar dos funcionários através de horários flexíveis e iniciativas de saúde mental será essencial. Isto também pode incluir investir em espaços de trabalho descentralizados, para que os funcionários que vivem longe ainda tenham um escritório onde possam trabalhar.
Independentemente de se focar no trabalho em escritório, remoto ou híbrido, investir no crescimento e desenvolvimento de competências dos funcionários é essencial. Se os funcionários não sentirem que têm espaço para crescer, se sentirem desvalorizados ou se a sua saúde mental estiver a sofrer, rapidamente passarão para algo melhor.
