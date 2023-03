Splashtop no Fórum ChannelPro SMB 2019

A Splashtop foi patrocinadora do Fórum ChannelPro SMB realizado em San José, California esta semana (setembro de 2019). Todos nós nos divertimos muito conhecendo MSPs (Provedores de Serviços Gerenciados), provedores de soluções de TI, consultores e integradores de sistemas, além dos clientes da Splashtop que participaram do evento. Também foi o local mais conveniente de todos para a nossa equipe, apenas alguns quilômetros do nosso escritório. Também patrocinamos a versão Atlanta, Georgia do evento no início do ano.

Estande Splashtop

No estande da Splashtop, apresentamos o Splashtop SOS (suporte sob demanda) e o Splashtop Remote Support. Ambas as soluções são bem atraentes para aqueles que desejam reduzir o tempo de resposta, bem como economizar tempo e custos de viagem, tudo isso oferecendo suporte remoto.

Os itens que mais despertaram o interesse dos participantes do evento foram:

Como encontrar uma alternativa mais econômica para a sua solução de acesso remoto atual e cara

Como adicionar uma solução de suporte rápido sob demanda ao conjunto de ferramentas atual para acessar dispositivos iOS e Android remotamente, bem como computadores ainda não gerenciados por um RMM

Vivian, da equipe de Vendas da Splashtop no estande da Splashtop no ChannelPro SMB Forum

Mais informações sobre cada uma dessas soluções de suporte remoto e os principais motivos para escolher cada uma delas.

Splashtop SOS

Suporte rápido para Windows, Mac, iOS e Android

Seu usuário final baixa o aplicativo, abre-o e fornece um código de 9 dígitos que você insere no aplicativo Splashtop para acessar/controlar o computador em tempo real ou visualizar a tela iOS ou Android em tempo real e controlar alguns dispositivos Android, tudo isso de maneira totalmente remota

Um ótimo complemento se você estiver usando um RMM e quiser acessar um computador ou dispositivo que não seja gerenciado por seu RMM

Licenciado por técnico concorrente

SOS+10 e SOS Unlimited incluem acesso remoto não supervisionado aos computadores, além dos recursos de suporte rápido sob demanda

Poupa pelo menos 50% em comparação com o TeamViewer e até 80% em comparação com o LogMeIn Rescue

Splashtop Remote Support

Acesso não supervisionado a computadores Windows e Mac (acesso não supervisionado a Android na edição Premium)

Solução de acesso remoto económica com uma poupança de 50% em comparação com o TeamViewer e até 80% menos do que o LogMeIn Central

Licenciado pelo número de computadores, disponível a partir de €37 por mês para 25 computadores

Splashtop ganhando um prêmio: Vídeo de melhor fornecedor

No final do evento, ficamos entusiasmados e felizes em ganhar o prêmio de Melhor Vídeo Selfie. Cada um dos patrocinadores da Silver do evento teve a oportunidade de gravar um pequeno vídeo, uma rápida apresentação da sua empresa falando um pouco sobre o que ela oferece para a sociedade.

Italo e Trevor com o prêmio “Melhor Vídeo Selfie” pelo seu vídeo sobre a Splashtop

Quais são os próximos eventos da Splashtop?

Confira as feiras e o calendário de eventos da Splashtop para ver por onde nós iremos passar. Neste ano nós iremos patrocinar e nos apresentar em mais de 20 eventos.

Agradecemos a todos

Obrigado a todos os atuais clientes e parceiros da Splashtop que passaram pelo nosso estande no evento. Nós adoramos ouvir as suas experiências com a Splashtop nos seus negócios, o que você gosta dos nossos produtos e alguns recursos que poderiam ser adicionados. Também agradecemos ao ChannelPro por organizar esse grande evento. Nós adoramos trabalhar com Joel, Lisa e todo o resto da equipe ChannelPro.

Aprende mais e começa um teste grátis: Splashtop Remote Support, Splashtop SOS