A atualização não é uma questão tão simples como apenas clicar num botão "atualizar" e esperar que seja instalada. Muitos ambientes empresariais exigem preparação prévia para patch, remediação para patches falhados, gestão de aplicações personalizadas, consistência entre dispositivos, e mais, o que pode tornar o processo de implementação de patches um desafio.
É aqui que entra a criação de scripts. A criação de scripts é uma ferramenta poderosa para automatizar e controlar fluxos de trabalho de patches em larga escala, tornando mais fácil o suporte a ambientes maiores e mais complexos.
Com isso em mente, vamos explorar a scriptagem para gestão de patches, quais capacidades de scriptagem importam e como encontrar uma solução de gestão de patches que satisfaça suas necessidades específicas.
Por que as Ferramentas de Patching Básico Ficam Aquém
Embora ferramentas de patching básicas possam funcionar em ambientes mais simples, frequentemente ficam aquém quando os fluxos de trabalho de patching envolvem exceções, medidas de remediação, aplicativos de terceiros e endpoints distribuídos. Para empresas e MSPs com frotas maiores ou maior complexidade operacional, uma abordagem de gestão de patches mais capacitada é frequentemente necessária.
Existem várias razões pelas quais as ferramentas de patching básicas podem ser insuficientes, incluindo:
Podem lidar com atualizações padrão, mas enfrentar dificuldades com exceções e fluxos de trabalho específicos de ambiente.
Eles frequentemente carecem de ações flexíveis pré e pós-atualização necessárias para completar as instalações.
Podem oferecer agendamento, mas não uma automatização mais profunda ou remediação para quando um patch falha ao instalar.
Podem funcionar com sistemas operativos mas deixar aplicativos de terceiros, apps personalizadas ou software não suportado sem patch, deixando vulnerabilidades por resolver.
Eles podem não fornecer visibilidade suficiente sobre falhas de patch ou fornecer ações de acompanhamento.
Podem criar trabalho manual extra para as equipas de TI quando precisam de contornar limitações do produto.
O que o Script Faz no Software de Gestão de Patches
Uma boa automação deve automatizar e simplificar várias tarefas, incluindo:
1. Automação antes e depois da aplicação de patches
A automação de patch é um dos aspectos mais importantes de scripting para gestão de patches, o que inclui a automação pré e pós-patch. Isto inclui o encerramento de aplicativos e serviços antes do desenvolvimento de patches, executar verificações antes da instalação para ajudar a assegurar uma implantação tranquila, reinicializar dispositivos após a instalação do patch, e validar resultados.
Estas tarefas são todas essenciais para assegurar e verificar a implantação eficaz de patches. Sem elas, é mais provável que as instalações de patches falhem, e pode ser mais difícil identificar quando não são instaladas corretamente ou resolver falhas.
2. Remediação quando as atualizações falham
Quando um patch não é instalado corretamente, deve ser remediado o mais rapidamente possível. Uma boa criação de scripts inclui uma remediação que é acionada quando uma instalação falha, incluindo a reversão de alterações, isolamento de problemas e a recolha de diagnósticos.
Feito corretamente, este scripting ajudará a resolver instalações falhadas e garantir que mais atualizações sejam devidamente implantadas sem exigir intervenção manual. Isso torna não apenas conveniente, mas uma funcionalidade poderosa para a resiliência operacional.
3. Fluxos de trabalho personalizados para aplicações não suportadas ou internas
Às vezes, as equipas precisam corrigir apps proprietárias ou outras aplicações internas que a sua ferramenta típica de automação de patches não cobre. Nesses casos, o scripting ajuda a preencher a lacuna, proporcionando uma maneira de automatizar a correção e atualizações quando o suporte empacotado é insuficiente.
Em ambientes mistos, ou para empresas que dependem de software de nicho, isso pode ser especialmente importante. Só porque uma aplicação não é amplamente usada não significa que não tenha vulnerabilidades que os atacantes possam explorar, e executar atualizações de forma eficiente é importante independentemente de quão nicho o app seja.
4. Execução de um-para-muitos em todos os endpoints
Quando tem múltiplos endpoints para gerir, ser capaz de enviar comandos e scripts para vários de uma vez é inestimável. Com scripts e tarefas de um-para-muitos, pode executar scripts, reinícios, implementações, e muito mais em vários dispositivos simultaneamente sem precisar gerir manualmente cada um. Isto proporciona uma implantação rápida e consistente de patches em dispositivos, tornando mais fácil a atualização de endpoints em escalas maiores.
Onde os Scripts Melhoram os Fluxos de Trabalho de Gestão de Patches
Os scripts ajudam a automatizar tarefas relacionadas com patches, reduzir o trabalho manual de acompanhamento, e gerir casos excecionais que os processos básicos de patching frequentemente não cobrem, incluindo:
1. Lidar com requisitos de atualização específicos de aplicações
Às vezes, aplicações proprietárias ou de terceiros têm requisitos específicos para correção, e tentar automatizar o gerenciamento de patches sem atender a esses pré-requisitos pode criar problemas. Nesses casos, o scripting pode ajudar a verificar pré-requisitos, pausar quaisquer instâncias da aplicação em uso, e garantir que o patch seja devidamente implantado. Depois, o script pode incluir comandos para reabrir e validar apps após a implantação, mantendo as interrupções no mínimo.
2. Suportar software personalizado e interno
As empresas podem ter frequentemente software personalizado ou proprietário que a sua ferramenta típica de patches não está projetada para lidar. Isso pode incluir ferramentas internas, apps essenciais para o negócio, e qualquer outra coisa não coberta pelo catálogo default da solução de gestão de patches. Nesses casos, ser capaz de criar scripts para corrigir e suportar o software personalizado é essencial.
3. Resposta mais rápida a implantações falhadas ou parciais
Se um patch falhar ao instalar corretamente, você vai querer saber imediatamente e poder responder rapidamente. Com os scripts certos, pode garantir que o seu software de gestão de patches desencadeia passos de remediação, recolhe informações sobre a falha e tenta novamente automaticamente. Isto não só ajuda a garantir a implementação correta de patches em todos os seus terminais, como também o faz sem necessitar de intervenção manual a cada vez.
4. Gerir patches em ambientes distribuídos
Ambientes distribuídos podem ser desafiadores para suportar, especialmente com o crescimento do trabalho remoto e híbrido, e para empresas com frotas de dispositivos variados. Sem a devida automação, os técnicos não conseguirão suportar todos os endpoints, correndo o risco de deixar dispositivos sem patches e vulneráveis. Com scripts de automação, no entanto, é mais fácil garantir que cada dispositivo seja automaticamente corrigido e que as atualizações sejam instaladas corretamente.
Como o Splashtop AEM suporta fluxos de trabalho de patching que precisam de mais controlo
Quando as equipas precisam de mais controlo sobre os fluxos de trabalho de correção, o Splashtop AEM (Gestão Autónoma de Endpoints) ajuda a automatizar a implementação de patches, aplicar controlos baseados em políticas e melhorar a visibilidade em todos os endpoints. Com correções em tempo real, suporte a scripts, visibilidade do inventário e fluxos de trabalho focados em remediação, o Splashtop AEM ajuda as equipas de TI a gerirem as correções com menos esforço manual e mais controlo operacional.
O Splashtop AEM inclui:
1. Aplicação de patches em tempo real e automação baseada em políticas
O Splashtop AEM suporta o patching em tempo real para sistemas operativos e aplicações de terceiros, ajudando as equipas de TI a reduzir atrasos entre o lançamento e a implementação do patch. As políticas de patch e remediação podem ser configuradas para serem desencadeadas com base em horários, eventos ou atributos dos endpoints, dando às equipas mais controlo sobre a forma como as atualizações são distribuídas nos seus ambientes.
2. Scripts e ações de um-para-muitos para eficiência operacional
O Splashtop AEM suporta ações de um-para-muitos em todos os endpoints, incluindo scripts, implementação de software e reinicializações. Nos fluxos de trabalho de correção, isso ajuda as equipas de TI a responderem mais rapidamente a exceções, a reduzirem o trabalho manual de acompanhamento e a lidarem com tarefas relacionadas a patches de forma mais consistente em ambientes distribuídos.
3. Visibilidade sobre o estado dos patches, falhas e inventário
Splashtop AEM fornece visibilidade do estado dos patches, razões de falhas e do inventário de hardware e software. Isto ajuda as equipas de TI a identificar quais os pontos de extremidade que ainda necessitam de atualizações, solucionar implantações falhadas de forma mais eficiente e manter o contexto de relatórios necessário para auditorias e revisões internas.
4. Personalização de patches para aplicações internas ou sem suporte
Além do patching de sistemas operativos e aplicações de terceiros, o Splashtop AEM suporta patching personalizado para aplicações proprietárias ou não suportadas. Para software interno, ferramentas de nicho e aplicações de linha de negócio, isto dá às equipas de TI uma forma de embalar, implantar e rastrear atualizações ao lado dos seus fluxos de trabalho de patching mais amplos.
5. Adequado para equipas que substituem trabalho manual ou preenchem lacunas
A correção manual de endpoints pode ser demorada, intensiva em recursos e difícil de escalar. O Splashtop AEM ajuda a reduzir essa carga de trabalho manual com correções automáticas, controlos baseados em políticas e visibilidade centralizada, para que as equipas de TI possam gastar menos tempo em tarefas de atualização repetitivas e mais tempo em trabalho de maior valor.
Além disso, o Splashtop AEM pode suplementar as ferramentas de gestão de patches existentes. As equipas que usam o Microsoft Intune, por exemplo, podem usar o Splashtop AEM em conjunto para colmatar lacunas no patching em tempo real, scripting granular, relatórios de inventário, e visibilidade de patches. De forma semelhante, as equipas que usam ferramentas mais complexas podem usar o Splashtop AEM para simplificar o patching principal, automação e visibilidade de endpoints sem ter de reconstruir todo o seu ecossistema de uma só vez.
Traga Mais Controlo para os Fluxos de Trabalho de Gestão de Patches com o Splashtop AEM
A gestão de patches com capacidades de scripting pode proporcionar melhorias poderosas na velocidade, eficiência e eficácia da sua correção. No entanto, para que ofereça os maiores benefícios, precisa ser flexível, automatizado e gerível em ambientes do mundo real.
Para as equipas que precisam de fluxos de trabalho de patching com mais flexibilidade e controlo, o Splashtop AEM reúne patching, automação, suporte de scripting, e visibilidade de endpoints numa única plataforma. Isso ajuda as equipas de TI a gerir atualizações de forma mais eficiente, responder mais rapidamente a problemas, e reduzir o esforço manual que muitas vezes acompanha ambientes de patching complexos.
Para ver como o Splashtop AEM pode suportar patching, automação e fluxos de trabalho impulsionados por scripts em todos os seus endpoints, comece um teste gratuito hoje.