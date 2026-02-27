Quantos endpoints remotos tem a sua equipa de TI para gerir? Quando tem uma força de trabalho remota, dispositivos de propriedade dos funcionários registados para gestão, ou várias localizações a suportar, gerir um ambiente distribuído pode ser desafiante. Sem as ferramentas de gestão adequadas, as equipas de TI podem enfrentar problemas como atraso nas atualizações, aplicação inconsistente de políticas, visibilidade limitada e outros desafios que podem comprometer tanto a eficiência como a segurança.
Felizmente, isso pode ser resolvido com o software certo de gestão autónoma de endpoints. Ferramentas automáticas podem ajudar as equipas de TI a lidar com o volume e velocidade de patches e atualizações, gerir ambientes distribuídos e melhorar o tempo de remediação, desde que disponham das características certas.
Com isto em mente, vamos explorar as principais características da gestão autónoma de endpoints, porque são importantes e como avaliá-las durante os testes. A partir daí, pode avaliar as ferramentas de forma consistente e escolher a melhor para a sua organização.
O Que Torna a Gestão de Endpoints “Autónoma” na Prática?
A gestão autónoma de endpoints vai além da correção agendada. A autonomia é uma combinação de visibilidade contínua, automação orientada por políticas e auto-remediação, com restrições aprovadas por humanos para manter ações controladas.
“Autónomo” tipicamente inclui:
Monitorização contínua de endpoints e atualizações de inventário.
Deteção automática de falhas, incluindo patches em falta, apps de risco e más configurações de segurança.
Remediação baseada em políticas, incluindo o que acontece, quando e em quais dispositivos.
Verificação e evidência para provar que as mudanças são implementadas corretamente
Quais as Funcionalidades de Patches e Vulnerabilidades que São Indispensáveis?
Quando estiver a avaliar soluções, certifique-se de que escolhe uma que cumpra estes critérios:
1. Pode atuar quer no sistema operativo, quer nas aplicações de terceiros de forma fiável?
O patching automatizado é importante para garantir que todos os endpoints estão atualizados e seguros. No entanto, algumas soluções de patching concentram-se apenas em certos sistemas operativos. É necessário uma ferramenta que consiga abranger os sistemas operativos no seu ambiente e as aplicações de terceiros nas quais os utilizadores confiam, para assim reduzir o atraso nas atualizações e evitar exposições preveníveis decorrentes de atualizações perdidas.
Uma solução forte de gestão de endpoints pode implementar patches em todos os endpoints com um ritmo constante e rastrear o estado dos patches de forma fiável. Durante a avaliação, confirme a cobertura exata do SO e o catálogo de terceiros em um teste para que não haja surpresas mais tarde. Isso inclui lidar com diferentes versões de aplicativos e patches, verificar patches e remediar falhas, e implementar controlos para trazer dispositivos offline de volta à conformidade de patch quando se reconectam.
2. Fornece Contexto e Priorização de Risco ao Nível de CVE?
Vulnerabilidades e exposições comuns (CVEs) são ameaças conhecidas e documentadas que as empresas devem ser capazes de se defender. Uma boa solução de gestão de endpoints autónoma inclui visibilidade baseada em CVE e a capacidade de priorizar a remediação com base em sinais de risco, como gravidade, âmbito de exposição e exploração conhecida.
Além disso, boas ferramentas de automação podem utilizar implementações direcionadas para lidar com ameaças conhecidas e detectadas. Isto pode melhorar o tempo de resposta e reduzir a janela de exposição ao transformar a priorização em remediação direcionada, sem depender de acompanhamento manual para cada dispositivo.
3. São os desdobramentos seguros e controlados?
O desdobramento de patches deve ser um processo controlado, em vez de atualizar cada dispositivo aleatoriamente ou de uma vez só. Boas ferramentas de gestão de endpoints usam desdobramento de patches baseado em anéis, começando com um pequeno grupo piloto de dispositivos e desdobrando a atualização em fases para garantir que cada endpoint é devidamente atualizado e que quaisquer problemas são resolvidos.
Isto deve também incluir controlos robustos para implementações de patches, incluindo a capacidade de definir e gerir janelas de manutenção, ativar controlos de reinício e definir regras de adiamento para atrasar um patch. Além disso, uma solução de gestão de patches deve suportar fluxos de trabalho de mitigação para aqueles casos em que uma atualização causa problemas.
Como é que a Ferramenta Fornece Visibilidade Contínua de Endpoints?
Para além da gestão de patches, a visibilidade dos endpoints é essencial para gerir e suportar corretamente dispositivos remotos. As equipas de IT precisam de conseguir ver de relance quantos endpoints estão conectados, o estado dos seus patches e configurações, que software está instalado e onde existem lacunas. Isso torna a visibilidade contínua inegociável.
1. Que Profundidade de Inventário Realmente Obtém?
A visibilidade dos endpoints começa com um inventário claro e organizado. Este deve incluir tanto hardware (modelos de dispositivos, armazenamento e versão do sistema operativo) como software (aplicações, versões e a última vez que estiveram online) para fornecer uma visão abrangente do ambiente de uma empresa. Além disso, o inventário deve rastrear alterações ao longo do tempo, incluindo tanto o que mudou como quando, para identificar pontos de falha ou atividades suspeitas.
2. Consegue ver o estado operacional real e não apenas os instantâneos?
O inventário deve incluir estados atualizados, incluindo o estado online vs. offline e a última vez que cada dispositivo fez check-in. Se a sua visibilidade apenas captura um momento no tempo de vez em quando, você não está vendo as informações mais recentes e precisas. Isto deve incluir conformidade de patches (ordenados por grupo de dispositivos, SO, aplicação e/ou janela de tempo), bem como como as exceções são tratadas para dispositivos que não podem ser corrigidos ou que necessitam de aprovações adicionais.
Quais capacidades de automação importam mais e quais restrições evitam danos?
Nem todas as soluções oferecem as mesmas capacidades de automação, por isso é essencial encontrar uma com as ferramentas de que precisa, bem como restrições para manter a automação alinhada e segura. Com isso em mente, faça estas perguntas ao procurar ferramentas de gestão de endpoints:
1. O que Pode Ser Automatizado de Ponta a Ponta?
Considere o que pode ser automatizado e quanto do fluxo de trabalho é impactado. Para deteção e gestão de ameaças, por exemplo, deve abranger deteção, remediação e verificação de fluxo de trabalho.
Também deve considerar automação baseada em gatilhos que se ativa quando certas condições são cumpridas. Por exemplo, se a solução de gestão de endpoints detectar que falta uma atualização crítica, isso deve acionar uma condição para ativar o processo de atualização.
Isso permitirá remediação em escala sem inundar as equipas de IT com tickets de suporte.
2. Que controlos mantêm a automação segura?
Por mais útil que seja a automação, a automação não controlada também é arriscada. Como tal, as soluções de gestão autónoma de terminais devem incluir controlos e limites para manter a automação dentro de limites aprovados.
Isto inclui portas de aprovação para ações sensíveis e políticas com escopo para diferentes grupos, dispositivos e funções, além de trilhas de auditoria para cada ação automatizada. Estas funcionalidades ajudam a manter as ações de automação transparentes e incluem verificações para garantir que os humanos ainda tenham uma mão na aprovação de ações importantes.
Que relatórios e provas precisa para demonstrar resultados?
Quando está a ser auditado, quer ser capaz de extrair rapidamente relatórios e informações. Assim, vai querer uma plataforma que ofereça relatórios robustos e registos claros das atividades, não apenas painéis de vaidade. Estes relatórios também podem ajudá-lo a acompanhar a melhoria ao longo do tempo, como a remediação mais rápida e a redução das janelas de exposição.
Procure relatórios que incluam:
Conformidade de patches ao longo do tempo (incluindo tendências, não apenas o estado atual).
Visualizações de exposição CVE, ordenadas por grupo de endpoint.
Histórico de implantação e sucessos ou falhas, juntamente com as razões por trás de quaisquer falhas.
Opções de exportação, incluindo entregas agendadas para partes interessadas.
Irá encaixar na sua infraestrutura e escalar sem adicionar mais complexidade?
A sua solução de gestão de endpoints deve integrar-se com os sistemas que já utiliza e evitar criar passos manuais adicionais. Se tiver dificuldades em conectar e trabalhar com ferramentas existentes, só adicionará mais complicações e dificultará a vida dos agentes de TI, em vez de facilitar o seu trabalho.
Considere o seguinte ao procurar software de gestão de endpoints autónomos:
1. Integrações Que Reduzem o Trabalho Manual
O objetivo da automação e das integrações é reduzir o trabalho manual que os agentes de TI têm de gerir todos os dias. Assim, vai querer procurar integrações com funcionalidades que simplifiquem o trabalho e melhorem a eficiência, incluindo funcionalidades de identidade e acesso (como controlo de acesso baseado em funções e privilégios mínimos), gatilhos de ITSM ou de emissão de bilhetes, e funcionalidades que se alinhem e complementem as suas ferramentas de segurança existentes.
2. Implementação e Gestão Contínua
Quando adiciona uma nova solução ao seu conjunto tecnológico, deve ser fácil de implementar e gerir. Procure uma solução com uma implementação leve e tempo rápido de retorno, capaz de ser implantada com interrupção mínima. Também deve considerar as suas forças de trabalho remotas e distribuídas, incluindo largura de banda, fusos horários e dispositivos fora da rede, para garantir que pode ser devidamente implementada em todo o lado.
O que deve testar durante um teste ou demonstração?
Testes e demonstrações são a melhor maneira de ter uma experiência prática com quaisquer soluções que esteja a considerar. No entanto, estes testes devem ser ensaios rigorosos para garantir que a solução de gestão de endpoints atende a todas as suas necessidades, em vez de ser apenas "suficiente" ou eficaz num ambiente muito genérico.
Certifique-se de testar o seguinte durante uma demonstração:
Importe ou descubra um conjunto representativo de dispositivos, incluindo sistemas operativos mistos, dispositivos remotos e dispositivos no local.
Confirmar que o inventário de software é preciso para um punhado de endpoints e verificar versões.
Identifique um pequeno conjunto de atualizações de terceiros em falta e implemente-as em fases para testar as implementações.
Teste a gestão de reinicializações e o comportamento de adiamento do utilizador.
Escolha um cenário de CVE de alto risco e confirme que pode encontrar endpoints afetados, implementar a remediação e verificar o encerramento.
Simule um endpoint offline e veja como se atualiza e reporta o seu estado após voltar online.
Gere um relatório de conformidade ou evidência de patches que mostre o histórico de alterações e resultados.
Revisar logs de auditoria e permissões de funções para confirmar uma governação segura da automação.
Como o Splashtop AEM Suporta Estas Necessidades de Gestão de Endpoints Autónomos
Se estiver a avaliar ferramentas de acordo com os critérios acima, Splashtop AEM é uma opção desenhada para suportar atualizações em tempo real e visibilidade de endpoints com automação baseada em políticas. Ajuda as equipas de TI a gerir e remediar através de endpoints distribuídos a partir de uma consola centralizada.
Com o Splashtop AEM, as equipas de TI podem manter um inventário atualizado e visibilidade em todos os endpoints conectados. Fornece informações sobre vulnerabilidades baseadas em CVE e alertas, juntamente com gestão automatizada de patches e fluxos de trabalho de remediação, ajudando as equipas a priorizar correções e verificar resultados com menos esforço manual.
Splashtop AEM fornece:
Insights de vulnerabilidades baseadas em CVE através de endpoints, com priorização e informações acionáveis.
Implementações em tempo real e automatizadas, baseadas em anéis, para reduzir o esforço manual enquanto assegura uma implementação eficiente em dispositivos e grupos.
Inventário e visibilidade de hardware e software.
Controles de automação e políticas que suportam fluxos de trabalho repetitivos e auditáveis.
Comece com Splashtop AEM
Ao avaliar software de gestão de endpoints autónoma, é preciso olhar além do rótulo e ver como ele funciona como um fluxo de trabalho. Considere cada etapa, desde a visibilidade até decisões e ações para verificação, para garantir que cada etapa tenha a correta combinação de automação, salvaguardas e aprovação humana para manter tanto a eficiência quanto a segurança.
Com as ferramentas de automação certas, como o Splashtop AEM, pode reduzir o esforço manual, melhorar a consistência e encurtar as janelas de exposição ao identificar mais rapidamente os problemas e remediá-los em escala. Isto ajuda a manter a conformidade de TI e a apoiar os funcionários remotos, tudo isto sem aumentar a carga das equipas de TI.
Pronto para avaliar o Splashtop AEM de acordo com a sua lista de verificação? Comece um teste gratuito!