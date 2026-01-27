Colmatar a lacuna de trabalho remoto para artistas

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Introducing Wacom Bridge
Introducing Wacom Bridge

Fechar a lacuna de trabalho remoto para artistas

Bem-vindo ao futuro da criatividade remota com o Wacom Bridge, uma tecnologia inovadora disponível através da Splashtop. Eleve a tua experiência de desenho conectando perfeitamente os teus dispositivos Wacom locais a uma estação de trabalho remota.

Recursos principais

Low latency stopwatch icon

Baixa Latência

Experimente uma latência muito baixa para um processo criativo suave e responsivo.

Inkline technology icon

Tecnologia Inkline

Diminua o potencial de latência em grandes distâncias com a tecnologia Inkline, proprietária da Wacom, para desenho remoto em tempo real.

Seamless use computer connecting to computer icon

Utilização Simples

Aproveite os benefícios da tecnologia Wacom tanto no local como remotamente, proporcionando flexibilidade no teu ambiente criativo.

Computer with gear icon

Sincronização automática das definições da aplicação

Os teus atalhos personalizados, pincéis e outras definições sincronizam-se automaticamente, simplificando o teu fluxo de trabalho sem esforço.

Support for pen events icon

Suporte para Pen Events

Desfrute de suporte total para eventos de caneta, tais como pressão, orientação, inclinação e muito mais, garantindo uma experiência criativa abrangente.

Icon representing OS Support

Suporte do OS

Atualmente compatível com Windows 10 ou posterior (suporte para Linux em breve. Os usuários de Mac podem usar o recurso de redirecionamento de dispositivo USB oferecido pela Splashtop.)

Wacom Bridge está incluída nos seguintes planos Splashtop

Para indivíduos e equipes

Desempenho do Acesso Remoto Splashtop

Para obter a melhor cor de imagem, qualidade de áudio e muito mais!

As características incluem: Alcance até 240 fps, modo de cores 4:4:4, áudio de alta fidelidade, redirecionamento de dispositivo USB, passagem de microfone e ponte Wacom.

Teste gratuitoSaiba mais

Para Empresas

Splashtop Enterprise

Plataforma consolidada que se adapta às necessidades de acesso remoto, suporte e gestão de endpoints da tua organização.

As funcionalidades incluem: Tudo em Performance + Integração SSO, permissões de acesso granular, service desk, gestão de endpoints e muito mais.

Fale ConoscoSaiba mais

Já tem Splashtop Remote Access Performance, Remote Support SOS ou Enterprise?

Ativar Ponte Wacom
Person using a pen to draw on a Wacom Cintiq Pro 17 tablet

Quem se beneficia

A Ponte Wacom é ideal para designers, ilustradores, animadores, fotógrafos e outros profissionais criativos que dependem de entradas especializadas de caneta.

Descubra uma nova era de criatividade com a Ponte Wacom e Splashtop.

Ver a Ponte Wacom em Acção

Comece a usar a Splashtop

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