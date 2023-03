Como acessar computadores Linux remotamente com a Splashtop

Acesse computadores Linux rapidamente a qualquer momento usando qualquer dispositivo Windows, Mac, iOS, Android e Chromebook. Saiba como configurar e começar a usar a Splashtop.

Além dos Windows e Macs, agora você pode controlar remotamente seus computadores Linux usando qualquer dispositivo com a Splashtop! Não é necessário nem um usuário final para você poder usar o seu computador Linux remotamente. Basta configurar a Splashtop nos computadores Linux que você precisa acessar e, em seguida, desfrutar de um acesso remoto ilimitado a essas máquinas.

Com a Splashtop, os profissionais de negócios podem trabalhar remotamente, porém, será como se eles estivessem sentados em frente ao seu sistema Linux, mesmo quando estiverem conectados remotamente usando um tablet ou dispositivo móvel. Equipes de TI e MSPs podem conectar e controlar os computadores Linux de seus clientes remotamente para fornecer suporte, mesmo sem o usuário presente.

Descubra como configurar o acesso remoto a um computador Linux com a Splashtop e quais soluções Splashtop permitem que você faça isso.

Como configurar o acesso remoto em um Linux

A Splashtop facilita a configuração do acesso remoto aos seus computadores Linux:

Comece escolhendo uma solução Splashtop (veja a lista abaixo) e crie a sua conta Splashtop. Implementa o Splashtop Streamer nos computadores Linux aos quais queres acess*. Depois de instalar o streamer, não se esqueça de o lançar ( depois, o streamer será iniciado automaticamente sempre que o computador for ligado ). Instale o Splashtop Business App nos computadores, tablets e dispositivos de smartphone que você deseja usar para acessar o seu desktop Linux. Pronto! Basta abrir o Splashtop Business App e selecionar seu computador Linux para iniciar a sua sessão remota.

*O Splashtop Linux Streamer suporta oficialmente o Raspberry Pi 2 ou mais recente, Fedora 29-31, Ubuntu Desktop 16.04, 18.04, e 20.04, CentOS 7 e 8 e Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.3-8.1. Também podes experimentar com outras distribuições Linux que não são suportadas atualmente.

O acesso remoto não supervisionado (sem nenhum usuário final no computador que está sendo acessado remotamente) é possível para todos os clientes da Splashtop, sempre através do Splashtop Streamer. Uma vez instalado em suas máquinas remotas, você poderá acessar esse computador usando qualquer outro dispositivo através do Splashtop Business App (disponível para Windows, Mac, iOS e Android).

Quando você implanta o Splashtop Streamer usando a sua conta Splashtop, esse streamer fica vinculado à sua conta. Em seguida, sempre que você iniciar uma sessão na sua conta usando Splashtop Business App em outro dispositivo, você verá a lista de computadores que possuem o streamer instalado.

Isso facilita a inicialização rápida de uma conexão de desktop remoto. Não há necessidade de memorizar e digitar o endereço IP no computador remoto.

Dê uma olhada na aparência do acesso remoto ao Linux quando você se conecta usando diferentes sistemas operacionais e dispositivos. Além disso, consulte a lista de soluções Splashtop que permitem o acesso remoto ao Linux na parte inferior deste artigo.

Acesso remoto de Windows para Linux

Depois de implantar o Splashtop Streamer, certifique-se de baixar a versão Windows do Splashtop Business App no seu computador.

Depois de selecionar seu computador Linux, uma janela será aberta e exibirá a tela do computador Linux remoto em tempo real. Depois disso, você já poderá usar o mouse e o teclado em sua máquina local para controlar o computador Linux. Abra todos os arquivos e use qualquer aplicativo que você quiser.

Conexão remota entre computador Windows com computador Linux

O computador remoto Linux

Acesso remoto de Mac para Linux

Verifique se a versão Mac do Splashtop Business App está instalada no seu computador local e se o seu computador Linux possui o Splashtop Streamer instalado.

Depois disso, é muito fácil abrir o Splashtop Business App e selecionar o seu computador Linux para realizar um acesso remoto instantâneo.

Acesso remoto de iOS para Linux

Muito parecido com um acesso usando um Windows ou Mac, mas ao invés disso você precisa da versão iOS do Splashtop Business App no seu dispositivo Apple. Desse modo você poderá acessar remotamente seu Linux usando iPad e iPhones.

Acesso remoto de Android para Linux

O Splashtop Business App para dispositivos Android funciona da mesma forma como que nos outros dispositivos listados acima. Depois de configurar tudo, abra o aplicativo em seu dispositivo Android, selecione seu computador Linux remoto e, em seguida, desfrute de acesso remoto rápido e controle o seu computador.

Acesso remoto de Chromebook para Linux

Não há um aplicativo para dispositivos Chromebook. No entanto, através da extensão Splashtop Business para Chrome, você poderá fazer login na sua conta Splashtop, ver a sua lista de computadores remotos e selecionar o computador que você deseja acessar remotamente.

A extensão Splashtop Business para Chrome facilita o controle remoto dos seus computadores Linux a partir de um dispositivo Chromebook.

As melhores soluções de desktop remoto Linux — Splashtop

O Splashtop oferece o melhor software de desktop remoto para profissionais de negócios, equipas de TI, MSPs e profissionais de help desk.

As soluções abaixo oferecem acesso não supervisionado a computadores Linux, Windows e Mac (e, em alguns casos, Android também). Selecione a solução certa para você. Você pode iniciar uma versão de testes gratuita agora mesmo e começar a acessar remotamente seus computadores Linux!

Splashtop Business Access: para profissionais de negócios e equipas pequenas que querem acesso remoto aos seus computadores. SAIBA MAIS| ENSAIOGRÁTI

Splashtop Remote Support: para MSPs e equipes de TI que querem acesso remoto sem acompanhamento aos computadores dos seus usuários prestará suporte remoto. SAIBA MAIS| ENSAIOGRÁTI

Splashtop SOS: para as equipes de TI, de suporte e de help desk que precisam de uma solução atendida e de suporte rápido para fornecer suporte remoto a pedido aos dispositivos dos seus usuários. SAIBA MAIS| ENSAIOGRÁTI

Ver todas as soluções Splashtop