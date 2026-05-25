Splashtop no Fórum ChannelPro SMB 2019

A Splashtop foi patrocinadora do Fórum ChannelPro SMB realizado em San José, California esta semana (setembro de 2019). Todos nós nos divertimos muito conhecendo MSPs (Provedores de Serviços Gerenciados), provedores de soluções de TI, consultores e integradores de sistemas, além dos clientes da Splashtop que participaram do evento. Também foi o local mais conveniente de todos para a nossa equipe, apenas alguns quilômetros do nosso escritório. Também patrocinamos a versão Atlanta, Georgia do evento no início do ano.
Estande Splashtop
No stand da Splashtop, destacámos o Splashtop Remote Support, a solução ideal para quem quer reduzir o tempo de resposta, bem como poupar tempo e custos de deslocação, acedendo remotamente aos computadores para fornecer suporte.
Os itens que mais despertaram o interesse dos participantes do evento foram:
Como encontrar uma alternativa mais econômica para a sua solução de acesso remoto atual e cara
Como adicionar uma solução de suporte rápido sob demanda ao conjunto de ferramentas atual para acessar dispositivos iOS e Android remotamente, bem como computadores ainda não gerenciados por um RMM
Mais informações sobre cada uma dessas soluções de suporte remoto e os principais motivos para escolher cada uma delas.
Splashtop Remote Support
Acesso não assistido e assistido a qualquer momento a computadores Windows e Mac (também acesso Android não assistido na edição Enterprise)
Solução de acesso remoto econômica com poupanças de 50% comparado ao TeamViewer e até 80% menos que o LogMeIn Central.
Splashtop ganhando um prêmio: Vídeo de melhor fornecedor
No final do evento, ficamos entusiasmados e felizes em ganhar o prêmio de Melhor Vídeo Selfie. Cada um dos patrocinadores da Silver do evento teve a oportunidade de gravar um pequeno vídeo, uma rápida apresentação da sua empresa falando um pouco sobre o que ela oferece para a sociedade.
Italo e Trevor com o prêmio “Melhor Vídeo Selfie” pelo seu vídeo sobre a Splashtop
Quais são os próximos eventos da Splashtop?
Confira as feiras e o calendário de eventos da Splashtop para ver por onde nós iremos passar. Neste ano nós iremos patrocinar e nos apresentar em mais de 20 eventos.
Agradecemos a todos
Obrigado a todos os atuais clientes e parceiros da Splashtop que passaram pelo nosso estande no evento. Nós adoramos ouvir as suas experiências com a Splashtop nos seus negócios, o que você gosta dos nossos produtos e alguns recursos que poderiam ser adicionados. Também agradecemos ao ChannelPro por organizar esse grande evento. Nós adoramos trabalhar com Joel, Lisa e todo o resto da equipe ChannelPro.