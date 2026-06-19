À medida que o trabalho remoto se tornou comum nas empresas, o acesso remoto passou a ser uma parte normal das operações de TI. No entanto, esta transformação introduziu novos desafios, especialmente quando as organizações têm requisitos de segurança e de conformidade de TI a cumprir.
As organizações que se preparam para a SOC 2 precisam de controlos documentados, aplicação consistente e provas de que os controlos estão a funcionar ao longo do tempo. Assim, adicionar acesso remoto sem a preparação adequada pode resultar em desafios relacionados com acesso, endpoints, monitorização e provas.
Então, como pode o acesso remoto enquadrar-se nos requisitos do SOC 2? Vamos explorar que controlos são importantes, que provas os auditores procuram e como a TI pode manter os fluxos de trabalho de acesso remoto eficientes e seguros.
O que SOC 2 significa para o acesso remoto
SOC 2 (Systems and Organization Controls 2) é uma estrutura utilizada para avaliar como as organizações protegem os dados dos clientes, incluindo os dados armazenados na cloud. Baseia-se em cinco Trust Services Criteria (TSC): segurança, disponibilidade, integridade do processamento, confidencialidade e privacidade.
O acesso remoto permite que utilizadores e técnicos se liguem a computadores, servidores, aplicações e sistemas que podem conter dados sensíveis de clientes, pelo que pode afetar a preparação para o SOC 2. O acesso remoto abrange várias áreas cobertas pelo SOC 2, incluindo acesso lógico, autenticação, seguran�ça de endpoints, monitorização e resposta a incidentes, mas isso não significa que o acesso remoto seja incompatível com o SOC 2. Pelo contrário, deve ser controlado, documentado e monitorizado.
Porque o acesso remoto pode criar lacunas de conformidade com o SOC 2
Para compreender como apoiar a preparação para o SOC N2 ao utilizar acesso remoto, primeiro precisamos de identificar os riscos e desafios. Embora o acesso remoto possa criar riscos de conformidade quando é concedido de forma demasiado ampla ou sem a segurança adequada, estes desafios podem ser superados.
As lacunas de conformidade SOC 2 podem incluir:
Acesso de administrador excessivamente amplo, que pode permitir que utilizadores não autorizados acedam a informação sensível.
Contas partilhadas ou atribuição pouco clara de utilizadores, o que reduz a responsabilização e a supervisão.
Autenticação fraca para sessões remotas.
Dispositivos endpoint não geridos ou desatualizados, que podem criar riscos de segurança.
Falta de registos de sessão ou trilhos de auditoria.
Desprovisionamento inconsistente após alterações de função ou saídas de colaboradores, o que deixa as contas acessíveis durante mais tempo do que deveriam.
Políticas pouco claras para acesso assistido e não assistido.
Visibilidade limitada sobre quem acedeu a quê, quando e porquê.
Estas lacunas de segurança são normalmente questões operacionais, que podem ser resolvidas com as políticas e melhores práticas certas. Quando o acesso remoto é repetível, visível e está associado a políticas de acesso claras, torna-se muito mais fácil apoiar a preparação para o SOC 2.
Principais controlos de acesso remoto que apoiam a preparação para SOC 2
Em seguida, vejamos o que o software de acesso remoto precisa de ter para suportar a conformidade com SOC 2. Estas são as funcionalidades e os controlos indispensáveis que podem ajudar a manter a segurança e apoiar a preparação durante auditorias SOC 2:
1. Acesso baseado na identidade
Uma das formas mais importantes de proteger o acesso remoto é associar cada sessão a um utilizador e restringir permissões com controlo de acesso baseado em funções. Cada pessoa deve ter a sua própria conta e credenciais, com permissões relevantes para o seu trabalho, para que o acesso seja concedido com base na função e na necessidade do negócio. Evite credenciais partilhadas, pois isso reduz a responsabilização e aumenta o risco de acesso não autorizado.
2. Autenticação multifator e SSO
Manter a segurança das contas também é importante, e isso pode ser feito com autenticação multifator (MFA) e Single Sign-On (SSO). Estas ferramentas reforçam a garantia de identidade no acesso remoto ao exigirem verificação adicional do utilizador, sem acrescentar demasiados obstáculos. Além disso, o SSO pode simplificar a gestão do ciclo de vida do utilizador ao associar permissões a sistemas de identidade centralizados, tornando o provisionamento e o desprovisionamento de utilizadores um processo muito mais fiável e simplificado.
3. Privilégios mínimos de acesso
Os técnicos devem ter acesso a todos os dados e segmentos de rede de que necessitam, mas a nada mais do que isso. Isto pode ser feito seguindo os princípios do menor privilégio, em que apenas as permissões mais básicas são concedidas por predefinição, ao mesmo tempo que se fornecem permissões separadas para acesso do utilizador final, suporte remoto, a�ções de administração, acesso autónomo, entre outros.
Certifique-se de rever regularmente as permissões, especialmente quando as funções mudam, para garantir que os utilizadores só podem aceder ao que precisam.
4. Registo de sessões e trilhos de auditoria
Manter registos claros também ajuda a comprovar que os controlos estão a funcionar como previsto. Estes registos devem manter um histórico claro de quem se ligou, a que dispositivo acedeu, quando a sessão começou e terminou, e a atividade relevante da sessão, quando disponível. Embora estes registos, por si só, não satisfaçam uma auditoria, fornecem evidências úteis para demonstrar conformidade e segurança.
5. Segurança de endpoints e gestão de patches
O acesso remoto seguro exige uma boa segurança de endpoint. Isto significa que os dispositivos a que os colaboradores acedem devem estar devidamente corrigidos e atualizados, pelo que uma gestão eficaz dos endpoints é essencial. Se os dispositivos não tiverem atualizações de segurança ou outras correções vitais, ou se o software neles não for gerido, isso pode criar riscos desnecessários de conformidade e de segurança. Boas práticas de aplicação de correções, visibilidade do inventário e fluxos de trabalho de atualização são essenciais.
6. Aplicação de políticas e revisões de acesso
Ter as melhores políticas de segurança do mundo não significa nada se não puderem ser aplicadas. As equipas de TI devem definir políticas que determinem quem pode usar o acesso remoto, a que dispositivos pode aceder, quando o acesso não assistido é permitido e como as permissões são revistas, e depois implementar processos para garantir que as políticas são seguidas.
Isto também exige revisões regulares de acesso para confirmar que as permissões estão atualizadas e alinhadas com as necessidades e responsabilidades atuais.
Como garantir a conformidade com a SOC 2 com acesso remoto
Tendo em conta estes controlos e requisitos, como podem as equipas de TI apoiar a preparação para SOC 2 ao implementar ferramentas de acesso remoto? Embora possa parecer desafiante no início, as equipas de TI podem seguir um fluxo de trabalho prático para reforçar os controlos, melhorar a visibilidade e apoiar a preparação para auditorias.
Defina a sua política de acesso remoto: Primeiro, é necessário ter uma política em vigor. Isto deve abranger quem pode utilizar o acesso remoto, a que sistemas pode aceder, quaisquer requisitos de aprovação e regras para acesso assistido ou não assistido.
Exija autenticação forte: Em seguida, certifique-se de que tem uma autenticação robusta implementada. A utilização de MFA e SSO pode ajudar a manter a segurança da conta, mas também é importante que cada utilizador tenha uma conta única — não partilhe credenciais, por muito conveniente que isso possa parecer.
Aplique controlos de acesso com privilégio mínimo: Certifique-se de seguir os princípios do privilégio mínimo ao conceder acesso remoto. O acesso deve ser limitado com base na função do utilizador, no grupo de técnicos, no grupo de dispositivos e na necessidade empresarial, para que os utilizadores só possam aceder aos segmentos e às ferramentas de que necessitam.
Proteger e monitorizar endpoints: Cada endpoint também deve estar protegido. Isto significa ter um inventário atualizado e visibilidade clara sobre cada dispositivo, juntamente com aplicação automática de patches e proteção robusta de endpoints.
Registar a atividade de acesso remoto: Certifique-se de que as sessões remotas são devidamente registadas. Estes registos devem capturar quem acedeu a que dispositivo, quando a sessão começou e terminou, e a atividade relevante da sessão, quando disponível, para apoiar a responsabilização e a revisão de auditoria.
Rever o acesso regularmente: Quando as funções mudam, as permissões também precisam de mudar. Certifique-se de rever regularmente as permissões de acesso, bem como de ter políticas definidas para remover utilizadores ou alterar as suas permissões à medida que as funções mudam.
Documentar evidências continuamente: Manter evidências é essencial para passar nas auditorias. Isto deve incluir políticas, revisões de acesso, registos, registos de patches, registos de incidentes e relatórios de configuração, todos eles podendo ajudar a demonstrar segurança e conformidade.
Testar e melhorar o processo: As suas políticas provavelmente não serão perfeitas à primeira, nem à segunda ou terceira tentativa. Testar, rever e ajustar as políticas ao longo do tempo ajuda a melhorar a cibersegurança e a manter a preparação para o SOC 2, mesmo quando as necessidades e a tecnologia mudam.
Que evidências de acesso remoto podem apoiar uma auditoria SOC 2
Falámos bastante sobre a importância de reunir evidências para controlos e segurança, mas o que isso implica realmente? Os auditores procuram normalmente evidências de que os controlos existem, são operados de forma consistente e funcionam como previsto, por isso as evidências devem tornar tudo isso claro.
Embora os requisitos de evidência variem consoante o auditor, o âmbito e o controlo concebido, normalmente incluem:
A própria política de acesso remoto
Listas de acesso de utilizadores
Atribuições de funções e permissões
Registos de configuração de MFA e SSO
Registos de revisão de acessos
Registos de aprovisionamento e desprovisionamento de utilizadores
Registos de sessões remotas
Relatórios de inventário de endpoints
Relatórios de estado de patches
Alertas de segurança e registos de correção
Documentação de resposta a incidentes
Registos de acesso de fornecedores e terceiros (se aplicável)
Em todos os casos, a prova mais sólida é atualizada, organizada e diretamente associada aos seus controlos. Manter registos claros pode tornar a preparação para a auditoria mais eficiente e ajudar as equipas a demonstrar como os seus controlos funcionaram ao longo do tempo.
Erros comuns de acesso remoto que tornam o SOC 2 mais difícil
No entanto, as equipas de TI podem cometer erros ao configurar o acesso remoto, o que pode tornar a conformidade com o SOC 2 mais difícil. Embora estes erros possam fazer sentido no momento, podem criar complicações ou riscos de segurança, pelo que as equipas devem estar cientes disso ao iniciar a sua jornada de acesso remoto.
Erros comuns incluem:
Tratar o acesso remoto como uma exceção, em vez de um fluxo de trabalho governado que precisam de gerir.
Permitir, por predefinição, um acesso amplo de administrador em vez de usar o privilégio mínimo e a segurança zero trust.
Não separar o acesso de suporte remoto do acesso não assistido contínuo.
Confiar no controlo manual de acessos, em vez de utilizar ferramentas de monitorização automatizada.
Esperar até à auditoria para recolher registos e relatórios.
Manter antigos colaboradores ou fornecedores em grupos de acesso depois de saírem.
Ignorar a aplicação de patches nos endpoints e a visibilidade do software, o que pode deixar vulnerabilidades expostas.
Ter políticas que não correspondem às práticas reais de TI.
Uma das coisas mais importantes a lembrar é que a preparação para SOC 2 é mais fácil quando os controlos de acesso remoto estão integrados nas operações diárias, em vez de serem tratados como algo separado a verificar quando as auditorias se aproximam.
Como a Splashtop ajuda a suportar o acesso remoto seguro e a preparação para auditorias
Ao procurar acesso remoto seguro enquanto mantém a conformidade com a SOC 2, é importante escolher uma plataforma robusta e fiável, desenvolvida com a segurança e a conformidade de TI em mente. Splashtop foi concebido para ajudar as equipas de TI a proteger, gerir e monitorizar o acesso remoto em ambientes distribuídos, ajudando as empresas a cumprir os seus requisitos de conformidade com a SOC 2.
A Splashtop ajuda as equipas a centralizar o acesso remoto, aplicar controlos de acesso seguros e manter visibilidade sobre endpoints remotos e sessões remotas. Além disso, com o Splashtop AEM, as equipas de TI podem obter visibilidade sobre endpoints e automatização de patches para ajudar a manter controlos de segurança consistentes e reduzir o trabalho manual nos dispositivos que gerem.
A Splashtop fornece-te:
Proteja o acesso remoto com permissões e autenticação baseadas no utilizador.
Suporte para MFA e SSO/SAML para melhorar a segurança da conta.
Controlos de acesso granulares para utilizadores, técnicos e grupos de dispositivos.
Registo de sessões remotas para suportar trilhos de auditoria.
Opções de gravação de sessão (quando apropriado) para manter registos claros e responsabilização.
Gestão centralizada tanto para acesso assistido como não assistido.
Splashtop AEM para visibilidade dos endpoints, aplicação automática de patches, inventário, alertas e fluxos de trabalho de remediação.
Reforce a preparação para o SOC 2 com acesso remoto seguro
O acesso remoto não tem de criar desafios desnecessários na preparação para SOC 2. Com os controlos de acesso certos, segurança de endpoints, monitorização e documentação, as equipas de TI podem apoiar o trabalho remoto seguro enquanto mantêm uma preparação mais sólida para auditorias.
Quando o acesso remoto é gerido com políticas claras, autenticação forte, privilégio mínimo e provas fiáveis, pode tornar-se uma ferramenta poderosa para apoiar operações de TI seguras e manter a conformidade de segurança. Com uma solução de acesso remoto como Splashtop, os colaboradores podem trabalhar a partir de qualquer lugar, em qualquer dispositivo, mantendo contas, redes e dados seguros.
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