Resolvendo os desafios da educação online com acesso remoto e software de segurança de documentos

Embora as VPNs possam parecer uma opção fácil e segura no começo, elas podem ser caras para se configurar, manter e dimensionar, além de poderem atrasar muito.

Tal como os estudantes, o teu corpo docente também precisa de trabalhar a partir de casa. Por isso, terão de ser capazes de entrar remotamente nos computadores do campus, configurar computadores de laboratório, partilhar ficheiros de aulas, verificar as submissões dos alunos e interagir com eles.

Manter os alunos engajados e atentos é um desafio até mesmo na aprendizagem presencial. Em um cenário remoto, todo esse processo pode ser ainda mais complexo quando houverem problemas técnicos. Problemas com o streaming de vídeo, falha de software nos computadores do laboratório, problemas de transferência de arquivos, treinamento e outras questões similares podem interromper o bom andamento de uma aula. A solução desses problemas irá exigir que suas equipes de TI acessem a ampla variedade de dispositivos dos alunos e professores, bem como os computadores da escola remotamente.

Acompanhar o engajamento dos alunos e monitorar exames de maneira online

No ensino presencial, é muito mais fácil saber quais alunos estão engajados e interagindo com o material didático. No entanto, quando todos estão assistindo as suas aulas remotamente, pode ser difícil para os professores manter todos os alunos interessados e saber se eles estão seguindo o conteúdo do curso ou não. Você não tem como saber se os alunos realmente leram as suas observações de uma palestra ou se eles assistiram os seus vídeos até o final. Quando chegar o momento da avaliação de todos esses alunos, você irá perder um tempo valioso apenas motivando todos eles a continuarem nesse processo.

Monitorar os exames pode ser um desafio, os estudantes estão encontrando maneiras cada vez mais engenhosas de colar em provas online. Cabe a você verificar as suas identidades, garantir que todos tenham o mesmo tempo para fazer as provas e evitar o vazamento de perguntas confidenciais do exame. O não cumprimento de qualquer uma destas etapas pode diminuir a qualidade das suas aulas e a reputação da sua instituição.