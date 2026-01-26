As equipas de TI têm muito com que lidar e estão constantemente sob pressão para reduzir tanto a sua carga de trabalho como os custos. No entanto, essa pressão vem com o medo de enfraquecer a segurança. Há um equilíbrio entre velocidade e segurança que precisam de alcançar, e não podem dar-se ao luxo de sacrificar nenhum.
Felizmente, não têm de o fazer. Eficiência e segurança não são mutuamente exclusivas, e as empresas podem alcançar ambas. Com as ferramentas certas de automação e regras de priorização, a eficiência e a segurança estão ambas ao alcance.
Com isso em mente, vamos explorar como as empresas podem usar ferramentas como o Splashtop AEM para reduzir o fardo das equipas de TI sem comprometer a cibersegurança.
De onde vem realmente a carga de trabalho de TI
Antes de podermos determinar como reduzir a carga de trabalho de TI, devemos examinar as suas causas. Estes são os maiores fatores que levam a um aumento da carga de trabalho para as equipas de TI:
1. Atualização e Remediação Manual
A correção de falhas e a remediação são essenciais para a segurança, mas o manuseamento manual pode ser demorado e propenso a erros. Considere o tempo gasto a agendar, aprovar e validar patches manualmente, bem como em patches de emergência fora do horário de expediente. Tudo isto resulta num processo lento e ineficiente que poderia ser melhor gerido através da automação.
2. Procurar Inventário de Dispositivos e Dados de Conformidade
Gerir inventários e garantir a conformidade é essencial, mas rastreá-los manualmente com folhas de cálculo, scripts e verificações pontuais é ineficiente. Estes métodos criam trabalho desnecessário e aumentam o stress enquanto ocupam recursos de TI, o que é a última coisa que precisa quando uma auditoria se aproxima. Ferramentas automáticas que podem rastrear inventário, detectar novos dispositivos e monitorizar a conformidade podem poupar tempo e stress às equipas de TI.
3. Fornecimento e Remoção Repetitiva de Acesso
A integração de novos funcionários, a saída de antigos, a mudança de funções e o ajuste de permissões, embora essenciais para a segurança e eficiência de acesso, podem ser processos demorados. Quanto mais ferramentas e permissões precisar de gerir por função, mais longo se torna o processo. Em vez disso, considere ferramentas de automação que reduzem o esforço manual aplicando políticas a nível de dispositivo, agrupando endpoints por função ou finalidade e aplicando automaticamente as configurações e controlos de segurança adequados à medida que os dispositivos ou responsabilidades mudam.
4. Ferramentas e painéis desconectados
A proliferação de TI é um dos maiores contribuintes para o aumento da carga de trabalho. Quando os agentes precisam alternar entre várias ferramentas e aplicações, isso só aumenta o tempo e o esforço necessários para realizar uma única tarefa. Embora as várias ferramentas possam adicionar capacidades úteis, a consolidação é fundamental para manter a produtividade.
Por Que Cortar Caminhos Não É a Resposta
Embora possa ser tentador fazer pequenos sacrifícios aqui e ali para melhorar a segurança, fazê-lo é convidar o desastre. Reduzir custos pode criar vulnerabilidades e acumular-se rapidamente de várias maneiras, incluindo:
Atrasar patches aumenta as janelas de exposição, à medida que os seus endpoints ficam mais tempo com vulnerabilidades não corrigidas.
Afrouxar os controles de acesso permite movimentos laterais, de modo que contas comprometidas possam causar mais danos em uma área mais ampla.
Reduzir a monitorização cria pontos cegos, tornando mais difícil identificar vulnerabilidades ou atividades suspeitas.
Confiar nos utilizadores introduz inconsistências e erros, já que o erro humano é inevitável.
O que "Reduzir Carga de Trabalho" Deveria Realmente Significar
Reduzir as cargas de trabalho não significa reduzir a segurança. Pelo contrário, significa adicionar ferramentas e funcionalidades que simplificam os fluxos de trabalho e melhoram a eficiência, permitindo que as equipas de TI façam mais com menos esforço manual.
Maneiras de reduzir as cargas de trabalho de TI incluem:
Menos esforço manual, não menos cobertura: Usar ferramentas com monitorização e alertas automáticos em tempo real ajuda a melhorar a eficiência ao eliminar a necessidade de os agentes de TI monitorizarem manualmente os endpoints.
Automação em vez de repetição: As ferramentas de automação podem eliminar tarefas manuais repetitivas, libertando os agentes para se concentrarem em assuntos mais urgentes.
Visibilidade contínua em vez de verificações periódicas: A visibilidade em tempo real ajuda a melhorar a capacidade de resposta e a segurança sem exigir que os agentes verifiquem constantemente.
Acesso controlado sobre permissões amplas: A concessão de permissões amplas aumenta o potencial de danos que uma única conta comprometida pode causar. Definir permissões com base na função e necessidade ajuda a melhorar a segurança enquanto reduz a carga de trabalho de TI.
Menos ferramentas: Consolidar o seu conjunto de tecnologias facilita às equipas de TI a execução de tarefas importantes sem estar constantemente a alternar entre aplicações, mantendo uma segurança consistente.
Como a Automação Reduz a Carga de Trabalho e Melhora a Segurança
Agora que entendemos os riscos e objetivos, podemos considerar a solução. Usar software com funcionalidades de automação pode reduzir a carga de trabalho das equipas de TI automatizando tarefas manuais repetitivas sem comprometer a segurança.
1. A automação elimina tarefas repetitivas
Uma das aplicações mais impactantes da automação é lidar com tarefas manuais repetitivas. Mesmo pequenas tarefas, como registar chamadas após uma interação com o cliente, podem acumular e tornar-se grandes perdas de tempo, por isso automatizá-las ajuda a poupar tempo e a melhorar a eficiência das equipas de TI.
2. Visibilidade em Tempo Real Reduz o Tempo de Investigação
Investigar problemas é outro grande consumo de tempo, especialmente quando a visibilidade é limitada. Ferramentas de automação com visibilidade em tempo real podem detectar e exibir instantaneamente estados de dispositivos e patches, economizando horas que seriam gastas a investigar dispositivos e software.
3. A aplicação de políticas baseadas em normas impede retrabalho
Aplicar políticas de segurança e conformidade em todos os endpoints pode ser desafiador, mas o uso de ferramentas baseadas em políticas garante consistência e reduz as verificações posteriores. Estas ferramentas aplicam automaticamente políticas de endpoints, controlos de segurança e padrões de configuração em conformidade com as políticas e requisitos da empresa, reduzindo o retrabalho e a supervisão manual contínua para as equipas de TI.
Como a Splashtop Reduz a Carga de Trabalho de TI Sem Sacrificar a Segurança
Quando quiser simplificar os fluxos de trabalho de TI e reduzir com segurança as cargas de trabalho, pode fazê-lo com Splashtop AEM (Gestão autónoma de terminais). O Splashtop AEM apresenta ferramentas de automação e gestão de endpoints que monitorizam continuamente os dispositivos, fornecem informações sobre vulnerabilidades baseadas em CVE e automatizam a atualização, remediação e tarefas de manutenção de rotina para melhorar a eficiência sem comprometer a segurança.
Splashtop AEM inclui:
1. Gestão Automática de Endpoints com Splashtop AEM
Splashtop AEM permite uma fácil monitorização e gestão de terminais remotos a partir de uma única consola. Isto inclui a correção automática de OS e software de terceiros para manter os dispositivos atualizados, juntamente com a deteção e remediação de vulnerabilidades baseadas em CVE para reduzir a exposição a riscos de segurança conhecidos. Isto mantém os dispositivos protegidos sem exigir trabalho extra das equipas de TI.
2. Visibilidade em Tempo Real dos Dispositivos em Todo o Ambiente
Splashtop AEM fornece visibilidade de cada dispositivo remoto, incluindo inventário, estado de patches e desempenho. Isto elimina a necessidade de verificar manualmente os inventários, pois tudo é atualizado em tempo real através de automação. Também suporta a prontidão para auditorias, fornecendo informações de inventário claras e atualizadas para hardware e software.
3. O Acesso remoto e o Suporte remoto reduzem o trabalho físico.
Quando as organizações adotam modelos de trabalho remoto e híbrido, apoiar os colaboradores remotos pode ser desafiante. As ferramentas de suporte remoto da Splashtop permitem que as equipas de TI se conectem rapidamente a dispositivos remotos para resolução de problemas e manutenção, melhorando a velocidade de resolução enquanto reduzem a necessidade de acesso físico, visitas no local ou soluções alternativas não seguras.
4. Controlo Centralizado Substitui a Proliferação de Ferramentas
Mais ferramentas e painéis significam mais tempo gasto a alternar entre eles para realizar as mesmas tarefas. Reduzir a proliferação e consolidar ferramentas diferentes melhora a eficiência ao dar às equipas de TI menos painéis para gerir e uma responsabilidade mais clara, tornando mais fácil gerir e automatizar sistemas semelhantes a partir de um único local.
Passo-a-Passo: Reduzindo a Carga de Trabalho de TI da Forma Certa
Quando quiser reduzir a carga de trabalho do TI sem comprometer a segurança, é fácil fazê-lo com Splashtop AEM. Siga estes passos simples e poderá trazer o poder da automação e visibilidade em tempo real para a sua equipa de TI:
Identifique as tarefas manuais de TI mais demoradas para priorizar as suas necessidades de automação.
Implemente o Splashtop AEM, defina grupos de dispositivos e configure políticas de automação para atualização, remediação e monitorização com base na tolerância ao risco e prioridades operacionais.
Defina controlos de acesso baseados em funções e regras de grupo para limitar o âmbito de acesso e reduzir a sobrecarga de monitorização.
Use a visibilidade em tempo real para identificar vulnerabilidades e prevenir incidentes.
Use relatórios automáticos para validar resultados, em vez de realizar verificações manuais.
Depois de seguirem estes passos, verá que as suas equipas de TI conseguem trabalhar de forma mais eficiente, as tarefas são realizadas automaticamente e os seus endpoints permanecem seguros.
Erros Comuns que Aumentam a Carga de Trabalho ao Longo do Tempo
Claro, erros podem e acontecem em qualquer negócio. Esses erros podem levar a aumentos na carga de trabalho de TI, seja por meio de um pico repentino ou de um crescimento gradual ao longo do tempo, então as organizações devem estar atentas.
Cuidado com estes erros comuns ao usar automação para reduzir a carga de trabalho de TI:
Adicionar ferramentas em vez de simplificar os fluxos de trabalho: a solução para a carga de trabalho aumentada não é "mais ferramentas". Em vez disso, trata-se de consolidar e simplificar para alcançar os mesmos resultados sem se espalhar.
Personalizar excessivamente scripts que requerem manutenção constante: O objetivo dos scripts é automatizar tarefas e executá-las sem exigir intervenção manual. Se os scripts forem excessivamente complexos e exigirem manutenção constante, perdem seu propósito e apenas criam novos obstáculos.
Tratar a segurança e operações de TI como esforços separados: Operações e segurança devem andar de mãos dadas. Se quiser reduzir a carga de trabalho de TI, procure soluções seguras que melhorem a cibersegurança e agilizem os fluxos de trabalho de TI, em vez de se concentrar em uma coisa à custa da outra.
Esperar por incidentes antes de investir em automação: A automação é ótima para reduzir cargas de trabalho, melhorar a segurança e identificar potenciais ameaças e vulnerabilidades. Se você esperar até depois de um incidente de segurança para investir em automação, já é tarde demais. Como diz o ditado, “uma grama de prevenção vale um quilo de cura”, e isso é muito verdadeiro aqui, já que investir em ferramentas de automação é um uso eficaz de recursos para evitar desastres ainda mais custosos.
Menos Trabalho Manual, Segurança Mais Forte
Você pode reduzir sua carga de trabalho de TI sem reduzir a segurança. Com as ferramentas certas de automação, visibilidade e controle de acesso, você pode aliviar a carga de trabalho da sua equipe de TI enquanto mantém a segurança forte em toda a sua rede, dispositivos e contas.
Splashtop AEM dá às suas equipes de TI o poder de suportar, monitorar, gerir e atualizar endpoints remotos em toda a sua empresa, com automação perfeita e insights de segurança em tempo real. Com ele, você pode monitorar endpoints, resolver proativamente problemas e reduzir cargas de trabalho, sem sacrificar a segurança.
Splashtop AEM inclui:
Aplicação de patches automatizada para SO, aplicativos de terceiros e personalizados.
Insights de vulnerabilidade baseados em CVE assistidos por IA.
Frameworks de política personalizáveis que podem ser aplicados em toda a sua rede.
Monitorização e gestão de inventário de hardware e software em todos os terminais.
Alertas e remediação para resolver automaticamente problemas antes que se tornem problemas.
Ações de fundo para aceder a ferramentas como gestores de tarefas e gestores de dispositivos sem interromper os utilizadores.
Pronto para manter a segurança forte e ao mesmo tempo facilitar o trabalho para suas equipes de TI? Comece com o Splashtop AEM hoje com uma avaliação gratuita.