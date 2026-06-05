Soluções de Suporte Remoto para MSPs e TI – Splashtop Enterprise vs. Splashtop Remote Support

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Comparação entre o Splashtop Enterprise e o Splashtop Remote Support

Splashtop Team
3 min de leitura
Atualizado
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Quando se avaliam soluções de remote support, é importante escolher uma plataforma que esteja alinhada com a escala, fluxo de trabalho e requisitos de segurança da sua equipa. Na Splashtop, duas opções poderosas destacam-se: Splashtop Remote Support (nível SOS) e Splashtop Enterprise.

Ambas as soluções oferecem acesso remoto rápido, seguro, assistido e não assistido em todos os dispositivos, incluindo Windows, MacOS, iOS, Android, e muito mais. Cada um suporta equipes de TI e centrais de serviços com recursos principais, como acesso técnico, suporte a vários monitores, transferência de arquivos, gravação de sessão e recursos de reinicialização remota. No entanto, eles são projetados para diferentes tipos de organizações e modelos de suporte.

O Splashtop Remote Support (SOS tier) é ideal para equipas de TI e MSPs que precisam de uma solução fácil de implementar e baseada em técnicos para fornecer suporte a pedido e gerir até 300 terminais não assistidos. É otimizado para uma configuração rápida, operação intuitiva e recursos de suporte essenciais a um preço altamente competitivo.

Em contrapartida, o Splashtop Enterprise foi concebido para ambientes de grande escala que requerem controlos de segurança avançados, administração centralizada, fluxos de trabalho de service desk e integrações como SSO, SIEM e SCIM. É a melhor escolha para empresas, instituições educacionais e organizações em setores regulamentados que precisam atender a requisitos de conformidade rigorosos e, ao mesmo tempo, oferecer suporte a ambientes complexos de TI.

Na tabela abaixo, você pode comparar as duas opções lado a lado para ajudá-lo a decidir qual é a mais adequada às suas necessidades.


Splashtop Remote Support (SOS tier)

Splashtop Enterprise

Acesso Assistido + Acesso Não Assistido

Sim

Sim

Assiste ao suporte para dispositivos móveis (Android/iOS)

Sim

Sim

Recursos que incluem transferência de arquivos, bate-papo, gravação de sessão, registro e suporte a vários monitores

Sim

Sim

Tickets PSA e integração ITSM

Sim

Sim

Gestão do papel do usuário e do acesso

Sim

Sim

Agrupamento de Usuários e Computadores

Sim

Sim

Licença de acesso remoto do usuário final

Sim

Sim

Splashtop Antivirus com tecnologia Bitdefender

Sim

Sim

Gestão Autónoma de Endpoints add-on

Sim

Sim

Funcionalidades de segurança avançadas como SSO, registo SIEM, lista branca de IP, gravação de sessões cloud e muito mais.

Não

Sim

Acesso não supervisionado a dispositivos Android

Não

Sim

Fluxo de trabalho avançado de service desk

Não

Sim

Capacidade de adicionar o Splashtop Augmented Reality e o Splashtop Connector

Não

Sim

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