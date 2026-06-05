Remote Desktop Services Alternative - Splashtop

Com a tendência crescente do trabalho remoto, as empresas procuram soluções seguras, fiáveis e de alto desempenho para acesso remoto a desktops para garantir um acesso ininterrupto aos seus desktops e aplicações. Embora os Serviços de Desktop Remoto (RDS) tenham sido uma escolha popular para acesso a desktop remoto, existem agora muitas outras alternativas e a Splashtop surgiu como a melhor opção disponível hoje em dia.
Eis as razões pelas quais a Splashtop é a melhor alternativa aos Serviços de Desktop Remoto da Microsoft.
5 Razões pelas quais a Splashtop é a Melhor Alternativa aos Serviços de Desktop Remoto
1 — Ligações remotas de alto desempenho
Um dos fatores mais importantes no acesso a desktop remoto é o desempenho. A Splashtop é conhecido pelas suas capacidades de transmissão de alto desempenho, que permitem um acesso suave e sem falhas a desktops e aplicações, mesmo através de ligações à internet mais lentas.
Os protocolos proprietários da Splashtop permitem streaming de baixa latência, tornando-a ideal para aplicações como edição de vídeo e gráficos. Podes editar vídeos e usar outras aplicações com uso intensivo de recursos, como ferramentas de CAD e sentir como se estivesses a usar o desktop remoto pessoalmente.
Por outro lado, os RDS pode sofrer latência e outros problemas de desempenho quando usado em conexões de rede mais lentas.
2 – Suporte Multiplataformas
A Splashtop é compatível com uma gama mais ampla de dispositivos e sistemas operacionais que o RDS, incluindo Windows, Mac, iOS, Android e Chrome OS. Com a Splashtop, podes aceder aos teus desktops de qualquer um dos teus computadores, tablets ou dispositivos de smartphone. Não é preciso depender apenas de dispositivos Windows.
3 — Facilidade de Uso
O Splashtop é mais fácil de configurar e usar do que o RDS, que requer mais conhecimentos técnicos para instalar e configurar. Saiba mais sobre o quão fácil é configurar o software de desktop remoto com a Splashtop.
A Splashtop demora apenas alguns minutos para instalar. E a interface intuitiva da Splashtop torna fácil para os utilizadores assumirem o controlo dos seus computadores remotos e funcionem de forma eficiente, com pouco ou nenhum treino necessário.
4 — Segurança
Quando se trata de acesso a máquinas remotamente, a segurança de desktop remoto é uma das principais preocupações para as empresas. A Splashtop oferece uma gama de recursos de segurança para proteger contra acesso não autorizado e violações de dados, incluindo criptografia SSL/AES 256 bits, autenticação de dois fatores e autenticação de dispositivos. A Splashtop também apoia a conformidade com a HIPAA e o RGPD para empresas que exigem isso.
5 — Recursos
Splashtop oferece uma gama de funcionalidades para ajudá-lo a trabalhar de forma mais produtiva enquanto acede a um computador remotamente, como impressão remota, transferência de ficheiros, suporte a vários monitores, ativação remota e muito mais. O Splashtop vem equipado com todas as funcionalidades que se esperaria numa ferramenta de desktop remoto.
Experimente a Splashtop Agora — A Melhor Alternativa aos Serviços de Desktop Remoto
A Splashtop é a melhor alternativa aos Serviços de Desktop Remoto devido ao seu fluxo de alto desempenho, compatibilidade com várias plataformas, facilidade de uso, fortes recursos de segurança e extensa lista de recursos.
Se estás à procura de uma solução fiável e eficiente para acesso remoto de desktop, considere experimentar Splashtop.