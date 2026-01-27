Colmatar a lacuna de trabalho remoto para artistas

Fechar a lacuna de trabalho remoto para artistas
Bem-vindo ao futuro da criatividade remota com o Wacom Bridge, uma tecnologia inovadora disponível através da Splashtop. Eleve a tua experiência de desenho conectando perfeitamente os teus dispositivos Wacom locais a uma estação de trabalho remota.
Recursos principais
Baixa Latência
Experimente uma latência muito baixa para um processo criativo suave e responsivo.
Tecnologia Inkline
Diminua o potencial de latência em grandes distâncias com a tecnologia Inkline, proprietária da Wacom, para desenho remoto em tempo real.
Utilização Simples
Aproveite os benefícios da tecnologia Wacom tanto no local como remotamente, proporcionando flexibilidade no teu ambiente criativo.
Sincronização automática das definições da aplicação
Os teus atalhos personalizados, pincéis e outras definições sincronizam-se automaticamente, simplificando o teu fluxo de trabalho sem esforço.
Suporte para Pen Events
Desfrute de suporte total para eventos de caneta, tais como pressão, orientação, inclinação e muito mais, garantindo uma experiência criativa abrangente.
Suporte do OS
Atualmente compatível com Windows 10 ou posterior (suporte para Linux em breve. Os usuários de Mac podem usar o recurso de redirecionamento de dispositivo USB oferecido pela Splashtop.)
Wacom Bridge está incluída nos seguintes planos Splashtop
Para indivíduos e equipes
Desempenho do Acesso Remoto Splashtop
Para obter a melhor cor de imagem, qualidade de áudio e muito mais!
As características incluem: Alcance até 240 fps, modo de cores 4:4:4, áudio de alta fidelidade, redirecionamento de dispositivo USB, passagem de microfone e ponte Wacom.
Para Empresas
Splashtop Enterprise
Plataforma consolidada que se adapta às necessidades de acesso remoto, suporte e gestão de endpoints da tua organização.
As funcionalidades incluem: Tudo em Performance + Integração SSO, permissões de acesso granular, service desk, gestão de endpoints e muito mais.
Quem se beneficia
A Ponte Wacom é ideal para designers, ilustradores, animadores, fotógrafos e outros profissionais criativos que dependem de entradas especializadas de caneta.
Descubra uma nova era de criatividade com a Ponte Wacom e Splashtop.