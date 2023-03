As 5 principais ferramentas de software para ensino a distância

Com o ensino à distância, é importante ter as ferramentas certas para que os alunos, professores, e o conteúdo da aula estejam todos ligados. Aqui estão as melhores soluções de software para escolas e faculdades para melhorar o ensino à distância.

Enquanto a pandemia da COVID-19 não acabar, muitas faculdades, universidades e distritos escolares de ensino fundamental e médio se voltaram para o ensino a distância como uma alternativa ao ambiente tradicional de sala de aula no próximo ano.

O ensino a distância é uma forma eficaz dos alunos continuarem a sua aprendizagem, independentemente das limitações físicas ou temporais. Ninguém sabe ao certo quanto tempo esta pandemia irá durar; portanto, é importante que os educadores estejam equipados com o software adequado para oferecer aos seus alunos a melhor experiência de aprendizagem possível nestes tempos de mudança.

Dito isto, este artigo irá falar sobre 5 tipos de ferramentas de software que as instituições educacionais precisam considerar nos seus planos de ensino a distância:

Sistema de Gerenciamento de Aprendizagem (LMS)

Videoconferências

Colaboração

Monitoramento e gerenciamento de equipe

Acesso remoto

Sistema de Gerenciamento de Aprendizagem (LMS)

Como não haverá acesso a uma sala de aula física e a livros didáticos, professores podem não possuir uma maneira de passar o material das aulas para seus alunos. Os Sistemas de Gerenciamento de Aprendizagem (LMS) oferecem aos professores uma maneira de automatizar o gerenciamento, a entrega e o rastreamento do conteúdo educacional.

Algumas ferramentas LMS populares são o Schoology Learning, Canvas e Blackboard Learn.

Videoconferências

Para promover um ambiente de aprendizagem mais interativo, professores e supervisores podem querer interagir em tempo real com seus alunos durante as aulas teóricas. Isso não só mantém os alunos engajados, mas também permite que os professores respondam a quaisquer perguntas que possam surgir durante a sessão. As ferramentas de videoconferência permitem que professores e alunos se mantenham conectados e colaborem em um ambiente virtual em tempo real.

Algumas ferramentas de videoconferência populares usadas por universidades, escolas e professores incluem Google EDU, Zoome Wyzant.

Colaboração

Na aprendizagem remota, pode ser quase impossível coordenar as tarefas entre várias pessoas. Um software colaborativo permite que alunos e professores trabalhem uns com os outros, facilitando todo o processo.

As ferramentas de software colaborativo mais usadas incluem MURAL, Drawp for School e Loop.

Software de acesso remoto

Alguns alunos podem não possuir as ferramentas de software necessárias (como Adobe, Microsoft Office, etc.) em seus computadores. Um software de acesso remoto permite que os alunos acessem e controlem os computadores do laboratório de computação da escola remotamente usando seus próprios próprios dispositivos. Eles usar qualquer software dos computadores escolares durante uma sessão remota, usando até mesmo seus Chromebooks.

O melhor software actual de acesso remoto para a educação é Splashtop para laboratórios remotos . Splashtop permite às escolas dar aos alunos acesso aos computadores Windows e Mac a partir dos seus próprios computadores, tablets, e dispositivos móveis.

Suporte Remoto

Devido a natureza do ensino a distância, alunos e professores podem precisar receber ajuda caso eles se depararem com problemas técnicos em seus dispositivos. Um software de suporte remoto permite que os técnicos de TI forneçam assistência a qualquer dispositivo no momento em que a ajuda for necessária. Use um software de suporte remoto para garantir que seu corpo docente e alunos possam resolver seus problemas rapidamente para continuar aprendendo o mais rápido possível.

O melhor software de acesso remoto actual para TI educacional é Splashtop SOS .

Você está interessado em experimentar gratuitamente as ferramentas de acesso remoto da Splashtop para ensino a distância?

