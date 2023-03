Salpicos no SMB TechFest

A Splashtop patrocinou o SMB TechFest em Orange County California pela primeira vez no primeiro trimestre de 2019.

A SMB TechFest é um evento trimestral no qual MSPs, profissionais de TI, consultores, proprietários de provedores de vendas e suporte se reúnem para conhecer as mais recentes tecnologias e práticas do setor.

Gostamos muito da oportunidade de estar no palco para apresentar a Splashtop e os benefícios que nossas soluções de acesso remoto trazem para MSPs e profissionais de TI. As pessoas também estavam muito interessadas em ouvir Dave Seibert, o fundador da SMB TechFest, descrever como o próprio evento usou o acesso remoto da Splashtop para que os palestrantes dos seus eventos pudessem acessar remotamente os computadores durante as apresentações.

Também ficamos muito animados ao saber que a Splashtop foi selecionada pelo Melhor Produto SMB TechFest pelos participantes do evento.

Apresentamos os três principais motivos pelos quais MSPs e profissionais de TI se interessaram nas soluções de acesso remoto Splashtop

1. Todos os provedores de serviços MSP e TI precisam de uma solução de acesso remoto

É a natureza dos negócios hoje em dia que os fornecedores de serviços de TI não podem estar no local em todos os locais do cliente. Podem ajudar os usuários finais com muito mais eficiência usando uma solução de acesso remoto ao computador. Alguns escolhem uma solução RMM que inclui acesso remoto. Outros não precisam de uma solução RMM completa e procuram uma solução de acesso remoto mais econômica. Splashtop encaixa bem em qualquer das situações. A nossa tecnologia de acesso remoto potencia o acesso remoto em soluções RMM, como o Datto RMM e o NinjaOne. E as nossas soluções de suporte remoto também estão disponíveis como produtos autónomos de grande valor.

2. Às vezes, você precisa oferecer suporte a computadores e dispositivos que não são gerenciados pelos seus sistemas atuais

Talvez você possua uma solução RMM e ela funcione muito bem para o seu caso de uso. Porém, talvez um dia você precise controlar um computador ou dispositivo de maneira remota, uma máquina que não seja gerenciado pelo seu sistema. Em situações como essa, uma solução de suporte remoto sob demanda é um ótimo complemento para uma solução de RMM existente ou um suporte remoto não supervisionado.

Os prestadores de serviços de TI usam Splashtop SOS de várias maneiras. Podes usá-la para iniciar uma sessão de suporte rápido a pedido para alguém num computador que não é gerido com um agente remoto ou streamer. Podes usá-lo para remotamente num novo computador pela primeira vez (com o utilizador presente e um código de sessão simples de 9 dígitos) para instalar o streamer ou agente para a tua solução de suporte autônoma. Também podes usar o SOS para ver remotamente ecrãs de dispositivos móveis em tempo real e controlar remotamente alguns dispositivos Android. Isso faz com que seja um ótimo complemento para outros sistemas que apenas suportam acesso remoto ao computador.

Algumas fotos do evento SMB TechFest

Tim, da Splashtop, juntamente com Dave Seibert, o fundador da SMB TechFest

