Remote Desktop Services Alternative - Splashtop

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A man using Splashtop on his laptop, the best Remote Desktop Services alternative

Alternativa de serviços de desktop remoto - Splashtop

Trevor Jackins
2 min de leitura
Atualizado
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Com a tendência crescente do trabalho remoto, as empresas procuram soluções seguras, fiáveis e de alto desempenho para acesso remoto a desktops para garantir um acesso ininterrupto aos seus desktops e aplicações. Embora os Serviços de Desktop Remoto (RDS) tenham sido uma escolha popular para acesso a desktop remoto, existem agora muitas outras alternativas e a Splashtop surgiu como a melhor opção disponível hoje em dia.

Eis as razões pelas quais a Splashtop é a melhor alternativa aos Serviços de Desktop Remoto da Microsoft.

5 Razões pelas quais a Splashtop é a Melhor Alternativa aos Serviços de Desktop Remoto

1 — Ligações remotas de alto desempenho

Um dos fatores mais importantes no acesso a desktop remoto é o desempenho. A Splashtop é conhecido pelas suas capacidades de transmissão de alto desempenho, que permitem um acesso suave e sem falhas a desktops e aplicações, mesmo através de ligações à internet mais lentas.

Os protocolos proprietários da Splashtop permitem streaming de baixa latência, tornando-a ideal para aplicações como edição de vídeo e gráficos. Podes editar vídeos e usar outras aplicações com uso intensivo de recursos, como ferramentas de CAD e sentir como se estivesses a usar o desktop remoto pessoalmente.

Por outro lado, os RDS pode sofrer latência e outros problemas de desempenho quando usado em conexões de rede mais lentas.

2 – Suporte Multiplataformas

A Splashtop é compatível com uma gama mais ampla de dispositivos e sistemas operacionais que o RDS, incluindo Windows, Mac, iOS, Android e Chrome OS. Com a Splashtop, podes aceder aos teus desktops de qualquer um dos teus computadores, tablets ou dispositivos de smartphone. Não é preciso depender apenas de dispositivos Windows.

3 — Facilidade de Uso

O Splashtop é mais fácil de configurar e usar do que o RDS, que requer mais conhecimentos técnicos para instalar e configurar. Saiba mais sobre o quão fácil é configurar o software de desktop remoto com a Splashtop.

A Splashtop demora apenas alguns minutos para instalar. E a interface intuitiva da Splashtop torna fácil para os utilizadores assumirem o controlo dos seus computadores remotos e funcionem de forma eficiente, com pouco ou nenhum treino necessário.

4 — Segurança

Quando se trata de acesso a máquinas remotamente, a segurança de desktop remoto é uma das principais preocupações para as empresas. A Splashtop oferece uma gama de recursos de segurança para proteger contra acesso não autorizado e violações de dados, incluindo criptografia SSL/AES 256 bits, autenticação de dois fatores e autenticação de dispositivos. A Splashtop também apoia a conformidade com a HIPAA e o RGPD para empresas que exigem isso.

5 — Recursos

Splashtop oferece uma gama de funcionalidades para ajudá-lo a trabalhar de forma mais produtiva enquanto acede a um computador remotamente, como impressão remota, transferência de ficheiros, suporte a vários monitores, ativação remota e muito mais. O Splashtop vem equipado com todas as funcionalidades que se esperaria numa ferramenta de desktop remoto.

Experimente a Splashtop Agora — A Melhor Alternativa aos Serviços de Desktop Remoto

A Splashtop é a melhor alternativa aos Serviços de Desktop Remoto devido ao seu fluxo de alto desempenho, compatibilidade com várias plataformas, facilidade de uso, fortes recursos de segurança e extensa lista de recursos.

Se estás à procura de uma solução fiável e eficiente para acesso remoto de desktop, considere experimentar Splashtop.

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