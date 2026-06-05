Resolvendo os desafios da educação online com acesso remoto e software de segurança de documentos

As instituições de ensino estão enfrentando um sério dilema durante a pandemia da COVID-19. Até o final de abril, havia mais de 1,2 bilhão de crianças afetadas pelo fechamento das escolas em mais de 186 países, de acordo com dados do Fórum Econômico Mundial e da UNESCO.
Levando em conta a segurança dos alunos e de todos os profissionais envolvidos, muitas instituições realizam ou estão considerando realizar aulas online através do e-learning e da aprendizagem remota. Embora isso garanta a continuidade tanto dos seus negócios quanto da educação dos alunos, ainda há algumas dúvidas sobre o impacto real da aprendizagem remota. Os pais dos estudantes querem ter certeza de que a qualidade da educação não será afetada negativamente, afinal de contas, as parcelas dos cursos irão permanecer as mesmas. As escolas, universidades e outros profissionais da área do ensino estão sob pressão para garantir que essa mudança para a aprendizagem remota seja contínua e eficiente.
4 desafios da educação online
Como um profissional da área da educação, você precisa garantir que a aprendizagem remota consiga replicar com eficiência a experiência de aprendizagem presencial. Para atingir isso, é preciso superar alguns desafios fundamentais.
Disponibilizar os recursos de informática do campus para os estudantes e professores que estão em casa
Um componente muito importante ao oferecer um programa eficaz de aprendizagem remota (e para justificar todas essas parcelas) é permitir que os alunos tenham acesso a todos os recursos informáticos da instituição, da mesma maneira como seria durante o aprendizado presencial em sala de aula.
Os alunos precisam ter acesso a aplicativos de software para realizar tarefas que envolvam programação, design 3D, edição de vídeo e muito mais. Não é viável que as instituições forneçam licenças de software para todos os estudantes, além disso, nem todos os alunos possuem computadores capazes de rodar aplicativos de desktop, como a Adobe e a Autodesk em casa.
Tal como os estudantes, o teu corpo docente também precisa de trabalhar a partir de casa. Por isso, terão de ser capazes de entrar remotamente nos computadores do campus, configurar computadores de laboratório, partilhar ficheiros de aulas, verificar as submissões dos alunos e interagir com eles.
Embora as VPNs possam parecer uma opção fácil e segura no começo, elas podem ser caras para se configurar, manter e dimensionar, além de poderem atrasar muito.
Permite que as equipes de TI apoiem e solucionem problemas dada a maior complexidade
Manter os alunos envolvidos e atentos é um desafio mesmo na aprendizagem presencial. Num cenário remoto, isso pode ser ainda exacerbado quando existem problemas técnicos. Problemas com streaming de vídeo, falha de software em computadores de laboratório, problemas de transferência de arquivos, treinamento e outros podem interromper o bom funcionamento de uma aula. A solução de problemas desses problemas vai exigir que as tuas equipes TI tenham acesso à ampla gama de dispositivos para estudantes e professores, bem como computadores escolares remotamente.
Proteção do material didático
Ao realizar seus cursos online, há o perigo dos seus materiais serem vazados e chegarem nas mãos de pessoas não autorizadas. Por exemplo, notas de palestras, exercícios e respostas de tarefas podem ser baixadas ou encaminhadas para usuários não pagantes. Pior ainda, elas podem vazar para concorrentes que podem usar esses materiais para criar os seus próprios cursos. Se você gasta milhares de horas desenvolvendo seus materiais, esse vazamento pode acabar com a sua receita, prejudicar sua reputação e seu posicionamento competitivo.
Acompanhar o engajamento dos alunos e monitorar exames de maneira online
No ensino presencial, é muito mais fácil saber quais alunos estão engajados e interagindo com o material didático. No entanto, quando todos estão assistindo as suas aulas remotamente, pode ser difícil para os professores manter todos os alunos interessados e saber se eles estão seguindo o conteúdo do curso ou não. Você não tem como saber se os alunos realmente leram as suas observações de uma palestra ou se eles assistiram os seus vídeos até o final. Quando chegar o momento da avaliação de todos esses alunos, você irá perder um tempo valioso apenas motivando todos eles a continuarem nesse processo.
Monitorar os exames pode ser um desafio, os estudantes estão encontrando maneiras cada vez mais engenhosas de colar em provas online. Cabe a você verificar as suas identidades, garantir que todos tenham o mesmo tempo para fazer as provas e evitar o vazamento de perguntas confidenciais do exame. O não cumprimento de qualquer uma destas etapas pode diminuir a qualidade das suas aulas e a reputação da sua instituição.
Recursos de aprendizagem remota para resolver os desafios da educação online
Embora existam vários recursos gratuitos de aprendizagem remota para realizar palestras, videoconferências através de diferentes ferramentas de hospedagem, isso não é o suficiente. Você precisa possibilitar que o seu corpo docente ofereça outros modos de aprendizagem remota, incluindo laboratórios e uso prático de software.
Acesso remoto da Splashtop para instituições educacionais
A Splashtop fornece acesso remoto seguro e soluções de suporte remoto para instituições educacionais que resolvem todos esses desafios. Os alunos podem acessar computadores Windows e Mac de um laboratório de computação usando qualquer dispositivo e em qualquer lugar. Eles podem usar laptops, Chromebooks e qualquer dispositivo sem sair de casa, além de poder controlar remotamente vários computadores do laboratório remoto para acessar aplicativos de software com uso intensivo de recursos, tudo isso como se eles estivessem sentados bem na frente desses computadores. O corpo docente também pode acessar computadores escolares sem sair de suas casas, transferir arquivos, visualizar vários monitores e iniciar conversas com os alunos.
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A Splashtop também resolve os desafios de acesso remoto das suas equipes de TI, que podem fornecer suporte através das nossas seguras soluções de suporte remoto. Isso permite que os administradores de TI resolvam problemas técnicos nos computadores e dispositivos móveis dos seus alunos e professores instantaneamente, alunos e professores não terão que parar de estudar.
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Digify, segurança de documentos para proteger materiais de aprendizagem
Enquanto isso, as instituições de ensino podem usar a Digify para proteger o vazamento do conteúdo dos seus cursos e as respostas às perguntas das suas provas. A Digify oferece segurança e proteção de documentos para todos os materiais do seu curso, restringindo o acesso apenas aos alunos pagos. Você também pode definir uma data final para esses materiais, assim, seus alunos não terão mais acesso a eles assim que o curso e suas provas forem concluídos. Isso impede que estudantes não pagantes acessem o seu conteúdo e que concorrentes usem sua propriedade intelectual para seus ganhos próprios. Isso irá te ajudar a rentabilizar o seu conteúdo de forma mais eficaz, que foi o que a RTD Learning descobriu quando começou a usar a Digify para proteger os materiais dos seus cursos de compartilhamentos não autorizados.
A Digify também oferece uma maneira eficaz de acompanhar o engajamento dos seus alunos com o conteúdo do seu curso. Através das suas soluções de segurança de documentos e dados, a Digify permite que seus professores e mestres acompanhem quais alunos acessam o material, sabendo assim quando e por muito tempo eles o fazem, permitindo que você desvie os recursos de ensino de acordo com o suporte personalizado. Ela também pode ser uma alternativa barata e fácil para provas online, especialmente quando usada em combinação com e-mail e webcam.
As instituições de ensino que se adaptam aos desafios da aprendizagem remota com certeza irão enfrentar desafios financeiros e tecnológicos. Mas com a ajuda de soluções de acesso remoto como a Splashtop e soluções de segurança de documentos como a Digify, você não só irá sobreviver, mas irá se adaptar e expandir os seus negócios.
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