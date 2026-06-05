Salpicos no SMB TechFest

A Splashtop patrocinou o SMB TechFest em Orange County California pela primeira vez no primeiro trimestre de 2019.
A SMB TechFest é um evento trimestral no qual MSPs, profissionais de TI, consultores, proprietários de provedores de vendas e suporte se reúnem para conhecer as mais recentes tecnologias e práticas do setor.
Gostamos muito da oportunidade de estar no palco para apresentar a Splashtop e os benefícios que nossas soluções de acesso remoto trazem para MSPs e profissionais de TI. As pessoas também estavam muito interessadas em ouvir Dave Seibert, o fundador da SMB TechFest, descrever como o próprio evento usou o acesso remoto da Splashtop para que os palestrantes dos seus eventos pudessem acessar remotamente os computadores durante as apresentações.
Também ficamos muito animados ao saber que a Splashtop foi selecionada pelo Melhor Produto SMB TechFest pelos participantes do evento.
Apresentamos os três principais motivos pelos quais MSPs e profissionais de TI se interessaram nas soluções de acesso remoto Splashtop
1. Todos os provedores de serviços MSP e TI precisam de uma solução de acesso remoto
É a natureza do negócio hoje que os provedores de serviços de TI não podem estar no local em todos os pontos de atendimento ao cliente. Podem ajudar os utilizadores finais de forma muito mais eficiente ao usar uma solução de acesso ao computador remoto. Alguns escolhem uma solução RMM que inclua acesso remoto. Outros não precisam de uma solução RMM completa e procuram uma solução de acesso remoto mais econômica. O Splashtop encaixa-se bem em qualquer situação. A nossa tecnologia de acesso remoto alimenta o acesso remoto em soluções RMM como Datto RMM e NinjaOne. E as nossas soluções de suporte remoto também estão disponíveis como produtos standalone de grande valor.
2. Às vezes, você precisa oferecer suporte a computadores e dispositivos que não são gerenciados pelos seus sistemas atuais
Talvez você tenha uma solução RMM e ela funcione muito bem para você. Mas haverá momentos em que precisará de aceder remotamente a um computador ou dispositivo que não está atualmente gerido por esse sistema. Em situações como essa, uma solução de suporte remoto sob demanda é um ótimo complemento para uma solução RMM existente ou suporte remoto não assistido.
Os prestadores de serviços de TI usam Splashtop SOS de várias maneiras. Podes usá-la para iniciar uma sessão de suporte rápido a pedido para alguém num computador que não é gerido com um agente remoto ou streamer. Podes usá-lo para remotamente num novo computador pela primeira vez (com o utilizador presente e um código de sessão simples de 9 dígitos) para instalar o streamer ou agente para a tua solução de suporte autônoma. Também podes usar o SOS para ver remotamente ecrãs de dispositivos móveis em tempo real e controlar remotamente alguns dispositivos Android. Isso faz com que seja um ótimo complemento para outros sistemas que apenas suportam acesso remoto ao computador.
Algumas fotos do evento SMB TechFest
A mesa da Splashtop na SMB TechFest 2019
Tim, da Splashtop, juntamente com Dave Seibert, o fundador da SMB TechFest
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