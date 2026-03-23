Como acessar computadores Linux remotamente com a Splashtop

Acesse computadores Linux rapidamente a qualquer momento usando qualquer dispositivo Windows, Mac, iOS, Android e Chromebook. Saiba como configurar e começar a usar a Splashtop.
Além de Windows e Mac, agora podes controlar remotamente os teus computadores Linux Ubuntu a partir de qualquer dispositivo com as soluções de desktop remoto da Splashtop para Linux! Não é necessário um utilizador final no computador Linux remoto. Basta configurar o Splashtop nos computadores Linux aos quais precisas de aceder e depois usufruir de acesso remoto ilimitado e a qualquer momento a essas máquinas.
Com a Splashtop, os profissionais de negócios podem trabalhar remotamente, porém, será como se eles estivessem sentados em frente ao seu sistema Linux, mesmo quando estiverem conectados remotamente usando um tablet ou dispositivo móvel. Equipes de TI e MSPs podem conectar e controlar os computadores Linux de seus clientes remotamente para fornecer suporte, mesmo sem o usuário presente.
Descubra como configurar o acesso remoto a um computador Linux com a Splashtop e quais soluções Splashtop permitem que você faça isso.
O que é Linux Remote Desktop?
O desktop remoto Linux refere-se à capacidade de acessar e controlar um computador baseado em Linux a partir de um local remoto usando outro dispositivo. Esta funcionalidade permite que os utilizadores interajam com os seus sistemas Linux como se estivessem fisicamente presentes no computador, proporcionando flexibilidade e conveniência para várias tarefas.
Por que você precisa de software de acesso remoto para Linux?
O software de acesso remoto para Linux oferece vários benefícios importantes:
Flexibilidade Melhorada: Ligue-se aos seus sistemas Linux a partir de qualquer lugar, permitindo o trabalho remoto e o acesso independentemente da localização.
Suporte de TI Eficiente: Gerencie e solucione problemas de sistemas Linux remotamente, reduzindo o tempo de inatividade e melhorando os tempos de resposta.
Fluxo de Trabalho Simplificado: Acesse e controle seus desktops e aplicativos Linux como se estivesse fisicamente presente, aumentando a produtividade.
Economia de Custos: Reduza as despesas relacionadas ao espaço de escritório e viagens aproveitando os recursos de acesso remoto.
Maior Segurança: Beneficie de ligações seguras e encriptação avançada, protegendo os seus dados e sistemas contra acesso não autorizado.
Casos de Uso Versáteis: Suporte a várias necessidades, desde trabalho remoto e suporte ao cliente até projetos de desenvolvimento, com uma solução flexível de acesso remoto.
O software de acesso remoto para Linux aumenta a produtividade, o gerenciamento de TI e a segurança, tornando-se uma ferramenta valiosa para fluxos de trabalho modernos.
Como configurar o acesso remoto em um Linux
A Splashtop facilita a configuração do acesso remoto aos seus computadores Linux:
Começa a utilizar a solução Splashtop da tua escolha(ver todos os produtos) e cria a tua conta Splashtop.
Implementa o Splashtop Streamer nos computadores Linux aos quais queres acess*. Depois de instalar o streamer, não se esqueça de o lançar (depois, o streamer será iniciado automaticamente sempre que o computador for ligado).
Instale o Splashtop Business App nos computadores, tablets e dispositivos de smartphone que você deseja usar para acessar o seu desktop Linux.
Pronto! Basta abrir o Splashtop Business App e selecionar seu computador Linux para iniciar a sua sessão remota.
*O Splashtop Linux Streamer suporta oficialmente Raspberry Pi 2 ou mais recente, Fedora 29-31, Ubuntu Desktop 16.04, 18.04, e 20.04, CentOS 7 e 8, e Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.3-8.1. Você também pode experimentá-lo com outras distribuições Linux que não são suportadas atualmente.
O acesso remoto não supervisionado (sem nenhum usuário final no computador que está sendo acessado remotamente) é possível para todos os clientes da Splashtop, sempre através do Splashtop Streamer. Uma vez instalado em suas máquinas remotas, você poderá acessar esse computador usando qualquer outro dispositivo através do Splashtop Business App (disponível para Windows, Mac, iOS e Android).
Quando você implanta o Splashtop Streamer usando a sua conta Splashtop, esse streamer fica vinculado à sua conta. Em seguida, sempre que você iniciar uma sessão na sua conta usando Splashtop Business App em outro dispositivo, você verá a lista de computadores que possuem o streamer instalado.
Isso facilita a inicialização rápida de uma conexão de desktop remoto. Não há necessidade de memorizar e digitar o endereço IP no computador remoto.
Dê uma olhada na aparência do acesso remoto ao Linux quando você se conecta usando diferentes sistemas operacionais e dispositivos. Além disso, consulte a lista de soluções Splashtop que permitem o acesso remoto ao Linux na parte inferior deste artigo.
Acesso remoto de Windows para Linux
Depois de implantar o Splashtop Streamer, certifique-se de baixar a versão Windows do Splashtop Business App no seu computador.
Depois de selecionar seu computador Linux, uma janela será aberta e exibirá a tela do computador Linux remoto em tempo real. Depois disso, você já poderá usar o mouse e o teclado em sua máquina local para controlar o computador Linux. Abra todos os arquivos e use qualquer aplicativo que você quiser.
Conexão remota entre computador Windows com computador Linux
O computador remoto Linux
Acesso remoto de Mac para Linux
Verifique se a versão Mac do Splashtop Business App está instalada no seu computador local e se o seu computador Linux possui o Splashtop Streamer instalado.
Depois disso, é muito fácil abrir o Splashtop Business App e selecionar o seu computador Linux para realizar um acesso remoto instantâneo.
Acesso remoto de iOS para Linux
Muito parecido com um acesso usando um Windows ou Mac, mas ao invés disso você precisa da versão iOS do Splashtop Business App no seu dispositivo Apple. Desse modo você poderá acessar remotamente seu Linux usando iPad e iPhones.
Acesso remoto de Android para Linux
O Splashtop Business App para dispositivos Android funciona da mesma forma como que nos outros dispositivos listados acima. Depois de configurar tudo, abra o aplicativo em seu dispositivo Android, selecione seu computador Linux remoto e, em seguida, desfrute de acesso remoto rápido e controle o seu computador.
Acesso remoto de Chromebook para Linux
Não há um aplicativo para dispositivos Chromebook. No entanto, através da extensão Splashtop Business para Chrome, você poderá fazer login na sua conta Splashtop, ver a sua lista de computadores remotos e selecionar o computador que você deseja acessar remotamente.
A extensão Splashtop Business para Chrome facilita o controle remoto dos seus computadores Linux a partir de um dispositivo Chromebook.
5 Caraterísticas Principais do Splashtop Remote Desktop para Linux
Splashtop oferece várias funcionalidades poderosas para o acesso remoto ao desktop no Linux:
Acesso de Alto Desempenho: Desfrute de acesso remoto rápido e responsivo com gráficos de alta qualidade e baixa latência, tornando o trabalho remoto tão fácil quanto trabalhar diretamente na máquina Linux.
Compatibilidade Entre Plataformas: Liga-te a computadores Linux a partir de vários dispositivos, incluindo Windows, Mac, iOS, Android e Chromebook, garantindo flexibilidade na forma como acedes aos teus sistemas.
Sem Necessidade de Usuário Final: Acesse sistemas Linux sem exigir a presença do usuário final, o que é ideal para trabalho remoto e suporte de TI.
Segurança Robusta: Beneficie-se de recursos como criptografia de ponta a ponta, autenticação segura e autenticação de dois fatores para proteger seus dados e conexões.
Configuração Fácil: Configura rapidamente o acesso remoto com processos de instalação simples para o Splashtop Streamer no Linux e a Splashtop Business App noutros dispositivos.
A solução de desktop remoto da Splashtop para Linux combina desempenho, segurança e facilidade de utilização para proporcionar uma experiência de acesso remoto eficaz.
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