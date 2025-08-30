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ISTE 2017 Preview - Espelhamento de Ecrã e Partilha de Ecrã para a Sala de Aula

Splashtop Team
1 min de leitura
Atualizado
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ISTE é um dos principais eventos educacionais do ano e Splashtop está entusiasmado por estar em demonstração Mirroring360 Pro na ISTE 2017.

Experimenta o espelho do ecrã do dispositivo e partilha de ecrã para a sala de aula

Splashtop estará na cabine #3157 no quadrante traseiro direito do salão de exposições

Passa pela cabina Splashtop para aprenderes como podes usar o Mirroring360 Pro para aumentar o envolvimento dos alunos:

  • Espelho iPad, tablet Android, smartphone e ecrãs Chromebook para o computador que estás a usar para projectar na sala de aula

  • Ensina a partir dos quatro cantos da sala de aula e controla a aula a partir do teu tablet

  • Envolve os alunos, facilitando-lhes a partilha do seu trabalho com a turma

  • Melhora a acessibilidade permitindo aos alunos verem o ecrã do teu computador e acompanharem as aulas nos seus próprios aparelhos nas suas secretárias

Queres o Mirroring360 Pro para a tua sala de aula de graça?

Exclusivamente no ISTE 2017, podes visitar o nosso stand para ver como podes obter uma licença Mirroring360 Pro completa de um ano enquanto duram os fornecimentos. Só tens de nos dar os teus dados de contacto no evento e responder a algumas perguntas rápidas.

Mirroring360 é usado em dezenas de milhares de salas de aula e escolas em todo o mundo e muitos professores e educadores aprendem-no primeiro através da boca a boca. Esperamos que os utilizadores ISTE 2017 que recebem licenças gratuitas partilhem as suas grandes experiências com outros nas suas escolas e distritos e online.

Mirroring 360 Pro - Screen Mirroring and Screen Sharing de Splashtop Inc

Sobre a ISTE

ISTE 2017 é o teu destino para estratégias testadas pelos educadores e recursos extraordinários para transformar a aprendizagem e o ensino. É também o local para te ligares às mentes mais brilhantes da ed tech, e depois estabelecer uma rede com elas durante todo o ano. Clica na imagem abaixo para saberes mais sobre o evento.

Aprende mais sobre o Mirroring360 Pro

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