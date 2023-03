Destaques para o IBC 2022: Como as Tecnologias Remotas Podem Ajudar a Produção ao Vivo e a Pós-produção a Ganhar Velocidade e Eficiência

A Splashtop era uma expositora no IBC Amsterdã. Continue a ler para aprender as principais percepções de líderes de pensamento sobre a interseção de conteúdo, entretenimento e tecnologia.

A Convenção Internacional de Transmissão (IBC), em Amsterdã, acaba de terminar depois de 4 dias de conexões presenciais e muita inspiração. A Splashtop esteve entre os 1250 expositores que vieram ao evento para mostrar tecnologias inovadoras e lançar os seus novos produtos.

Durante o evento, a equipe da Splashtop teve a oportunidade de receber muitos dos 10.000 visitantes que encheram os 11 salões da RAI em Amesterdã e falar com alguns dos líderes de pensamento que discutiram o futuro de media e entretenimento, debatendo os maiores desafios e explorando as últimas tendências e tecnologias.

Representantes da Warner Bros, Discovery, SKY, Google, Sony Pictures Entertainment, Paramount, Disney e AWS estiveram entre os oradores que apareceram no palco, juntamente com muitas outras marcas de topo, que partilharam as suas últimas ideias e pontos de vista sobre o que está moldando o futuro da media.

Especialistas discutiram os principais motores que estão tendo um grande impacto na indústria, tais como a ruptura das cadeias de fornecimento, o aumento das ameaças cibernéticas, a rápida adoção de novas tecnologias e a escassez de talento especializado e de componentes. Peter White, CEO da IABM (a associação comercial internacional para fornecedores de radiodifusão e meios de comunicação) destacou como a mudança de hábitos de visualização e a pressão sobre as finanças dos telespectadores estão a alimentar uma mudança para modelos de negócio AVOD e, consequentemente, investimentos ainda maiores na produção de conteúdos.

Conteúdo e UX estão pavimentando o caminho à frente

Durante as muitas sessões organizadas este ano, a maioria dos líderes de pensamento focou na importância de melhorar a experiência do usuário para ativar e manter os espectadores. “O consumo contínuo de conteúdo de vários dispositivos leva à necessidade de experiências combinadas otimizadas” , disse Dana Filip-Crandal — EVP e COO da Sky Germany, durante a sua intervenção sobre movimentos ousados de transformação.

“Não só os espectadores esperam que lhe seja oferecido o tipo certo de conteúdo, mas também esperam que seja entregue sem esforços em todos os meios de comunicação” — continuou.

Se a importância do conteúdo local continuar a aumentar, com os gastos em originais internacionais previstos para aumentar significativamente, as emissoras e streamers enfrentam o desafio de acrescentar valor ao seu UX, introduzindo novas capacidades como fitness e jogos (SKY), extensão da digitalização (KPN) e investindo em plataformas impulsionadas por software.

Marie Fenner, SVP Analytics da Piano Software, também destacou a importância de se investir em conteúdo e dados para desenvolver e impulsionar a receita. “Todos os anos, os grandes streamers gastam entre 2 a 20 bilhões de dólares na produção de conteúdos e no entanto lidam com uma média de 40% dos “dormentes”, que eventualmente aumentarão a sua taxa de rotatividade.”

A adaptação à rápida mudança do comportamento do consumidor é, de fato, um dos maiores desafios enfrentados pela cadeia de produção de conteúdo, onde as emissoras e as casas de produção precisam otimizar os seus fluxos de trabalho e continuar a fazer mais, com menos. A produção de conteúdo, por outro lado, tornou-se mais complexa devido à escassez de componentes liderada pelas quarentenas do Covid e à adoção da abordagem de trabalho híbrido.

Estes drivers, juntamente com a progressão contínua para a Produção Integrada (IP), aumentam a procura de hardware personalizado e soluções de software altamente otimizadas, especialmente quando se trata de ferramentas de produção remota.

A produção remota está acelerando a velocidade e eficiência

Nos últimos anos tem havido uma necessidade crescente de equipes ágeis e criação de conteúdo de baixo custo, resultando no aumento dos sistemas de produção remotos e virtuais. Empresas como a Canon e a Sony estão se concentrando no avanço das suas capacidades de produção virtual e remota, para apoiar equipes menores ou mesmo operadores isolados.

Permitir o controle remoto sobre o processo de produção tornou-se crucial não só para aumentar a eficiência na pós-produção, mas também durante as produções ao vivo. Os sistemas de nuvens permitem às equipes trabalhar e cooperar remotamente, fazendo com que menos pessoal seja necessário no local, bem como permitindo uma maior flexibilidade para trabalhar em múltiplas produções ao mesmo tempo.

As soluções remotas abrem o caminho para a cooperação e escalabilidade

Devido à introdução contínua das novas tecnologias e à escassez de talentos altamente qualificados, a cooperação entre técnicos altamente especializados de vídeo e som representa outro grande desafio para a indústria de mídia e entretenimento. As soluções remotas na nuvem e no local permitem uma abordagem escalável de talento e recursos, permitindo que os profissionais cooperem de forma simples, independentemente da sua localização. “As soluções de acesso remoto seguras e de alto desempenho permitem que os profissionais criativos acessem as suas estações de trabalho mais poderosas a partir de qualquer dispositivo e plataforma, onde quer que estejam.” Disse Alexander Draaijer — Diretor Geral da Splashtop EMEA. “O panorama M&E de hoje impõe às empresas a produção a um ritmo muito alto, cumprindo simultaneamente os máximos padrões de segurança e garantindo um desempenho de topo. Na Splashtop desenvolvemos soluções de acesso remoto seguras, repletas de recursos adicionais para profissionais de produção, para que eles possam criar e produzir remotamente, aproveitando o poder da transmissão em 4K a 60 fps.”

Combinando a liberdade de movimento com o desempenho de topo

As soluções remotas seguras da Splashtop permitem aos técnicos de produção acessar e utilizar aplicações de software de grande intensidade de recursos para edição de vídeo, desenvolvimento de jogos, sincronização labial e renderização gráfica, ligando-se remotamente a partir de qualquer lugar, com qualquer dispositivo. Os profissionais criativos podem aproveitar dispositivos de terceiros, tais como tablets Wacom, enquanto operam remotamente, graças ao redirecionamento USB. Além disso, características como a passagem do microfone, saída de som local e remota e acesso programado para equipes e freelancers, permitem uma cooperação simples ao mesmo tempo que proporcionam a máxima qualidade.

