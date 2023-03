Como as escolas podem usar tablets para aprimorar o aprendizado remoto

Aproveite os tablets que seus alunos usam para oferecer acesso remoto a computadores de laboratório para que eles possam acessar os recursos escolares sem sair de casa!

Os tablets iPad, Android e Windows oferecem um enorme potencial de ensino. As escolas implantaram tablets para os alunos melhorarem a sua experiência de aprendizagem na sala de aula. No mundo de hoje, onde a maioria dos alunos faz uso do ensino à distância, como as escolas e as universidades podem fazer o melhor uso dos tablet de seus alunos?

Embora os tablets possam ser ótimos para acessar a internet, escolas e universidades podem fazer muito mais para fazer dos tablets um poderoso companheiro no mundo da aprendizagem remota.

Por exemplo, os alunos em casa não conseguem acessar recursos que normalmente acessariam nos computadores do laboratório da sua escola. Aplicativos para design gráfico, produção de vídeo e áudio e modelagem 3D são vitais para as aulas de muitos alunos. Normalmente, o único lugar onde os alunos podem acessar esses programas é nos computadores da sua escola, isso significa que os alunos não conseguem acessar softwares cruciais ao estudar remotamente.

Mas e se houvesse uma maneira de dar aos seus alunos o acesso total a esses recursos em seus tablets sem que eles precisem sair de casa?

Com o Splashtop para Laboratórios Remotos, isso é possível.

Acesso remoto a computadores de laboratório usando tablets

O Splashtop para laboratórios remotos oferece aos alunos a capacidade de acessar computadores de laboratório remotamente usando seus próprios dispositivos pessoais, incluindo tablets.

Uma vez conectado a uma sessão de desktop remoto, o aluno pode ver a tela do computador remoto em tempo real. Eles podem controlar o computador remotamente usando seu tablet e qualquer aplicativo como se estivessem sentados na frente do computador.

O Lenawee Intermediate School District, Universidade Estadual de Wayne e Laney College são algumas das muitas instituições educacionais que usam a Splashtop para permitir que os alunos acessem os recursos do laboratório usando seus dispositivos sem sair de casa.

Quer ver isso com seus próprios olhos? Entre em contato conosco para agendar uma demonstração e experimentar nossas soluções gratuitamente!

Fale Conosco

Sem mencionar que os professores também podem se beneficiar da Splashtop, eles podem usar o desktop remoto para acessar seus computadores usando seus tablets e outros dispositivos.

Use seus tablets e ofereça aos alunos o acesso remoto aos computadores escolares!

Bônus: Ferramentas de tablet da Splashtop para a sala de aula

Com o conjunto completo de ferramentas de desktop remoto e compartilhamento de tela da Splashtop, professores e alunos também podem usar tablets para aprimorar a experiência da sala de aula.

Uma maneira dos professores aumentarem o engajamento é compartilhando o conteúdo do seu tablet com o Mac ou PC da classe com o Mirroring360, permitindo que eles assistam o conteúdo da aula e ainda tenham a possibilidade de controlá-lo.

Com o Splashtop Classroom, os professores podem controlar remotamente o computador da aula usando seu iPad ou tablet Android. Melhor ainda, alunos com o seu próprio tablet podem assistir a aula diretamente na sua própria tela. Os professores podem até mesmo permitir que os alunos controlem a aula e façam anotações no seu próprio dispositivo.

Saiba mais sobre todas Soluções Splashtop para a educação.