Manter os dispositivos atualizados é essencial para a cibersegurança, o que significa aplicar patches tanto nos sistemas operativos quanto nas aplicações. Embora as equipas de TI muitas vezes tenham processos estruturados para atualizações de sistemas operativos, as aplicações de terceiros podem ser mais desafiadoras.
Os endpoints modernos não têm falta de aplicações, incluindo navegadores, ferramentas de colaboração, leitores de PDF, e mais. Qualquer uma destas opções pode criar exposições de segurança evitáveis quando não são atualizadas, além de contribuir para problemas de produtividade e pedidos de apoio. Adicione a dificuldade de gerir dispositivos distribuídos por múltiplos locais e ambientes de trabalho híbridos, e as equipas de TI enfrentam um verdadeiro desafio.
Então, como podem as organizações e equipas de TI automatizar as atualizações de aplicações de terceiros? Vamos examinar como adicionar automação de forma eficaz, o que um fluxo de trabalho confiável deve incluir e como o Splashtop AEM pode simplificar a gestão de correções em dispositivos geridos.
O que é uma Aplicação de Terceiros num Dispositivo Gerido?
Uma aplicação de terceiros é um software instalado num ponto final e mantido fora do fluxo central de atualizações do sistema operativo. Isso pode incluir navegadores web, leitores de PDF, apps de mensagens, ferramentas de colaboração, software de design, utilitários e aplicações específicas para negócios.
Um dispositivo gerido é um endpoint registado numa plataforma de gestão de TI, como software de gestão de endpoints, Monitorização e Gestão Remota, Gestão de Dispositivos Móveis ou uma plataforma de suporte remoto com capacidades de gestão. Um dispositivo é gerido quando o IT pode aplicar políticas, instalar software, monitorizar o estado e realizar ações de manutenção a partir de uma ferramenta centralizada.
Por que as atualizações de apps de terceiros são difíceis de gerir
As apps de terceiros são difíceis de atualizar em larga escala porque provêm de uma ampla variedade de fornecedores, cada um com o seu próprio processo de atualização, formato de instalador, ritmo de lançamento e requisitos de implementação. Mesmo quando uma aplicação inclui notificações de atualização, as equipas de TI não podem contar que todos os utilizadores instalem as atualizações de forma consistente ou no momento certo.
Isto cria um processo de correção fragmentado. Uma aplicação pode atualizar-se silenciosamente, outra pode necessitar de reempacotamento e outra pode precisar de ser testada antes de ser amplamente implementada. Em ambientes de trabalho distribuídos e híbridos, essa complexidade torna mais difícil confirmar quais dispositivos estão atualizados e quais ainda precisam de atenção.
As equipas de TI precisam de um processo repetível que identifique apps desatualizadas, implemente atualizações nos dispositivos certos, confirme a instalação bem-sucedida e sinalize falhas para seguimento.
Desafios comuns incluem:
Mecanismos de atualização inconsistentes entre fornecedores
Visibilidade limitada das versões de apps instalados
Trabalho de embalamento e reembalamento manual
Dificuldade em confirmar quais dispositivos instalaram as atualizações com sucesso
Instalações falhadas que exigem intervenção de remediação
Ambientes de SO mistos com diferentes requisitos de atualização
Interrupção do utilizador quando atualizações ocorrem durante o horário comercial
Como Criar um Fluxo de Trabalho Confiável para Atualizações de Aplicações de Terceiros
Dado os diferentes métodos para implantar apps de terceiros, como se pode testar e lançar atualizações de forma confiável nos seus endpoints? Dividimos o processo em alguns passos fáceis, para que possa manter as suas apps sempre atualizadas:
Inventário de aplicativos instalados: Primeiro, certifique-se de que tem uma clara visibilidade sobre quais aplicativos estão instalados, suas versões, e os dispositivos onde estão.
Identifique apps desatualizados ou vulneráveis: Uma vez que tenha o seu inventário, o próximo passo é identificar quais apps precisam de atualizações. As equipas de TI devem priorizar as atualizações com base no risco de segurança, impacto comercial e a criticidade das aplicações e dispositivos.
Definir políticas de atualização: Certifique-se de que as suas políticas de atualização sejam claras. Isto deve incluir agendamento, regras de aprovação automática, janelas de manutenção, comportamento de reinício e os grupos de dispositivos a serem alvo.
Teste as atualizações antes de uma implantação ampla: Quando começar a lançar atualizações, comece com um grupo pequeno, mas diversificado, de dispositivos para um anel piloto. Isto ajudará a identificar potenciais problemas cedo, reduzindo o risco de interrupções à medida que expande para grupos maiores.
Implantar atualizações nos dispositivos certos: Certifique-se de que os dispositivos que mais necessitam das atualizações as recebam primeiro. As atualizações devem ser direcionadas por grupo de dispositivos, departamento, localização, sistema operativo ou necessidade empresarial para garantir que cheguem aos endpoints que as necessitam.
Acompanhar o sucesso e o estado de falha: É crucial saber quando os patches foram instalados corretamente e quando não foram. Certifique-se de usar uma solução de gestão de patches com relatórios robustos, estado dos patches, visibilidade ao nível dos dispositivos e detalhes sobre o motivo pelo qual um patch falhou.
Remediar atualizações falhadas: Atualizações falhadas devem ser acompanhadas para garantir que são devidamente instaladas. Isto pode incluir tentar novamente a implantação, executar scripts, reiniciar dispositivos, ou iniciar uma sessão de suporte remoto se necessário.
Reveja e aprimore as políticas de patches: O seu processo de automação e as políticas de patches devem ser revisadas regularmente, especialmente à medida que a cobertura de aplicativos, os grupos de dispositivos e os requisitos de negócios evoluem ao longo do tempo. Isto ajuda a garantir que tudo continua a funcionar da forma mais suave e eficiente possível.
O que Procurar numa Ferramenta de Atualização Automática de Aplicações de Terceiros
Dada a variedade de soluções de gestão de patches no mercado, como pode encontrar a que é melhor para o seu negócio? Compilámos uma lista das características mais importantes que qualquer ferramenta de gestão de patches deve ter para garantir que todos os seus terminais e aplicações estão atualizados.
Certifique-se de procurar por:
Inventário de software que mostra aplicações instaladas e versões em todos os dispositivos geridos.
Cobertura de aplicações de terceiros para suportar aplicações comumente usadas em todo o ambiente (não apenas o sistema operativo).
Automação baseada em políticas que permite ao IT definir quando, como e onde as atualizações são aplicadas.
Agrupamento de dispositivos para suportar implementações faseadas por equipa, localização, SO ou nível de risco.
Visibilidade do estado de patch que mostra quais atualizações foram bem-sucedidas, falharam ou ainda estão pendentes.
Relatórios de falhas que fornecem às equipas de TI detalhes suficientes para resolver problemas sem adivinhar.
Remediação remota para ajudar os agentes de TI a resolver problemas de atualização de qualquer lugar.
Suporte multiplataforma para suportar todos os sistemas operativos geridos pela organização.
Suporte para implementação ou embalagem de aplicações personalizadas para aplicações proprietárias ou não suportadas, onde suportado
Relatórios prontos para auditoria, que incluem registos que apoiam revisões operacionais e esforços de compliance de TI.
Como o Splashtop AEM Ajuda a Automatizar Atualizações de Aplicações de Terceiros
Atualizações eficazes de aplicações de terceiros requerem uma solução robusta e personalizável de gestão de terminais. Com o Splashtop AEM (Gestão Autónoma de Endpoints), as equipas de TI podem gerir atualizações de endpoints em dispositivos suportados a partir de uma consola centralizada. Isto fornece a visibilidade, automação e controlo necessários para gerir atualizações em ambientes distribuídos e com múltiplos sistemas operativos.
Splashtop AEM suporta a atualização de patches para sistemas operativos e aplicações de terceiros, bem como a automação baseada em políticas, visibilidade de inventário, acompanhamento do estado dos patches e fluxos de trabalho de remediação. Isto ajuda as equipas de IT a reduzir o trabalho manual de atualização, permitindo-lhes manter os endpoints atualizados de forma mais eficaz a partir de qualquer lugar.
Com o Splashtop AEM, as equipas de TI podem:
Rastrear e gerir software e aplicações desatualizados em todos os endpoints geridos.
Automatize atualizações de SO e aplicativos de terceiros com controles baseados em políticas.
Aplicar atualizações com base em grupos de dispositivos, horários ou requisitos de implementação.
Veja o estado das atualizações em todos os dispositivos para confirmar se as atualizações estão instaladas ou identificar falhas.
Investigar e acompanhar as atualizações falhadas.
Use acesso remoto e suporte sempre que for necessário resolver problemas diretamente.
Suporte um processo de correção repetível sem que os utilizadores tenham que gerir atualizações manualmente.
Mantenha os Dispositivos Geridos Atualizados Sem Trabalho Manual de Patches
As atualizações de aplicativos de terceiros exigem mais do que apenas clicar em “instalar” sempre que uma nova versão é lançada. É necessário automação, rastreamento de inventário, implementação baseada em políticas, visibilidade e remediação para garantir que cada app seja devidamente atualizado.
Com o Splashtop AEM, as equipas de TI podem gerir e implementar atualizações em todos os endpoints geridos suportados. Isto inclui automação, visibilidade, correção e relatórios, ajudando a simplificar a correção de falhas e a gestão de endpoints a partir de um painel centralizado. Como resultado, as equipas de TI podem manter os terminais mais atualizados de forma consistente, enquanto mant�êm registos mais claros para revisões operacionais e prontidão para auditorias.
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