Liga-se ao computador do trabalho, pega na caneta Wacom e começa a desenhar. O cursor move-se, os cliques acertam no alvo e as linhas aparecem. Depois, nota que os traços leves falham e que todas as linhas aparecem com a mesma espessura.
O problema provavelmente não está no tablet. Na maioria dos casos, o Wacom Bridge simplesmente não está ativado. O Wacom Bridge, desenvolvido pela Splashtop e pela Wacom, traz sensibilidade total à pressão e inclinação para as suas sessões remotas, para que a espessura das linhas e o controlo do pincel respondam da mesma forma que no seu equipamento local.
Agora também é mais fácil mantê-lo ativado. O Splashtop memoriza a sua última definição do Wacom Bridge, por isso, depois de o ativar, fica pronto da próxima vez que se ligar.
Abaixo, verá o que o Wacom Bridge muda, o que é necessário antes de começar e como ativá-lo em poucos cliques. Aqui está a versão de 60 segundos:
O que o Wacom Bridge muda quando desenha remotamente
O Wacom Bridge liga o controlador Wacom no seu computador local ao controlador Wacom no computador remoto. O seu tablet comporta-se então na máquina remota da mesma forma que se comporta na sua secretária.
Sensibilidade total à pressão: Os traços leves são registados, e as curvas de pressão são suaves, para que a espessura da linha acompanhe a sua mão.
Inclinação precisa e movimentos finos: A inclinação e os movimentos subtis da caneta são reproduzidos com mais precisão para sombreamento e trabalho de pincel.
Um tablet para ambos os computadores: Pode usar o seu tablet no computador local e remoto, e as suas definições Wacom aplicam-se em ambos.
Definições específicas da aplicação que transitam: As definições da caneta que configurou para aplicações como o Photoshop acompanham-no na sessão remota quando a aplicação está instalada em ambos os computadores.
Pré-visualização instantânea do traço com Wacom Inkline: O Inkline desenha cada traço no ecrã de imediato, enquanto o computador remoto acompanha. Nos testes internos da Wacom, o Wacom Bridge com Inkline reduziu a latência em 65%, em média.
Se estiver a comparar o Wacom Bridge com USB Device Redirection ou Remote Stylus, veja como as três opções se comparam.
O que é necessário antes de ativar o Wacom Bridge
Verifique estes pontos antes de começar para que a definição apareça e funcione logo à primeira:
Um plano Splashtop que inclui Wacom Bridge: Splashtop Remote Access Performance ou Splashtop Enterprise. Os clientes de Splashtop Remote Support SOS podem usá-lo quando combinado com Remote Access Performance.
Windows em ambos os computadores: O computador local e o computador remoto têm ambos de ter Windows 10 ou posterior.
O controlador Wacom mais recente em ambos os computadores: Instale-o em cada máquina e, em seguida, reinicie. Desligar não conta.
Apps Splashtop atualizadas: A app Splashtop Business no computador local e o Splashtop Streamer no computador remoto.
Uma mesa digitalizadora ou ecrã Wacom: Os modelos testados incluem Cintiq Pro, Intuos Pro, Cintiq 16 e 22, MobileStudio Pro e Movink 13. Outros modelos também podem funcionar.
Uma placa gráfica capaz no computador remoto: Uma placa Nvidia com controladores atuais.
Para ver os requisitos completos e as limitações conhecidas, consulte o artigo de suporte do Wacom Bridge.
Como ativar o Wacom Bridge no Splashtop
Quando os pré-requisitos estiverem prontos, a configuração demora apenas alguns cliques:
Instale o controlador Wacom: Instale o controlador Wacom mais recente nos computadores local e remoto e, em seguida, reinicie ambos.
Abra a aplicação Splashtop Business: No computador local, localize o computador remoto em que pretende desenhar.
Ativar o Wacom Bridge: Aceda a Definições, selecione Definições avançadas e ative o Wacom Bridge.
Ligar: Faça duplo clique no computador para iniciar a sessão remota. Se já estiver ligado, pode ativar o Wacom Bridge a partir do menu da barra de ferramentas da sessão.
Verifique a ligação: Abra o Wacom Center no seu computador local e vá para o separador Wacom Bridge. O estado muda de Não ligado para Ligado.
Ative o Inkline: Ative Mostrar Wacom Inkline para ver cada traço instantaneamente enquanto o computador remoto recupera o atraso.
Aperfeiçoe a sua caneta: Ajuste o cursor no ecrã local, o tempo de desvanecimento da Inkline, a sensibilidade à pressão, o tamanho do pincel e a cor da linha para se adequar à sua forma de trabalhar.
É isso. O Splashtop lembra-se da última definição do Wacom Bridge, para que da próxima vez que se ligar possa retomar de onde ficou.
Prefere explorar por conta própria? Experimente a demo interativa de configuração do Wacom Bridge.
Obtenha pressão total da caneta na sua próxima sessão remota
Se os traços leves falharem ou se todas as linhas surgirem com a mesma espessura, Wacom Bridge é a definição a verificar. Ative-o uma vez, e o Splashtop memoriza a definição para que a pressão, a inclinação e as definições da caneta fiquem prontas da próxima vez.
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