Soluções de Suporte Remoto para MSPs e TI – Splashtop Enterprise vs. Splashtop Remote Support

Quando se avaliam soluções de remote support, é importante escolher uma plataforma que esteja alinhada com a escala, fluxo de trabalho e requisitos de segurança da sua equipa. Na Splashtop, duas opções poderosas destacam-se: Splashtop Remote Support (nível SOS) e Splashtop Enterprise.
Ambas as soluções oferecem acesso remoto rápido, seguro, assistido e não assistido em todos os dispositivos, incluindo Windows, MacOS, iOS, Android, e muito mais. Cada um suporta equipes de TI e centrais de serviços com recursos principais, como acesso técnico, suporte a vários monitores, transferência de arquivos, gravação de sessão e recursos de reinicialização remota. No entanto, eles são projetados para diferentes tipos de organizações e modelos de suporte.
O Splashtop Remote Support (SOS tier) é ideal para equipas de TI e MSPs que precisam de uma solução fácil de implementar e baseada em técnicos para fornecer suporte a pedido e gerir até 300 terminais não assistidos. É otimizado para uma configuração rápida, operação intuitiva e recursos de suporte essenciais a um preço altamente competitivo.
Em contrapartida, o Splashtop Enterprise foi concebido para ambientes de grande escala que requerem controlos de segurança avançados, administração centralizada, fluxos de trabalho de service desk e integrações como SSO, SIEM e SCIM. É a melhor escolha para empresas, instituições educacionais e organizações em setores regulamentados que precisam atender a requisitos de conformidade rigorosos e, ao mesmo tempo, oferecer suporte a ambientes complexos de TI.
Na tabela abaixo, você pode comparar as duas opções lado a lado para ajudá-lo a decidir qual é a mais adequada às suas necessidades.
Splashtop Remote Support (SOS tier)
Acesso Assistido + Acesso Não Assistido
Sim
Sim
Assiste ao suporte para dispositivos móveis (Android/iOS)
Sim
Sim
Recursos que incluem transferência de arquivos, bate-papo, gravação de sessão, registro e suporte a vários monitores
Sim
Sim
Tickets PSA e integração ITSM
Sim
Sim
Gestão do papel do usuário e do acesso
Sim
Sim
Agrupamento de Usuários e Computadores
Sim
Sim
Licença de acesso remoto do usuário final
Sim
Sim
Splashtop Antivirus com tecnologia Bitdefender
Sim
Sim
Gestão Autónoma de Endpoints add-on
Sim
Sim
Funcionalidades de segurança avançadas como SSO, registo SIEM, lista branca de IP, gravação de sessões cloud e muito mais.
Não
Sim
Acesso não supervisionado a dispositivos Android
Não
Sim
Fluxo de trabalho avançado de service desk
Não
Sim
Capacidade de adicionar o Splashtop Augmented Reality e o Splashtop Connector
Não
Sim
Entre em contato conosco agora para saber mais, agendar uma demonstração ou iniciar um teste gratuito do Splashtop Enterprise!